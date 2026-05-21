Rendeavour se convierte en el socio de implementación inaugural de la Zona Continental Africana de Libre Comercio para la industrialización y la infraestructura comercial africanas

LOMÉ, Togo, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Secretaría del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés) se ha asociado con Rendeavour, el nuevo constructor de ciudades de África, para apoyar la implementación del AfCFTA a través de la industrialización dirigida por la infraestructura, las zonas económicas integradas y el desarrollo urbano que permite el comercio en todo el continente.

(L-R) Yomi Ademola, Chairman, West Africa at Rendeavour; Stephen Jennings, Founder and CEO of Rendeavour; and H.E. Wamkele Mene, Secretary-General of the AfCFTA Secretariat, during the signing ceremony of the partnership between the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Secretariat and Rendeavour at Biashara Afrika 2026 in Lomé, Togo. The partnership positions Rendeavour as the AfCFTA’s inaugural implementation partner for African industrialisation and trade infrastructure.

La asociación se firmó en Biashara Afrika 2026, la plataforma emblemática del sector privado de la Secretaría del AfCFTA que reúne a jefes de estado, ministros, reguladores, inversores y líderes empresariales para avanzar en el comercio y la industrialización intraafricanos.

A través de la asociación, Rendeavour apoyará a la Secretaría del AfCFTA en el avance del papel de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) como impulsoras de la industrialización, la movilización de capital privado para la infraestructura que permite el comercio y el apoyo al desarrollo de corredores comerciales e industriales vinculados a ecosistemas industriales y urbanos integrados.

Con un PIB combinado de más de 3,4 billones de USD, se prevé que el AfCFTA desbloquee 450 000 millones de USD adicionales en ingresos en todo el continente para 2035. Sin embargo, el comercio intraafricano todavía representa solo el 14 % del comercio total de África, lo que destaca la necesidad de infraestructura que permita la fabricación, la logística y el comercio transfronterizo a escala.

"África no solo es la región de más rápido crecimiento en el mundo; con el tiempo también se convertirá en uno de los destinos más seguros y confiables para la inversión", dijo Stephen Jennings, fundador y director ejecutivo de Rendeavour. "Como el primer socio de implementación del sector privado del AfCFTA, las ciudades de Rendeavour son reconocidas por su infraestructura y entornos operativos donde la inversión, la fabricación y el comercio pueden prosperar".

S.E. Wamkele Mene, Secretario General de la Secretaría del AfCFTA, dijo: "La implementación del AfCFTA requiere asociaciones estratégicas que puedan traducir las oportunidades del Acuerdo en ecosistemas industriales y comerciales comercialmente viables. Esta asociación refleja la creciente confianza del sector privado en el mercado único y el futuro industrial de África ".

Con el respaldo de inversores estadounidenses, noruegos, neozelandeses y británicos, las ciudades de Rendeavour en Kenia, Nigeria, Ghana, Zambia y la República Democrática del Congo se encuentran entre los proyectos de desarrollo urbano más grandes del continente, y sirven como centros para empresas, hogares, educación y recreación dentro de zonas económicas listas para la infraestructura. El desarrollo actual en todo el ecosistema de Rendeavour está valorado en más de 5.000 millones de dólares e incluye 250 empresas, escuelas que educan a más de 6.000 estudiantes y 10.000 hogares de ingresos mixtos.

La cartera de Rendeavour incluye Tatu City en Kenia; Alaro City y Jigna City en Nigeria; Appolonia City y King City en Ghana; Roma Park en Zambia; y Kiswishi City en la República Democrática del Congo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985467/Rendeavour_Holding.jpg

FUENTE Rendeavour Holding Limited