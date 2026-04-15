Pro Mujer e IBM SkillsBuild se unen para impulsar inteligencia artificial y inclusión digital de mujeres en América Latina

Pro Mujer, empresa social con más de 35 años de trayectoria trabajando para avanzar hacia la igualdad de género en América Latina, e IBM anunciaron una alianza estratégica para impulsar el desarrollo de habilidades de IA y digitales en mujeres emprendedoras de la región a través de la nueva Academia IBM SkillsBuild.

ARMONK, N.Y., 15 de abril, 2026 /PRNewswire/ -- La iniciativa busca fortalecer la inclusión digital y ampliar las oportunidades económicas para mujeres en América Latina, brindándoles acceso a formación en áreas clave como inteligencia artificial, alfabetización digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y toma de decisiones basada en datos.

A través de esta colaboración, Pro Mujer adaptará contenidos del programa IBM SkillsBuild, una iniciativa global de educación digital gratiuta de IBM que brinda acceso gratuito a formación en tecnología y desarrollo profesional, incorporando una perspectiva de género y un enfoque de accesibilidad para responder a las realidades y desafíos que enfrentan las mujeres en la región.

La propuesta se integrará a Emprende Pro Mujer, plataforma digital de capacitación, a través de la creación de una Academia especializada, un espacio de aprendizaje que combina contenidos asincrónicos, herramientas prácticas y encuentros con especialistas para acompañar el desarrollo de habilidades clave para el crecimiento de los emprendimientos.

Las Academias de Emprende Pro Mujer son espacios formativos diseñados para profundizar en temas específicos mediante contenidos accesibles, adaptados a distintos contextos y disponibles desde dispositivos móviles, lo que permite a las participantes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar.

En este marco, la Academia IBM SkillsBuild ofrecerá módulos sobre oo uso de inteligencia artificial, mentalidad digital, seguridad y ciudadanía digital, uso de inteligencia artificial y análisis de datos para la toma de decisiones, herramientas fundamentales para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos liderados por mujeres.

Además, el programa incluirá sesiones en vivo enfocadas en temas como transformación digital para negocios, seguridad digital, inteligencia artificial generativa y marketing con inteligencia artificial, brindando a las participantes herramientas concretas para aplicar en sus proyectos y negocios.

El proyecto tiene el compromiso de IBM en el mundo de treinar al menos 30.000 pessoas até 2030, incluyendo 2 milhões en inteligencia artificial até 2026, con un enfoque inicial en México y Colombia y una visión de largo plazo orientada a expandir la inclusión digital en toda América Latina.

"Cerrar la brecha digital es clave para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades. Las tecnologías emergentes están transformando la forma en que trabajamos, emprendemos y participamos en la economía, y es fundamental que las mujeres tengan acceso a las herramientas y habilidades necesarias para ser protagonistas de esa transformación", señaló Anna Romanelli, Directora de Educación y Emprendimiento de Pro Mujer.

"Creemos que la tecnología es un poderoso catalizador para la inclusión y las oportunidades económicas. Al unir fuerzas con Pro Mujer, estamos combinando IBM SkillsBuild con el profundo conocimiento que Pro Mujer tiene de las realidades que enfrentan las mujeres emprendedoras en América Latina. Juntas, buscamos ampliar el acceso a habilidades digitales críticas —desde inteligencia artificial y ciberseguridad hasta la toma de decisiones basada en datos— empoderando a las mujeres para hacer crecer sus negocios, fortalecer su resiliencia y convertirse en líderes activas de la transformación digital de la región", afirmó Flavia Freitas, líder de Responsabilidad Social Corporativa de IBM América Latina.

Esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo de capacidades digitales inclusivas y el fortalecimiento de ecosistemas que permitan a más mujeres acceder a oportunidades económicas en la era digital.

Acerca de Pro Mujer

Pro Mujer es una empresa social con más de 35 años de trayectoria, líder en el avance hacia la igualdad de género en América Latina.

A través de un modelo holístico e integral que brinda servicios y herramientas de inclusión financiera y digital, salud y capacitación a las mujeres de la región, busca mejorar su calidad de vida, y transformarlas en agentes de cambio de sus realidades alcanzando su máximo potencial.

Pro Mujer es pionera en fomentar y concientizar acerca de la Inversión con Enfoque de Género como un mecanismo efectivo para combatir la desigualdad que afecta a las mujeres e impulsar la productividad de las compañías en América Latina. El trabajo de Pro Mujer está estrechamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y ofrece resultados tangibles en ocho ODS: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16.

Más información en www.promujer.org

Acerca de IBM

IBM es un proveedor líder de nube híbrida global e IA, así como de servicios de consultoría. Ayudamos a clientes en más de 175 países a capitalizar los insights de sus datos, optimizar procesos de negocio, reducir costos y obtener ventaja competitiva en sus industrias. Miles de entidades gubernamentales y corporativas en áreas de infraestructura crítica como servicios financieros, telecomunicaciones y salud confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y en Red Hat OpenShift para llevar adelante sus transformaciones digitales de manera rápida, eficiente y segura. Las innovaciones disruptivas de IBM en IA, computación cuántica, soluciones de nube específicas por industria y consultoría ofrecen opciones abiertas y flexibles a nuestros clientes, respaldadas por el compromiso histórico de IBM con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio. Para más información, visite https://latam.newsroom.ibm.com

Contacto:

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FUENTE IBM