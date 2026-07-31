realme P4 Series se convierte en el smartphone oficial de la FFWS LATAM 2026, optimizado para el gaming competitivo

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- realme, la marca de tecnología líder entre los jóvenes y una de las de mayor crecimiento a nivel mundial, anunció que la Serie P4 ha sido nombrada como el smartphone oficial de la Free Fire World Series Latin America (FFWS LATAM) 2026, la liga profesional regional organizada por Garena.

Esta designación llega después de que los modelos de la serie superaran una serie de rigurosas pruebas de nivel esports, las mismas que se exigen a los jugadores profesionales, evaluando su desempeño bajo condiciones extremas de juego, estabilidad térmica y resistencia durante sesiones prolongadas. La Serie P4 aprobó con éxito cada una de estas pruebas.

Con esta alianza, realme se posiciona como el respaldo tecnológico oficial de uno de los circuitos competitivos de Free Fire más importantes de la región, un título que continúa consolidándose como uno de los battle royale móviles más jugados del mundo. La FFWS LATAM forma parte del camino de clasificación hacia la Esports World Cup y las FFWS Global Finals 2026, que se celebrarán en Bangkok.

realme impulsa el crecimiento del mercado de los esports

La decisión de convertirse en el smartphone oficial de la FFWS LATAM 2026 refleja la estrategia de realme de impulsar el crecimiento del mercado de los esports en América Latina, una de las regiones con mayor expansión a nivel mundial en audiencias, torneos y gaming móvil.

Esta alianza no es un hecho aislado. realme ya cuenta con una sólida trayectoria dentro del ecosistema competitivo de Free Fire, incluyendo el patrocinio de equipos profesionales y colaboraciones especiales. Con la incorporación de la Serie P4 a la FFWS LATAM 2026, la marca fortalece aún más su compromiso con el gaming móvil competitivo como uno de los pilares centrales de su identidad en la región.

"La Serie P4 nació con la potencia que la comunidad gamer necesita, y unirla con Free Fire es exactamente el tipo de movimiento que en realme nos emociona hacer", comentó Johnny Li, CMO de realme para Latinoamérica.

Poder en toda la familia realme P4

Esta alianza no solo distingue a un modelo, sino a toda la familia realme P4, integrada por realme P4 Power, realme P4 y realme P4 Lite, que comparten una misma promesa: poner el poder en manos de la comunidad gamer joven.

Batería de larga duración: toda la familia P4 incorpora las baterías más grandes dentro de sus respectivos segmentos, diseñadas para soportar largas sesiones de juego sin interrupciones.





toda la familia P4 incorpora las baterías más grandes dentro de sus respectivos segmentos, diseñadas para soportar largas sesiones de juego sin interrupciones. Potencia para una experiencia de juego más fluida: rendimiento optimizado para títulos competitivos como Free Fire, ofreciendo estabilidad y fluidez en cada partida.





rendimiento optimizado para títulos competitivos como Free Fire, ofreciendo estabilidad y fluidez en cada partida. Energía inteligente con Inteligencia Artificial para gaming: funciones impulsadas por IA diseñadas para mejorar la experiencia de juego.

Esta combinación convierte a la familia realme P4 en la compañera ideal para los jóvenes gamers, y fue precisamente esa potencia la que fue puesta a prueba bajo los exigentes estándares de los esports, superando satisfactoriamente cada una de las evaluaciones.

Los atributos de potencia de la Serie realme P4 se refuerzan

Su designación como smartphone oficial pone el foco en el ADN de poder que comparte toda la Serie P4, representado especialmente por el realme P4 Power, su modelo insignia diseñado para el gaming intensivo:

Batería Titan de 10,001 mAh , la más grande integrada hasta ahora en un smartphone realme, certificada por TÜV Rheinland con una calificación de 5 estrellas, diseñada para soportar largas sesiones de juego sin interrupciones.





, la más grande integrada hasta ahora en un smartphone realme, certificada por con una calificación de 5 estrellas, diseñada para soportar largas sesiones de juego sin interrupciones. Carga ultrarrápida de 80 W , que permite recuperar horas de uso en solo unos minutos, ideal para volver rápidamente a la partida.





, que permite recuperar horas de uso en solo unos minutos, ideal para volver rápidamente a la partida. Procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra , que ofrece el rendimiento y la estabilidad necesarios para títulos competitivos como Free Fire sin sacrificar fluidez.





, que ofrece el rendimiento y la estabilidad necesarios para títulos competitivos como Free Fire sin sacrificar fluidez. Pantalla curva HyperGlow de 144 Hz , con hasta 6,500 nits de brillo máximo, que garantiza una respuesta visual inmediata y una experiencia inmersiva en cada enfrentamiento.





, con hasta de brillo máximo, que garantiza una respuesta visual inmediata y una experiencia inmersiva en cada enfrentamiento. Sistema avanzado de disipación de calor , que mantiene un rendimiento estable incluso durante sesiones prolongadas de juego de alta exigencia.





, que mantiene un rendimiento estable incluso durante sesiones prolongadas de juego de alta exigencia. Certificaciones de resistencia IP66 + IP68 + IP69, además del cumplimiento con el estándar militar MIL-STD-810H, que contribuyen a la durabilidad del dispositivo tanto dentro como fuera de la competencia.

Este mismo enfoque en potencia, estabilidad y resistencia, presente en distintos niveles en cada uno de los modelos de la familia, fue lo que permitió que la realme P4 Series superara en conjunto las pruebas de nivel esports requeridas por la FFWS LATAM 2026, demostrando que está preparada para el gaming móvil competitivo.

Acerca de la FFWS LATAM

La Free Fire World Series Latin America (FFWS LATAM) es la liga profesional regional oficial de Free Fire, organizada por Garena, y forma parte del camino de clasificación hacia la Esports World Cup y las Finales Globales de la Free Fire World Series.

FUENTE realme