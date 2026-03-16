BELICE CITY, Belice, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- RoboForex, bróker financiero, anunció el lanzamiento del trading sin swap para todos sus clientes. La nueva funcionalidad representa una innovación distintiva en la industria del Forex e introduce un enfoque fundamentalmente diferente en cuanto a los costos de mantenimiento de posiciones overnight.

RoboForex lanza el trading sin swap para todos sus clientes

RoboForex ofrece un modelo integral sin swap, eliminando por completo las comisiones overnight (swaps). Lo más importante es que esto se logra sin introducir costos ocultos, como el aumento de comisiones o la ampliación de spreads, prácticas comunes entre otros proveedores del mercado. Al abrir una cuenta sin swap, los clientes de RoboForex pueden ejecutar sus estrategias sin incurrir en cargos adicionales por mantener posiciones durante la noche.

Mejorando la experiencia del trader

La introducción de esta funcionalidad está diseñada para reducir las barreras de entrada y crear una estructura de costos más predecible para los traders. Al eliminar los swaps overnight, RoboForex simplifica las condiciones de trading y reduce la incertidumbre relacionada con los costos, especialmente para aquellos que mantienen posiciones durante períodos más prolongados.

En entornos de mercado volátiles, donde los traders ya enfrentan fluctuaciones de precios y exposición al riesgo, la eliminación de cargos overnight ayuda a minimizar la presión adicional de costos y favorece una experiencia de trading más enfocada. Esto puede ser particularmente relevante cuando los traders mantienen posiciones durante períodos extendidos en tendencias de mercado prolongadas, esperando condiciones de salida más favorables.

"Tras un exitoso lanzamiento piloto el año pasado en varios países de América Latina y una sólida retroalimentación positiva por parte de los clientes, decidimos ampliar el trading sin swap a todos nuestros mercados", afirmó Douglas Abreu, Director de Operaciones LATAM en RoboForex. "Este paso refleja nuestro enfoque más amplio en simplificar las condiciones de trading y hacer que los costos sean más transparentes y predecibles, brindando a los traders mayor flexibilidad en la gestión de posiciones a largo plazo."

Aspectos clave de las cuentas sin swap:

Transparencia total: sin comisiones adicionales ni recargos en el spread a cambio del estatus sin swap

Disponible para todos los clientes de RoboForex: el trading sin swap está accesible en cuentas recién creadas

Amplia cobertura de instrumentos: swaps en cero aplicables a los instrumentos más populares, incluidos metales y divisas

Construyendo un entorno de trading con bajas barreras

El lanzamiento del trading sin swap está alineado con la estrategia más amplia de RoboForex de reducir las barreras relacionadas con los costos para sus clientes. Además de las cuentas sin swap, la compañía ofrece retiros gratuitos, permitiendo a los clientes retirar fondos sin comisión hasta tres veces al mes. RoboForex también ofrece 0% de comisión en depósitos, asegurando que los clientes no paguen cargos al financiar sus cuentas.

Al combinar el trading sin swap con condiciones de depósito y retiro transparentes y eficientes en costos, RoboForex continúa desarrollando un entorno de trading enfocado en la accesibilidad al mercado, la claridad y la reducción de costos estructurales para los traders.

Acerca de RoboForex

RoboForex es una compañía que proporciona servicios de corretaje, ofreciendo a los traders en los mercados financieros acceso a sus plataformas de trading propias y a plataformas de terceros líderes en la industria. RoboForex Ltd opera bajo la licencia de corretaje número FSC 9759600.

Consulte información más detallada sobre los productos y actividades de la Compañía en el sitio web roboforex.com/es .

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FUENTE RoboForex