Robert Stryk de Stryk Global Diplomacy emite una carta abierta al presidente Donald J. Trump
Noticias proporcionadas porStryk Global Diplomacy
07 ene, 2026, 20:03 GMT
WASHINGTON, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Robert Stryk, presidente de Stryk Global Diplomacy, emitió hoy una carta abierta al presidente Donald J. Trump sobre la acción militar en Venezuela:
Presidente Trump:
Sus acciones decisivas en Venezuela demuestran una rara claridad de propósito y una comprensión singular de cómo el verdadero capitalismo global promueve la libertad humana y la soberanía nacional.
Su liderazgo tiene el poder de liberar al pueblo venezolano de las garras del socialismo autocrático y despótico, un sistema que despoja a los individuos de la agencia, suprime la ambición y niega a los ciudadanos el derecho a trazar su propio destino.
Hablo por experiencia directa. Tengo una larga y sustancial historia en Venezuela, y sigo siendo el único estadounidense que tuvo la determinación y la previsión de obtener formalmente la autorización y presentar bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de los Estados Unidos (FARA) para participar de manera legal y transparente en nombre tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. Anteriormente me he involucrado directamente con la presidenta interina Delcy Rodríguez, posicionando de manera única a mi firma para ayudar durante este período crítico de transición y en la reconstrucción que debe seguir.
Presidente Trump, gracias por su compromiso inquebrantable con los principios fundamentales articulados por Adam Smith, una visión de libre mercado, libertad individual y claridad moral, que ha hecho más para iluminar y elevar al mundo que cualquier ideología impuesta por la fuerza.
Atentamente,
Robert Stryk
Presidente
de Stryk Global Diplomacy
https://strykglobaldiplomacy.com/
CONTACTO: Robert Stryk, presidente de Stryk Global Diplomacy, Washington DC +1 (202) 350-3897, línea gratuita +1 (866) 427-0064, Londres +44 20 7692 8232, [email protected]
FUENTE Stryk Global Diplomacy
Compartir este artículo