Samsung lanza el AI Football Mode Pro en México

La nueva función con Inteligencia Artificial ajusta la imagen y el sonido automáticamente para llevar la experiencia del estadio al interior del hogar

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En un año de intenso calendario deportivo, Samsung anuncia hoy la llegada de AI Football Mode Pro a México, una función que utiliza Inteligencia Artificial para optimizar automáticamente la imagen y el sonido durante los partidos de futbol. Este nuevo modo demuestra la propuesta de la marca de transformar el hogar de las personas en un ambiente con atmósfera de estadio, conectando la tecnología con una de las mayores pasiones de los mexicanos: el futbol.

AI Football Mode Pro fue desarrollado para elevar la experiencia de los fans frente a la pantalla. La función identifica transmisiones deportivas y no solo ajusta la imagen, haciéndola más nítida y con mayor definición de detalles, también realza el sonido ambiente, como los gritos de la afición, los colores del césped y la vibración tras los goles; todo con el apoyo de la Inteligencia Artificial. La propuesta es simple: llevar al consumidor al centro del partido, sin salir de casa, permitiéndole ver el juego de forma inmersiva y personalizada.

"El futbol es una de las mayores pasiones del público latinoamericano y queremos que cada partido se viva con la intensidad de un estadio, pero en la comodidad del hogar. Esta novedad muestra cómo la Inteligencia Artificial puede actuar como compañera del entretenimiento, ajustando automáticamente la imagen y el sonido para crear una experiencia verdaderamente inmersiva", afirma Alejandro Jaritz, Vicepresidente Senior de la Division Consumer Electronics en Samsung México.

Optimización en tiempo real para la mejor visión del juego

El diferencial de AI Football Mode Pro reside en su capacidad de reconocer partidos en tiempo real para optimizar la claridad de la imagen y el sonido de una forma que el hardware simple no puede replicar. La tecnología analiza los movimientos de los jugadores y la trayectoria del balón, utilizando Inteligencia Artificial para eliminar el desenfoque de movimiento (motion blur) durante jugadas rápidas, para que cada acción se vea con precisión.

Este desempeño es potenciado por AI Motion Enhancer Pro, que utiliza el poder del procesador con IA para hacer los movimientos más nítidos y fluidos, suavizando la acción en el campo sin perder la naturalidad. Además de la mejora visual, la función actúa en la inteligencia sonora, equilibrando automáticamente el sonido ambiente de la multitud con la claridad de la voz del narrador, con lo que los fans sienten la energía de las gradas sin perder ningún detalle de la transmisión.

Además, los ajustes se pueden realizar mediante comandos de voz en televisores equipados con VAC (Vision AI Companion), presentes en los modelos R95H, S95H y S90H. La tecnología utiliza Inteligencia Artificial para interactuar con el usuario y ofrecer recomendaciones personalizadas sobre qué ver, escuchar e incluso sugerencias relacionadas con la botana para acompañar el encuentro, como opciones de comida durante el juego.

Modelos 2025 también contarán con esta función a través de una actualización en las siguientes series: Neo QLED 8K QN990F, MR95F, Neo QLED 4K QN90F y OLED S95F y S90F.

El lanzamiento de esta función acompaña la tendencia de búsqueda de pantallas cada vez más grandes, que acercan al fan a la escala real del campo. Actualmente, las pantallas de 65 pulgadas se han convertido en el nuevo estándar en los hogares, mientras que los modelos de 75 pulgadas o superiores ya representan una parte significativa del interés de los consumidores que desean transformar sus salas en un verdadero estadio.

La experiencia de "Home Stadium" se vuelve aún más realista con una Soundbar Samsung, que transporta la atmósfera del estadio al hogar. A través de la tecnología Q-Symphony, las bocinas de la Smart TV y de la Soundbar trabajan en sincronía, permitiendo que la emoción de la afición se amplifique, garantizando una inmersión completa, mientras se mantiene la claridad absoluta de la voz del narrador.

Con esta novedad, Samsung refuerza su estrategia de posicionar a la Inteligencia Artificial como compañera del entretenimiento de los usuarios, evidenciando cómo la tecnología integrada en las pantallas actúa de forma automática, con un impacto perceptible en momentos que movilizan a millones de personas, como los grandes partidos de futbol.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959512/KV_Torcedores_CORES_1000.jpg

FUENTE Samsung Mexico