Samsung Electronics cumple 20 años consecutivos como la marca de televisores número 1 del mundo

La empresa ha sido clasificada como líder mundial del mercado de televisores todos los años desde 2006, según su cuota de ingresos

CIUDAD DE MEXICO, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy que se mantiene como la marca de televisores número uno del mundo por vigésimo año consecutivo, lo que supone dos décadas como líder mundial en la industria de la televisión.

Samsung ha mantenido la primera posición en el mercado mundial de televisores desde 2006 y, según la firma de investigación de mercado Omdia, la compañía registró una participación del 29.1% del mercado mundial de televisores en 2025. Este logro refuerza el liderazgo de Samsung en tecnologías de pantalla premium, ultragrandes y de última generación.

Samsung lideró el segmento premium con precios superiores a los 2,500 dólares, con una participación de mercado del 54.3%, impulsado por las pantallas Neo QLED, OLED y de su línea lifestyle. También mantuvo su liderazgo en el segmento de más de 1,500 dólares, con una participación de mercado del 52.2%.

"Cuando los consumidores eligen un televisor, eligen una marca en la que pueden confiar durante años", afirmó SW Yong, Presidente y Director del Negocio de Pantallas Visuales (VD) de Samsung Electronics. "Nuestro liderazgo de 20 años en el mercado mundial de televisores refleja esa confianza, construida sobre décadas de excelencia en ingeniería e innovación de primer nivel".

20 años de innovación que define la industria

Desde que alcanzó por primera vez el puesto número uno en 2006 con su televisor Bordeaux, diseñado con un enfoque vanguardista, Samsung ha innovado constantemente para transformar la industria de la televisión:

2009: la empresa aceleró la transición global a televisores LED al establecer nuevos estándares para pantallas más delgadas y energéticamente eficientes.

2011: la introducción de las Smart TVs transformó aún más los televisores en plataformas de entretenimiento conectadas, al ampliar su función más allá de la visualización tradicional.

2015: The Serif reinventó la manera en que los televisores se integran en los espacios del hogar al ser una pantalla centrada en el diseño que la posicionó como un elemento destacado dentro del hogar.

2017: la empresa lanzó The Frame, pionera en la categoría de TV Artística al transformar el televisor en un lienzo de arte digital personalizable.

2017: en calidad de imagen premium, Samsung continuó estableciendo puntos de referencia en la industria con la introducción de pantallas QLED impulsadas por tecnología de puntos cuánticos.

2018: los televisores 8K ofrecen más de 33 millones de pixeles, cuatro veces la resolución de 4K.

2020: Samsung presentó la tecnología MICRO LED, que supone un avance en la innovación de pantallas autoemisivas y establece nuevos estándares de brillo, contraste y precisión de color en pantallas ultragrandes.

A través de avances continuos en calidad de imagen, funcionalidad inteligente e innovación en pantallas, Samsung ha desempeñado un rol fundamental en el establecimiento de los estándares actuales de los televisores premium.

Fortalecer el liderazgo en televisores premium y de próxima generación

Basándose en su legado de innovación, Samsung continúa evolucionando su portafolio de televisores premium con modelos Micro RGB ampliados, avanzando en sus tecnologías de pantalla de última generación y reforzando su liderazgo en pantallas de alto rendimiento. La compañía también continúa mejorando sus líneas OLED y Neo QLED, con una calidad de imagen superior, opciones de pantalla ultragrande y un rendimiento de visualización diferenciado.

Samsung también está ampliando su oferta de Mini LED, brindando mayor brillo, contraste y control de precisión a una gama más amplia de tamaños de pantalla y niveles de precios para extender el rendimiento avanzado de pantalla en toda su línea. Al mismo tiempo, la inversión continua en televisores con tecnología en IA la cual integra procesadores avanzados y funciones inteligentes que optimizan la imagen, el sonido y la personalización en tiempo real.

Con dos décadas de liderazgo global comprobado, Samsung sigue siendo una de las marcas de televisores más reconocidas y confiables en todo el mundo, con tecnología líder en la industria en múltiples niveles de precios, tamaños de pantalla e innovaciones en visualización.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo el mundo de los televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, así como memorias, sistemas LSI y fundición. Samsung también está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea innovadores productos de automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de IA en toda su cartera, Samsung ofrece una experiencia conectada inteligente y sin interrupciones. Para obtener las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929592/Samsung_TVs_and_Displays_Samsung_TVs_20_Consecutive_Years_as_the_Worlds_No_1_TV.jpg

FUENTE Samsung Mexico