Think 2026: las novedades tecnológicas de IBM esta semana

BOSTON, 6 de mayo, 2026 /PRNewswire/ -- Esta semana en Think, el evento anual de IBM (NYSE: IBM) que reúne a más de 5.000 líderes de negocio y tecnología de más de 80 países, la compañía está anunciando un nuevo conjunto de productos y capacidades que dará a las empresas un nuevo 'Modelo Operativo de IA' basado en cuatro sistemas integrados que trabajan juntos: Datos, Agentes, Automatización e Híbrido.

Por separado, cada uno de estos sistemas ya es una prioridad para las empresas. Pero juntos representan un cambio mucho más profundo: pasar de solo mejorar partes del negocio a transformar la forma en que el negocio funciona en su totalidad.

Adicionalmente, se anunció que Cleveland Clinic, RIKEN e IBM modelaron una proteína de 12.635 átomos, la más grande simulada con computadoras cuánticas.

Estos son los detalles:

Modelo operativo de IA

Agentes: Orquestación y desarrollo a escala

La nueva generación de watsonx Orchestrate (disponible en vista previa privada), evoluciona hacia una plataforma de control de agentes pensada para la era de múltiples agentes. Con ella, las organizaciones pueden implementar agentes de cualquier origen, aplicando políticas coherentes y garantizando responsabilidad y control en todos ellos.

(disponible en vista previa privada), evoluciona hacia una plataforma de control de agentes pensada para la era de múltiples agentes. Con ella, las organizaciones pueden implementar agentes de cualquier origen, aplicando políticas coherentes y garantizando responsabilidad y control en todos ellos. IBM Bob (disponible de forma general): un socio de desarrollo basado en agentes, diseñado para el entorno empresarial, que ayuda a los desarrolladores a crear agentes con controles de seguridad y costos integrados desde el inicio.

(disponible de forma general): un socio de desarrollo basado en agentes, diseñado para el entorno empresarial, que ayuda a los desarrolladores a crear agentes con controles de seguridad y costos integrados desde el inicio. IBM Bob Premium Package for Z (disponible en vista previa privada): extiende las capacidades de IBM Bob a entornos de mainframe, llevando el desarrollo nativo con IA a la infraestructura donde se ejecutan las cargas de trabajo empresariales más críticas.

Automatización: Operaciones inteligentes

La Plataforma IBM Concert (disponible en vista previa pública), una plataforma de operaciones impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a pasar de un monitoreo pasivo a una respuesta inteligente y coordinada. Ofrece estas capacidades a través de tres funciones interconectadas: comprensión entre áreas, decisiones basadas en contexto y ejecución coordinada.

(disponible en vista previa pública), una plataforma de operaciones impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a pasar de un monitoreo pasivo a una respuesta inteligente y coordinada. Ofrece estas capacidades a través de tres funciones interconectadas: comprensión entre áreas, decisiones basadas en contexto y ejecución coordinada. IBM Concert Secure Coder (disponible en vista previa pública) integra la gestión de seguridad directamente en el flujo de trabajo de los desarrolladores. Disponible a través de IBM Bob y VS Code, Secure Coder ofrece un plan de remediación de seguridad priorizado, con el contexto completo de la aplicación. Luego, utiliza un agente de IA para ejecutar la corrección, verificar el resultado y crear automáticamente el pull request.

Datos: Preparados para la IA

La integración de Confluent y Tableflow con watsonx.data (disponible de forma general), junto a las integraciones de Confluent y Flink con watsonx.data, ofrecen IA y analítica unificadas en todos los datos, conectando el procesamiento de eventos en tiempo real con las cargas de trabajo, transversalmente en las empresas híbridas.

(disponible de forma general), junto a las integraciones de Confluent y Flink con watsonx.data, ofrecen IA y analítica unificadas en todos los datos, conectando el procesamiento de eventos en tiempo real con las cargas de trabajo, transversalmente en las empresas híbridas. Motor SQL acelerado por GPU, creado en conjunto con NVIDIA, permite reducir de forma significativa los costos y los tiempos de procesamiento al trabajar con grandes volúmenes de datos.

Híbrido: Soberanía y Gobernanza

La disponibilidad general de la plataforma IBM Sovereign Core, que incorpora las políticas directamente en el runtime de la infraestructura, permitiendo que la gobernanza se adapte a medida que evolucionan los requisitos regulatorios, priorizando la portabilidad de cargas de trabajo.

Otros anuncios:

Consultoría:

IBM presentó Enterprise Advantage Context Studio y Process Studio; una nueva capacidad de certificación de agentes de IA junto con Pearson; mayor interoperabilidad con SAP; y el despliegue autorizado por FedRAMP de IBM Consulting Advantage en AWS GovCloud.

Computación Cuántica:

Científicos de Cleveland Clinic, RIKEN e IBM utilizaron computadoras cuánticas de IBM y dos de las supercomputadoras más potentes del mundo para simular complejos de proteínas de hasta 12.635 átomos. Estas moléculas son clave para el desarrollo de medicamentos, ya que ayudan a entender si un fármaco puede interactuar con una proteína y de qué manera lo haría.

El resultado es la simulación más grande hasta ahora de moléculas biológicamente relevantes con hardware cuántico, y demuestra que las computadoras cuánticas siguen evolucionando hasta convertirse en herramientas científicas útiles para resolver problemas fundamentales en biología, química y ciencias de la vida.

Además, en el marco de Think, IBM celebró 10 años de disponibilizar la computación cuántica de IBM en la nube, poniendo así, hardware real al alcance de una comunidad global que hoy cuenta con más de 300 organizaciones y casi 700.000 usuarios que han contribuido con más de 3.000 publicaciones científicas.

Para más información sobre esta y otras noticias de la compañía, visita: https://newsroom.ibm.com/

CONTACTO: Priscilla Fiorin, [email protected]

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FUENTE IBM