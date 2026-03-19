CNH choisit Arcadia et smartBuild de Re:Build Cadonix pour améliorer la conception et la fabrication des faisceaux de câbles.

FRAMINGHAM, Massachusetts, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- CNH, une société d'équipement, de technologie et de services de classe mondiale, spécialisée dans l'agriculture et la construction, a choisi Arcadia et smartBuild de Re:Build Cadonix en vue de moderniser et de rationaliser ses processus de conception et de fabrication de faisceaux de câbles pour ses solutions d'agriculture de précision.

Arcadia propose un environnement de CAO électrique basé sur le nuage et entièrement intégré, qui relie directement les schémas électriques à la disposition des faisceaux de câbles, aux encastrements, à la documentation et aux sorties de fabrication. En s'associant à smartBuild, la plateforme numérique de fabrication d'encastrements et de faisceaux de Cadonix, CNH bénéficie d'un fil conducteur numérique continu de l'ingénierie à la production, qui aide les équipes à améliorer l'efficacité de la conception, la productivité de la fabrication et la qualité globale des produits.

« CNH est un leader reconnu dans le domaine de l'agriculture de précision et des technologies automobiles de nouvelle génération », a déclaré Chris Flaherty pour Re:Build Cadonix. « En adoptant Arcadia et smartBuild, CNH peut relier directement la conception des systèmes électriques à la fabrication des faisceaux au sein d'une seule et même plateforme numérique. Cela permet aux équipes d'ingénierie et de production de collaborer plus efficacement, de réduire les erreurs et de proposer des systèmes de qualité plus rapidement, avec plus d'assurance. »

« Les systèmes électriques deviennent de plus en plus complexes, car les équipements agricoles continuent d'évoluer et de se doter de dispositifs électroniques avancés, de capteurs et de capacités autonomes », a expliqué Brian Carda, directeur des opérations de l'usine de fabrication de CNH à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. « En adoptant Arcadia et smartBuild, nous comptons accroître considérablement l'efficacité de nos processus de conception et de fabrication, tout en améliorant la qualité et la traçabilité des produits. Alors que nous continuons à nous développer et à innover, nous prévoyons que ces progrès auront un impact positif significatif sur nos activités. »

CNH met au point des technologies avancées qui favorisent la précision, l'efficacité et l'automatisation des équipements agricoles modernes. En intégrant de l'électronique sophistiquée, des possibilités de connexion et de l'automatisation dans les machines agricoles, l'entreprise aide les agriculteurs à augmenter leur productivité et à optimiser le travail dans les champs.

Re:Build Cadonix fournit la seule plateforme de conception et de fabrication électriques de bout en bout, conçue nativement pour le nuage et spécifiquement pour la réalisation de faisceaux de câbles et de systèmes électriques modernes.

Grâce à des solutions telles qu'Arcadia et smartBuild de Cadonix, les entreprises sont en mesure de :

Maintenir un fil conducteur numérique, du concept à l'exécution de la fabrication

Générer automatiquement des documents de fabrication précis

Éliminer les interprétations manuelles et les erreurs de construction

Accélérer les cycles de production jusqu'à 50 %

Réduire les erreurs de conception et de réalisation jusqu'à 95 %

Réduire les coûts de main-d'œuvre directe jusqu'à 25 %

Gérer rapidement les variantes de produits et l'augmentation des demandes de production

En unifiant les flux de travail d'ingénierie et de fabrication, Cadonix permet aux fabricants de construire plus rapidement, avec des résultats corrects dès le début, et d'intensifier leur production en toute confiance.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur

www.cadonix.com

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