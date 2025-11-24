PROHEALTH URGENT CARE EN ST. CROIX, FILIAL DE BAPTIST HEALTH INTERNATIONAL, OBTIENE LA ACREDITACIÓN DE LA COMISIÓN CONJUNTA

ProHealth es el primer centro de atención de urgencias de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en recibir la acreditación de la Comisión Conjunta, lo que refuerza su compromiso con una atención segura, de alta calidad y centrada en el paciente.

MIAMI y ST. CROIX, Islas Vírgenes de Estados Unidos, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ProHealth Urgent Care, LLC, filial de Baptist Health International en St. Croix, obtuvo la acreditación de la Comisión Conjunta para Atención Médica Ambulatoria, lo que demuestra su compromiso con los más altos estándares de calidad, seguridad y atención centrada en el paciente.

La Comisión Conjunta es el organismo de acreditación y establecimiento de normas más antiguo y más grande del país en el ámbito de la atención médica. Su acreditación es reconocida a nivel nacional como un símbolo de excelencia y refleja el compromiso de una organización con el cumplimiento de rigurosos estándares de desempeño.

"Felicitamos a todo el equipo de ProHealth por haber obtenido la acreditación de la Comisión Conjunta, un hito extraordinario que refleja su dedicación a proporcionar la más alta calidad asistencial a la comunidad de St. Croix", afirmó Rogelio E. Ribas, doctor en medicina y vicepresidente corporativo de Baptist Health International. "Este logro destaca la solidez de nuestra colaboración y el liderazgo de ProHealth en el avance de los servicios de atención de urgencia en el Caribe".

"Obtener la acreditación de la Comisión Conjunta refuerza nuestra misión de proporcionar atención segura, de alta calidad y compasiva a todos los pacientes a los que atendemos", declaró Stuart Lewis, director ejecutivo y propietario de ProHealth Urgent Care. "Este reconocimiento valida el arduo trabajo de nuestros proveedores y personal y garantiza a nuestra comunidad la confianza en ProHealth Urgent Care para obtener servicios confiables y acreditados".

El proceso de acreditación implica una evaluación exhaustiva del cumplimiento de estrictas normas relacionadas con la atención al paciente, la prevención y el control de infecciones, la gestión de medicamentos, el liderazgo y mucho más. ProHealth Urgent Care se une a un distinguido grupo de organizaciones de la salud comprometidas con la mejora continua y la excelencia en la atención al paciente mediante la obtención de la acreditación.

Desde su inauguración en 2020, ProHealth ha funcionado como un centro de atención ambulatoria de vanguardia, ubicado en una zona céntrica, que ofrece atención primaria y de urgencia sin cita previa, pruebas de diagnóstico, salud ocupacional, exámenes físicos, atención preventiva y servicios de rehabilitación. Además, ProHealth ofrece su innovador Programa híbrido de medicina personalizada, diseñado para brindar a los pacientes un mejor acceso a su médico, incluidos beneficios como citas para el mismo día o para el día siguiente, horarios de consulta ampliados, comunicación directa con el médico y planificación personalizada de la atención preventiva.

Este logro posiciona a ProHealth como un proveedor de servicios de salud de confianza en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y destaca su papel como líder regional de excelencia en atención de urgencias.

Acerca de ProHealth Urgent Care

ProHealth Urgent Care es un centro de atención ambulatoria de última generación ubicado en Santa Cruz, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Inaugurado en 2019, ProHealth ofrece servicios de atención de urgencia, diagnóstico, observación, consulta, tratamiento, laboratorio, farmacia, diagnóstico por imagen y rehabilitación de forma ambulatoria. Con una ubicación céntrica y de fácil acceso, el centro ofrece una alternativa cómoda y eficaz para pacientes con afecciones que no ponen en peligro la vida y que requieren tratamiento el mismo día. Para más información, visite www.prohealthvi.com

Acerca de Baptist Health International

Baptist Health International es uno de los programas internacionales hospitalarios más grandes de Estados Unidos, con más de 14,000 visitas de pacientes internacionales en los centros de Baptist Health, desde los Cayos de Florida hasta el condado de Palm Beach. Baptist Health International se dedica a proporcionar servicios integrales y de alta calidad a médicos internacionales y sus pacientes, incluidos ingresos hospitalarios, exámenes médicos ambulatorios, segundas opiniones médicas y consultas con médicos, así como servicios de conserjería. Para más información, visite https://baptisthealth.net/international-services.

Para más información sobre las colaboraciones y los servicios de asesoría de Baptist Health International, visite https://baptisthealth.net/international-services/international-healthcare-professionals/international-collaborations o envíe un correo electrónico a [email protected]

Acerca de Baptist Health South Florida

Baptist Health South Florida es la organización de atención médica más grande de la región, con 12 hospitales, más de 28,000 empleados, 4,500 médicos y 200 centros ambulatorios, centros de atención de urgencia y consultorios médicos que abarcan los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach. Baptist Health cuenta con institutos prestigiosos a nivel internacional especializados en el tratamiento del cáncer, el cuidado del cerebro y la columna vertebral, el cuidado cardiovascular y vascular y el cuidado ortopédico. Además, incluye Baptist Health Medical Group; Baptist Health Quality Network; y Baptist Health PineApp, una plataforma de salud virtual. Baptist Health South Florida es una filial académica y clínica de la Universidad Internacional de Florida. Baptist Health, una organización sin fines de lucro respaldada por la filantropía y comprometida con su misión caritativa de excelencia médica, ha sido reconocida por Fortune como una de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos y es el sistema de salud más premiado del sur de Florida por U.S. News & World Report. Para más información, visite BaptistHealth.net/Newsroom y conéctese con nosotros en Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn.

Acerca de la Comisión Conjunta

Fundada en 1951, la Comisión Conjunta busca mejorar de manera continua la atención médica para el público, en colaboración con otras partes interesadas, al evaluar a las organizaciones de atención médica e inspirarlas a sobresalir en la prestación de una atención segura y eficaz de la más alta calidad y valor. La Comisión Conjunta acredita y certifica a más de 21,000 organizaciones y programas de atención médica en los Estados Unidos. La Comisión Conjunta, una organización independiente sin fines de lucro, es el organismo de acreditación y establecimiento de normas más antiguo y más grande del país en el sector de la salud. Más información sobre la Comisión Conjunta en www.jointcommission.org.

