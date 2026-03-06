Samsung Bespoke AI: la evolución del hogar inteligente que simplifica la rutina en México y América Latina

Con un crecimiento del 43%[1] en las ventas de electrodomésticos conectados, la marca refuerza cómo la conectividad de SmartThings, y el uso de pantallas inteligentes, transforman la gestión del hogar en ahorro de tiempo y energía

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La búsqueda de un hogar más inteligente y eficiente no es una tendencia del futuro, ya es una realidad consolidada en América Latina. Datos recientes indican que el mercado de dispositivos conectados en la región creció un 27%[2]; con Samsung liderando este movimiento, pues registró un salto del 43% en las ventas de electrodomésticos con conectividad en 2025. Ante a este escenario, la línea de electrodomésticos Bespoke AI surge como la respuesta para el consumidor que busca conveniencia, seguridad y sostenibilidad en un único ecosistema.

"Bespoke AI evolucionó de un concepto de diseño para convertirse en una 'compañera del hogar'", afirma Diego Buteler, director de Producto de la División de Digital Appliances de Samsung América Latina. "En 2026 el foco está en la comprensión profunda de las rutinas. No se trata solo de conectar dispositivos, sino de hacer que trabajen de forma autónoma para ahorrar lo más valioso para el consumidor: tiempo y recursos".

El principal diferencial de esta experiencia es la plataforma de conectividad de Samsung, conocida como SmartThings, que integra todos los dispositivos inteligentes del hogar. Más que un control remoto en el celular, es un ecosistema que utiliza Inteligencia Artificial para anticipar necesidades.

Conectividad que genera ahorro real

La inteligencia aplicada a los electrodomésticos se refleja directamente en el bolsillo del consumidor. A través de modo AI Energy en SmartThings es posible monitorear el consumo de energía en tiempo real y optimizar el funcionamiento de refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados; reduciendo hasta un 30%[3] el consumo adicional de energía sin sacrificar el desempeño. En la cocina, la IA combate el desperdicio de comida al sugerir recetas personalizadas basadas en los alimentos disponibles. Incluso, con las tecnologías AI Vision Inside y AI Food Manager el sistema monitorea automáticamente las fechas de vencimiento y mantiene al usuario siempre informado.

El poder de las pantallas y la seguridad digital

Otro pilar fundamental de la línea Bespoke AI es la integración de displays inteligentes en productos como refrigeradores y lavadoras. Estas pantallas funcionan como un panel de control, permitiendo visualizar y monitorear el ciclo de lavado mientras se ve una película o dejar mensajes para la familia en la puerta del refrigerador.

Toda esta facilidad está protegida por Samsung Knox, lo que garantiza que la conectividad esté acompañada por estrictos estándares de seguridad digital, protegiendo los datos y la privacidad del hogar frente a amenazas externas.

Las bases de Bespoke AI

Todos estos avances de conectividad están centrados en cuatro pilares para la vida diaria:

Facilidad: conexión y monitoreo intuitivos de todos los electrodomésticos a través de SmartThings.

conexión y monitoreo intuitivos de todos los electrodomésticos a través de SmartThings. Ahorro: reducción inteligente del consumo de energía, alimentos, agua y tiempo.

reducción inteligente del consumo de energía, alimentos, agua y tiempo. Cuidado: asistencia proactiva para la salud, el bienestar y el mantenimiento del hogar.

asistencia proactiva para la salud, el bienestar y el mantenimiento del hogar. Seguridad: protección física (monitoreo) y digital (encriptación de datos).

Con la expansión de la línea Bespoke AI, Samsung transforma los hogares en espacios inteligentes que comprenden y se adaptan a las necesidades únicas de cada consumidor de la región.

