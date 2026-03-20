Re:Build Cadonix Arcadia y smartBuild, seleccionados por CNH para ayudar a mejorar el diseño y la fabricación de arneses de cables

FRAMINGHAM, Massachusetts, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CNH, una empresa de primer nivel dedicada a equipos, tecnología y servicios especializados en los sectores agrícola y de la construcción, ha elegido Arcadia y smartBuild de Re:Build Cadonix para modernizar y optimizar sus procesos de diseño y fabricación de arneses de cables destinados a sus soluciones de agricultura de precisión.

Arcadia ofrece un entorno de diseño asistido por computadora eléctrico totalmente integrado y basado en la nube que conecta los esquemas eléctricos directamente con el diseño de los arneses de cables, las placas de montaje, la documentación y los resultados de fabricación. Al combinarlo con smartBuild, la plataforma digital de Cadonix para la fabricación de moldes y arneses, CNH obtiene un flujo digital continuo desde la ingeniería hasta la producción, lo que ayuda a los equipos a mejorar la eficiencia del diseño, la productividad de la fabricación y la calidad general del producto.

"CNH es un líder reconocido en el avance de la agricultura de precisión y las tecnologías de vehículos de última generación", afirmó Chris Flaherty, de Re:Build Cadonix. "Al adoptar Arcadia y smartBuild, CNH puede integrar el diseño del sistema eléctrico directamente con la fabricación de arneses en una única plataforma digital. Esto permite que los equipos de ingeniería y producción colaboren de manera más efectiva, reduzcan los errores y entreguen sistemas de alta calidad con mayor rapidez y seguridad".

"Los sistemas eléctricos se están volviendo cada vez más complejos a medida que los equipos agrícolas continúan evolucionando con electrónica avanzada, sensores y capacidades autónomas", dijo Brian Carda, director de Operaciones de la planta de fabricación de CNH en Sioux Falls, Dakota del Sur. "Con la adopción de Arcadia y smartBuild, esperamos mejorar significativamente la eficiencia de nuestros procesos de diseño y fabricación, al tiempo que mejoramos la calidad y la trazabilidad. Anticipamos que estas mejoras tendrán un impacto positivo significativo en nuestro negocio a medida que continuamos creciendo e innovando".

CNH desarrolla tecnologías avanzadas que permiten que la maquinaria agrícola moderna funcione con mayor precisión, eficiencia y automatización. Al integrar la electrónica sofisticada, la conectividad y la automatización en la maquinaria agrícola, la empresa ayuda a los agricultores a mejorar la productividad y optimizar las operaciones de campo.

Re:Build Cadonix ofrece la única plataforma del sector de diseño y fabricación eléctrica integral y nativa de la nube, creada específicamente para el desarrollo moderno de mazos de cables y sistemas eléctricos.

A partir de soluciones como Arcadia y smartBuild, Cadonix permite a las organizaciones:

Mantener un hilo digital desde el concepto hasta la ejecución de la fabricación

Generar automáticamente documentación de fabricación precisa

Eliminar la interpretación manual y los errores de compilación

Acelerar los ciclos de producción hasta un 50 %

Reducir los errores entre el diseño y la construcción hasta en un 95 %

Reducir los costos de mano de obra directa hasta en un 25 %

Facilitar la gestión rápida de variantes de productos y adaptar la producción a las demandas

Al unificar los flujos de trabajo de ingeniería y fabricación, Cadonix ayuda a los fabricantes a producir más rápido, a hacerlo bien desde el principio y a ampliar la producción con confianza.

Para obtener más información, visite:

www.cadonix.com

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FUENTE Cadonix