Saab presenta soluciones avanzadas de defensa en FIDAE 2026

SANTIAGO, Chile, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Saab participará en la Feria Internacional del Aire y del Espacio – FIDAE 2026, que se celebrará del 7 al 12 de abril en Santiago de Chile. En el evento, la compañía presentará su portafolio de soluciones en defensa aérea, vigilancia, combate terrestre, entrenamiento y simulación, entre otras capacidades.

El evento brindará una oportunidad para interactuar con usuarios regionales y potenciales nuevos clientes, mientras Saab continúa ampliando su presencia en América Latina.

Giraffe 1X: radar 3D compacto y de alto rendimiento para vigilancia de corto alcance y defensa aérea terrestre.

"Saab ha construido sólidas alianzas en América Latina a lo largo de muchos años, con un enfoque en la cooperación industrial y la colaboración a largo plazo. También reconocemos la creciente importancia de fortalecer las capacidades de defensa nacional en la región, y estamos bien posicionados para apoyar a los países en este esfuerzo", afirma Ana Paula Cordeiro, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Ventas para América Latina en Saab.

Los visitantes están invitados al stand número E121 para conocer la amplia gama de productos y soluciones de Saab. Entre estos se destacan:

RBS 70 NG : Este sistema de defensa antiaérea de corto alcance cuenta con una mira integrada con tecnologías de última generación, incluyendo seguimiento automático y una cámara térmica para operar tanto de día como de noche. El sistema utiliza un misil guiado por láser, inmune a interferencias y con muy alta precisión, alcanzando hasta 9 kilómetros (5.000 m de altitud) contra amenazas aéreas. Puede emplearse como MANPAD (portátil) o integrarse en vehículos (MSHORAD), proporcionando cobertura 24/7 en todo tipo de condiciones meteorológicas.



: Este sistema de defensa antiaérea de corto alcance cuenta con una mira integrada con tecnologías de última generación, incluyendo seguimiento automático y una cámara térmica para operar tanto de día como de noche. El sistema utiliza un misil guiado por láser, inmune a interferencias y con muy alta precisión, alcanzando hasta 9 kilómetros (5.000 m de altitud) contra amenazas aéreas. Puede emplearse como MANPAD (portátil) o integrarse en vehículos (MSHORAD), proporcionando cobertura 24/7 en todo tipo de condiciones meteorológicas. Giraffe 1X: Un radar 3D compacto y de alto rendimiento con capacidades multimisión para vigilancia de corto alcance y defensa aérea terrestre. Es flexible y se integra fácilmente en cualquier plataforma, como unidades móviles, apoyando a batallones de maniobra mediante la provisión de conciencia situacional y la capacidad de detectar amenazas como drones y objetivos balísticos, incluso cuando el radar está en movimiento.



Un radar 3D compacto y de alto rendimiento con capacidades multimisión para vigilancia de corto alcance y defensa aérea terrestre. Es flexible y se integra fácilmente en cualquier plataforma, como unidades móviles, apoyando a batallones de maniobra mediante la provisión de conciencia situacional y la capacidad de detectar amenazas como drones y objetivos balísticos, incluso cuando el radar está en movimiento. Sistemas de Entrenamiento y Simulación: Soluciones avanzadas de entrenamiento y simulación que permiten ejercicios altamente realistas tanto en entornos abiertos como urbanos. Los sistemas respaldan el entrenamiento desde soldados individuales y operaciones de armas combinadas a nivel de pelotón hasta ejercicios conjuntos a nivel de brigada, contribuyendo a mejorar la efectividad del entrenamiento, así como la disponibilidad del equipo y la preparación operativa.

Representantes de Saab estarán disponibles durante toda la feria para discutir oportunidades de cooperación y desarrollo de capacidades en la región.

Detalles del evento

Feria Internacional del Aire y del Espacio - FIDAE

Fecha: 7–12 de abril de 2026

Ubicación: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez

Ciudad: Santiago, Chile

Sobre Saab

Saab es una empresa líder en defensa y seguridad con un propósito permanente: ayudar a las naciones a mantener seguras a sus personas y a la sociedad. Impulsada por sus 28.000 talentosos colaboradores, Saab amplía constantemente los límites de la tecnología para crear un mundo más seguro y sostenible. Saab diseña, fabrica y mantiene sistemas avanzados en aeronáutica, armamento, mando y control, sensores y sistemas submarinos. Saab tiene su sede en Suecia, cuenta con operaciones relevantes en todo el mundo y forma parte de la capacidad de defensa nacional de varios países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2939099/Giraffe_1X.jpg

FUENTE Saab