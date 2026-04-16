Reino Unido impulsa la expansión de OMODA y JAECOO con la cifra récord de 17,951 registros en marzo

Las marcas alcanzaron un nuevo máximo mensual en uno de los mercados más competitivos de Europa, con JAECOO 7 como el vehículo nuevo más vendido del mes

CIUDAD DE MÉXICO, 16 abril de 2026 /PRNewswire/ -- Reino Unido se consolida como un mercado clave para medir la competitividad de nuevas marcas automotrices a nivel global. En este contexto, OMODA & JAECOO registraron 17,951 unidades en marzo de 2026, su mejor resultado mensual hasta la fecha, confirmando una rápida expansión en menos de dos años de operación.

Este desempeño es especialmente relevante en uno de los mercados más exigentes de Europa, donde factores como tecnología, electrificación y experiencia de marca son decisivos para el consumidor.

OMODA, presente desde agosto de 2024, registró 5,917 unidades en marzo (1.55% de participación), mientras que JAECOO, desde enero de 2025, alcanzó 12,034 unidades (3.16%). En conjunto, ambas marcas superan ya las 80,000 unidades vendidas en Reino Unido en solo 19 meses, respaldadas por una red de 124 distribuidores y un portafolio con tecnologías de combustión y nuevas energías.

Uno de los principales hitos fue el desempeño del JAECOO 7, que se posicionó como el vehículo nuevo más vendido en Reino Unido durante marzo, y también como el modelo más vendido en lo que va de 2026. Desde su lanzamiento, acumula más de 41,952 unidades, consolidándose como un motor clave de crecimiento en Europa.

Más allá del volumen, estos resultados representan una validación estratégica en un entorno altamente competitivo, fortaleciendo la posición global de OMODA & JAECOO y acercando a la marca a su siguiente gran objetivo: alcanzar el millón de unidades acumuladas.

De cara al futuro, bajo la New Million Strategy, OMODA & JAECOO continuarán impulsando su crecimiento global mediante innovación tecnológica, expansión internacional y sinergias globales. Tecnologías como AiMOGA, así como su presencia en escenarios clave como Auto China 2026 y el desarrollo de nuevos ecosistemas como Icaur, refuerzan su posicionamiento como una de las marcas automotrices de más rápido crecimiento a nivel mundial.

En este contexto, Chirey seguirá desempeñando un papel clave en mercados estratégicos como México, fortaleciendo la ejecución local y acompañando el desarrollo sostenido de Omoda & Jaecoo en la región.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE OMODA / JAECOO