Samsung anuncia alianza con Spotify para potenciar la experiencia musical con la nueva serie Galaxy A

Samsung ofrece hasta 3 meses de Spotify Premium para usuarios de la nueva serie Galaxy A, incluyendo los nuevos Galaxy A57 y Galaxy A37

El canje debe realizarse a partir del 13 de abril de 2026 y el 12 de julio de 2027, a través de la aplicación Samsung Members

La alianza coloca la música en el centro de la experiencia, con mayor libertad, personalización y nuevas formas de descubrir canciones

Además, recursos como la batería de larga duración y la inteligencia artificial mejorada contribuyen a que la experiencia musical sea más fluida y continua en los dispositivos Galaxy

CIUDAD DE MEXICO, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung anuncia una alianza con Spotify, la plataforma de streaming musical más grande del mundo, en una colaboración en México y América Latina que ofrece hasta tres meses de Premium[1] para los usuarios que adquieran los nuevos Galaxy A57 y Galaxy A37,* colocando la música en el centro de la experiencia de la nueva serie Galaxy A. Spotify Premium brinda acceso a música sin anuncios, descargas para escuchar sin conexión y mayor libertad para elegir qué escuchar en cualquier momento.

En la práctica, la alianza entre Samsung y Spotify invita a los usuarios de la serie Galaxy A a explorar su conexión con la música, ya sea al volver a sus listas de reproducción favoritas o al descubrir nuevos sonidos para cada momento del día.

Awesome Intelligence y rendimiento para quienes viven la música

La nueva serie Galaxy A combina Awesome Intelligence y rendimiento para acompañar a quienes no prescinden de la música en ningún momento del día. Con recursos que hacen la experiencia más fluida e intuitiva, los dispositivos ayudan a los usuarios a escuchar, descubrir y disfrutar contenidos con mayor facilidad a lo largo de su rutina.

En los Galaxy A37 y Galaxy A57, las mejoras en CPU, GPU y NPU garantizan mayor fluidez en el streaming, la navegación y la multitarea, incluso con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. La batería de 5,000 mAh[2] acompaña este ritmo con hasta dos días de uso, mientras que la carga rápida permite retomar la música en menos tiempo y sin pausas prolongadas.

La experiencia también está diseñada para adaptarse a distintos momentos del día. Con certificación IP68, los dispositivos ofrecen resistencia al agua y al polvo, lo que brinda mayor tranquilidad al escuchar música durante el ejercicio, los traslados o las actividades al aire libre.

Con la Awesome Intelligence de la serie Galaxy A, funciones como Circle to Search con Google permiten identificar canciones, artistas y otros contenidos de forma rápida e integrada con lo que el usuario está viendo o escuchando, lo que hace que el descubrimiento sea aún más sencillo.

Más música, a tu manera

Con Spotify Premium, que cuenta con más de 290 millones de suscriptores a nivel mundial, los usuarios de dispositivos Samsung Galaxy A elegibles pueden acceder a una experiencia de audio más completa y personalizada.

Sin anuncios, con descargas para escuchar sin conexión y recomendaciones personalizadas, la experiencia acompaña cada momento del día, desde el primer momento.

Cómo aprovechar el beneficio

Para acceder a Spotify Premium, solo debes:

Adquirir un dispositivo Galaxy A participante: Galaxy A57 o Galaxy A37. Acceder a la aplicación Samsung Members[3]. Buscar la oferta disponible en la plataforma, en la pestaña de Beneficios. Crear o iniciar sesión en una cuenta de Spotify. Activar el beneficio dentro del período promocional, a partir del 13 de abril de 2026 y hasta el 12 de julio de 2027.

Serie Galaxy A: hecha para seguir tu ritmo

Con recursos que combinan rendimiento, batería de larga duración y Awesome Intelligence, la serie Galaxy A acompaña los distintos momentos del día, desde el trabajo hasta el entretenimiento.

Ahora, con la alianza con Spotify, Samsung amplía la propuesta de la serie Galaxy A al poner la música en el centro de la experiencia, lo que permite a cada usuario vivir, a su manera, su conexión con la música.

Para saber más sobre la serie Galaxy A, ingresa a Samsung Newsroom México o Samsung.com/mx.

*Limitado a 350,00 cupones. Periodo de compra del producto: del 01 de julio de 2025 al 12 de abril de 2027. Periodo de canje del beneficio: del 13 de abril de 2026 al 12 de julio de 2027 o hasta agotar existencias.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo los mundos de los televisores, de la señalización digital, de los smartphones, de los wearables, tabletas, electrodomésticos, así como de los sistemas de red, la memoria, el LSI de sistemas y la fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea productos innovadores para automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con sus socios y la integración de la inteligencia artificial en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin fisuras. Para conocer las últimas noticias, visita la sala de prensa de Samsung en https://news.samsung.com/mx/

[1] Los usuarios que ya tienen una suscripción activa a Spotify Premium podrán recibir hasta dos meses adicionales de beneficio, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

[2] La batería de 5.000 mAh está disponible en el Galaxy A57.

[3] La activación del beneficio se realiza a través de Samsung Members, una aplicación preinstalada en los dispositivos Galaxy A participantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972088/Spotify_Galaxy_A.jpg

FUENTE Samsung Mexico