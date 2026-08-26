realme celebra el Fan Festival 828 con gaming, tecnología y descuentos especiales para su comunidad

La celebración de aniversario de realme reunirá a la organización de esports Lyon y MediaTek, además de promociones de hasta 60% en smartphones seleccionados.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- realme, la marca de tecnología líder entre los jóvenes y una de las de mayor crecimiento a nivel mundial, celebra su aniversario con el realme Fan Festival 828, una campaña que combina promociones especiales, entretenimiento y experiencias para su comunidad.

El 828 se ha convertido en un punto de encuentro entre realme y sus fans, especialmente una nueva generación de usuarios que busca dispositivos capaces de acompañar experiencias de entretenimiento y gaming móvil.

realme

Gaming y tecnología se suman a la celebración

Como parte de su apuesta por acercarse a las nuevas generaciones a través del gaming móvil competitivo, el realme Fan Festival 828 contará con la participación especial de Lyon, equipo profesional de gaming, así como de MediaTek, aliado tecnológico de la marca.

Su participación formará parte de un programa de actividades enfocado en generar experiencias alrededor del gaming móvil, retos y contenido para la comunidad, reforzando la relación de realme con un ecosistema que se ha convertido en uno de los principales espacios de entretenimiento para las nuevas generaciones.

Con estas colaboraciones, realme busca llevar el Fan Festival más allá de la presentación de productos y convertirlo en una experiencia en la que tecnología, rendimiento y entretenimiento se unen alrededor de los intereses de sus usuarios.

"El 828 es una fecha muy especial para nosotros porque celebra el crecimiento de realme junto a su comunidad. Con el Fan Festival queremos agradecer a nuestros fans llevándoles lo que más les apasiona: gaming, entretenimiento y las mejores promociones del año", comentó Johnny Li, CMO de realme para Latinoamérica.

Tecnología más accesible durante el 828

Como parte de la celebración, del 20 al 31 de agosto, realme también ofrecerá descuentos de hasta 60% en smartphones seleccionados, disponibles en su tienda oficial de Mercado Libre o hasta agotar existencias.

Entre los dispositivos participantes se encuentran:

realme 16 Pro+

realme 16 5G

realme P4

Las promociones forman parte de la propuesta del Fan Festival 828 para acercar dispositivos de alto rendimiento a más usuarios y complementar las actividades desarrolladas alrededor de la comunidad. Consultar más detalles aquí:

https://listado.mercadolibre.com.mx/tienda/realme/_Container_ESP-8DB6BBEE07A9491DB527121E0FF05BFE2627098354-realme-Fans?tracking_id=2da9073dc938caefd1d6e9812482720f

Con una base global de más de 300 millones de usuarios, realme continúa desarrollando iniciativas enfocadas en acercar innovación, rendimiento y experiencias a una generación que encuentra en el smartphone una de sus principales plataformas de entretenimiento, comunicación y gaming.

A través del Fan Festival 828, la marca celebra así un nuevo aniversario junto con su comunidad y refuerza su apuesta por construir experiencias que trasciendan el dispositivo y conecten con los intereses de sus usuarios.

Acerca de realme

realme es una marca global de tecnología de consumo que está redefiniendo el mercado de los smartphones al hacer que la innovación de vanguardia sea verdaderamente accesible. Su portafolio incluye smartphones y dispositivos AIoT con especificaciones premium, diseño de última generación y una calidad excepcional, creados para una nueva generación de usuarios que buscan rendimiento y estilo sin compromisos.

Fundada en 2018 por Sky Li, realme logró posicionarse entre los cinco principales fabricantes de smartphones en más de 30 mercados alrededor del mundo en tan solo tres años. La marca tiene presencia en regiones clave como China, el Sudeste Asiático, Asia del Sur, Europa, Medio Oriente, América Latina y África, y cuenta con una base global de más de 300 millones de usuarios.

El 2024 marcó una nueva etapa para realme, impulsada por su renovación de marca y su nuevo lema "Make it real". Bajo este espíritu, realme refuerza su compromiso con los jóvenes, ofreciendo tecnología significativa, beneficios tangibles y experiencias auténticas que mejoran su vida cotidiana.

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FUENTE realme