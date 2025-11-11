Reach Surgical's OMNIBOT demuestra cómo la conectividad amplía las posibilidades en la telescirugía en vivo durante el Congreso Chileno de Urología

La telescirugía en vivo se llevó a cabo durante el XLVI Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Urología, que también marcó el 100.º aniversario de la Sociedad. Este procedimiento destaca cómo la conectividad de red está habilitando nuevas formas de colaboración quirúrgica.

SINGAPUR, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el 46.º Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Urología, realizado en Santiago, el Dr. Marcelo Kerbebe realizó con éxito una telescirugía utilizando OMNIBOT, el sistema robótico asistido de Reach Surgical.

Operando de manera remota desde el recinto del congreso, el Dr. Kerbebe utilizó la consola OMNIBOT para realizar una nefrectomía parcial en un paciente en la Clínica MEDS. La cirugía fue transmitida en vivo y en alta definición a los asistentes al congreso, quienes observaron la precisión, el control y la capacidad de respuesta en tiempo real de OMNIBOT durante todo el procedimiento.

"Esta cirugía exitosa refuerza la viabilidad de la telescirugía robótica", señaló el Dr. Kerbebe. "Abre nuevas posibilidades, como tratamientos quirúrgicos remotos entre regiones y teleproctoría. A medida que la tecnología de redes continúa avanzando, las oportunidades que se presentan son inmensas."

Esta demostración en vivo marcó la primera telescirugía realizada y transmitida en vivo en un congreso médico académico en América Latina. Representa no solo un hito para la región, sino también un avance en la colaboración quirúrgica conectada. Este logro refleja la creciente confianza de los cirujanos y hospitales en la adopción de la telescirugía robótica, mientras Reach Surgical continúa impulsando la capacitación y fortaleciendo la colaboración con profesionales de la salud en toda América Latina.

Aviso regulatorio: OMNIBOT está sujeto a las aprobaciones regulatorias locales.

Sobre Genesis MedTech Group

Genesis MedTech Group es una empresa global de dispositivos médicos con sede en Singapur, dedicada a Making Better Healthcare Happen. Diseñamos y desarrollamos innovaciones que hacen que los tratamientos sean más seguros, menos invasivos y más accesibles a gran escala, apoyando a los proveedores de salud en la mejora de resultados para los pacientes y asegurando que más personas se beneficien de los avances médicos. Con capacidades integradas desde I+D y manufactura hasta comercialización, Genesis MedTech se basa en una sólida base de calidad, capacitación y educación, ofreciendo dispositivos médicos de alta calidad en especialidades quirúrgicas, cardiológicas y de intervenciones vasculares.

Reach Surgical, la división de soluciones quirúrgicas de Genesis MedTech, ofrece un portafolio quirúrgico integral diseñado para apoyar a los cirujanos y avanzar la atención quirúrgica a nivel mundial. Estamos dedicados a desarrollar soluciones quirúrgicas confiables y de alta calidad que respondan a las necesidades en evolución de la práctica quirúrgica.

Más información en https://www.genesismedtech.com y en nuestro LinkedIn.

