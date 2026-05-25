La nueva línea de refrigeradores presenta muchas innovaciones para el mercado mexicano, una de ellas es la posibilidad de ver el interior con solo acercarse, sin la necesidad de tocar ni abrir el equipo, lo que reduce el consumo de energía y simplifica la vida diaria

Los nuevos refrigeradores son fabricados orgullosamente en la planta de Querétaro de Samsung para abastecer mercados nacionales e internacionales

CIUDAD DE MEXICO, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics revoluciona la cocina con el lanzamiento de su línea de refrigeradores RF80H en el mercado mexicano, son los primeros de la marca en incorporar la tecnología AutoView, que descubre el interior del refrigerador al acercarte, gracias a su sensor inteligente de proximidad. Esta tecnología no solo te permite ver lo alimentos que tienes a disposición, si no que también mejora la eficiencia energética y sigue la congruencia de tener un lineal de equipos inteligentes.

Samsung lanza su primer refrigerador Bespoke AI con Autoview en México y América Latina

El nuevo refrigerador es una versión actualizada de la consolidada línea Bespoke AI de Samsung, que combina un enfriamiento de alto rendimiento con una gestión inteligente de la energía. Así se garantiza que los alimentos se mantienen frescos mientras se reduce el impacto ambiental a través del ecosistema de SmartThings.

"La nueva línea de refrigeradores Bespoke AI representa una actualización tecnológica significativa en nuestra ingeniería de electrodomésticos, al proporcionar un rendimiento de enfriamiento avanzado y funciones que simplifican la vida diaria", afirma Mauricio Aymes, director de la división de Digital Appliances de Samsung México. "Este lanzamiento tiene un significado especial para México, ya que estos refrigeradores se fabrican en nuestra planta de Querétaro para abastecer tanto al mercado nacional como a países como Estados Unidos, Panamá, Colombia y Chile".

Innovaciones clave para el hogar moderno

La nueva línea (RF80H) redefine el papel del refrigerador en el hogar a través de cuatro pilares de innovación a través de su modelo PREMIUM:

Tecnología AutoView: Puerta de cristal equipada con un sensor de proximidad. A medida que el usuario se acerca, la iluminación interna se enciende automáticamente, para una visión clara del interior sin abrir la puerta. Así se preserva el aire frío, la energía y se añade una estética premium a la cocina.

Diseño Zero Clearance Fit: creado para una integración perfecta en la cocina libre de empotre, todos los modelos de la línea requieren solo 4 mm (1/4 de pulgada) de espacio lateral. El diseño especializado de la bisagra permite que las puertas se abran incluso cuando se instalan al ras de las paredes o gabinetes.

Solución Avanzada de hasta cuatro tipos de hielos: la serie ofrece una fábrica de hielo dual directamente en la puerta, capaz de producir hielo esferoidal de fusión lenta o hielo triturado para un enfriamiento más rápido de las bebidas. El congelador cuenta con una fábrica de hielo capaz de producir Hielos en Esfera o los innovadores Hielos de media esfera que mantienen tus bebidas frías por más tiempo.

Dispensador de agua más alto: la nueva altura de 27 cm en el dispensador de agua te permitirá llenar termos de 1 litro o jarras de agua de gran capacidad.

Los refrigeradores Bespoke AI están diseñados para acompañar diferentes estilos de vida, desde familias que requieren una organización frecuente hasta consumidores entusiastas de la tecnología que buscan un hogar conectado. Con espacio interno y funciones flexibles como el estante deslizable (Slide-in Shelf) para artículos voluminosos y un cajón de verduras (Veggie Box) expandido para un mayor volumen de almacenamiento, el modelo se adapta a diversas necesidades.

Los nuevos refrigeradores Bespoke AI con Autoview y dispensador externo están disponibles en capacidades de 30 y 29 pies cúbicos y versión con dispensador de agua interno y externo.

Para obtener más información sobre disponibilidad y especificaciones, visita el sitio web oficial de Samsung en Samsung.com/mx.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987204/GTM_Bespoke_AI_Refrigerator.jpg

FUENTE Samsung Mexico