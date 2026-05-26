Samsung enciende el Hot Sale con innovación e inteligencia artificial

Del 25 de mayo al 2 de junio, Samsung contará con ofertas de hasta el 59% de descuento más 24 MSI en su tienda oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial también llega al Hot Sale, y Samsung se suma a esta temporada de promociones con ofertas especiales en dispositivos impulsados por IA, para que vivas experiencias más inteligentes, conectadas y personalizadas.

El Hot Sale es una de las temporadas de compras en línea más importantes del país, y este año Samsung la celebra con sus "Días Para Celebrar", del 25 de mayo al 2 de junio, con descuentos de hasta 59% y hasta 24 meses sin intereses en categorías como pantallas, smartphones, wearables, audio y línea blanca.

Las opciones imperdibles de Samsung en este Hot Sale

Con la mira puesta en el gran verano futbolero, una excelente alternativa es la nueva Mini LED M80HAF de 65 pulgadas, que combina calidad de imagen 4K, contraste más profundo y optimización impulsada por inteligencia artificial. Esta Smart TV cuenta con el AI Football Mode, para ver el futbol con ajustes de imagen y sonido diseñados específicamente para este deporte, para vivir cada pase y ovación del partido con claridad profesional.

Para mantener bebidas, botanas y alimentos en condiciones óptimas durante los partidos, el nuevo refrigerador Bespoke AI French Door de 3 puertas combina un diseño moderno de gran capacidad con soluciones inteligentes que optimizan el enfriamiento y reducen el consumo de energía.

Los "Días Para Celebrar" también son ideales para llevarse a casa un nuevo Galaxy S26 Ultra, que representa la nueva generación de teléfonos AI de Samsung, al integrar herramientas de Galaxy AI diseñadas para simplificar tareas del día a día: desde edición inteligente de fotos hasta traducción en tiempo real y funciones avanzadas de privacidad.

El complemento ideal para la vida conectada son los wearables. Comenzando por el Galaxy Watch8, que tiene funciones avanzadas de salud impulsadas por IA, para monitorear sueño, actividad física, rendimiento cardiovascular, índice de antioxidantes e incluso un coach personalizado para correr.

A este reloj inteligente se le suman los nuevos Galaxy Buds4 Pro, con sonido Hi-Fi, cancelación activa de ruido y controles intuitivos manos libres. La integración con Galaxy AI permite traducir en tiempo real conversaciones o simplemente realizar consultas de voz a tu agente de AI para obtener respuestas al instante.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987362/SinLogo_B264_KV_One_Samsung_OfertaCOMercial_H_e1779747243159.jpg

FUENTE Samsung Mexico