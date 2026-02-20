Samsung México: La temporada de premios se vive mejor con una verdadera pantalla QLED

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La temporada de premios ya está aquí, y cada año celebra lo mejor del cine y la televisión. Para vivir cada historia como se merece, Samsung México comparte que una Smart TV de gran calidad es un aliado indispensable en casa para tener acceso a todas las plataformas de streaming y para disfrutar cada escena, tal como sus creadores la imaginaron y la llevaron a la pantalla.

Una televisión QLED es ideal para tener una gran experiencia en casa, gracias a que se caracteriza por un destacado brillo de pantalla, que mejora la relación de contraste y la calidad general del color. Lo mejor de estas pantallas es que hay una gran variedad de opciones, para todos los gustos, con modelos que alcanzan las 98", pero en este vasto mundo no todos los modelos son iguales.

Verdaderas pantallas QLED

Las pantallas QLED están basadas en Quantum dots, un material que las distingue de las televisiones convencionales. Estos elementos son semiconductores ultrafinos de tamaño nanoescala, capaces de emitir luz de color precisa porque su reducido tamaño se ajusta a velocidades de nivel cuántico. Así se pueden crear emisiones de luz precisas y eficientes, lo que produce enormes cambios en la calidad de la imagen de series o películas.

De igual forma, los Quantum Dots admiten una amplia gama de colores que se asemeja a los percibidos por el ojo humano, capaces de alcanzar un volumen de color del 100%, lo que es ideal para disfrutar películas y series con tonalidades más vibrantes, contrastes más precisos y una fidelidad visual que respeta la intención original de directores y creadores.

Por esta razón, es una gran elección tener una pantalla con Quantum Dots para disfrutar del mejor entretenimiento, pero cabe destacar que no todos estos modelos son iguales, ya que hay televisiones que no tienen QLEDs reales.

Los Quantum Dots reales

La verdadera calidad de una pantalla con Quantum Dots se define por su nivel de concentración de puntos cuánticos, pues entre más concentración de puntos cuánticos en la capa haya, mayor será la calidad de imagen nítida y la expresión de color. Es claro que no se pueden contar los puntos cuánticos al elegir una pantalla, afortunadamente existen verificaciones que las televisiones cuentan con esta tecnología.

En este sentido, las pantallas QLED de Samsung cuentan con certificaciones internacionales que respaldan la excelencia de sus puntos cuánticos, como TÜV Rheinland 1, que valida el Real Quantum Dot Display, y SGS 2, que acredita la ausencia de cadmio en su fabricación.

Con respecto a este último elemento, el cadmio es un metal pesado y tóxico que algunos fabricantes utilizan para intensificar los colores en las pantallas, pero su uso puede provocar daños ambientales y representar riesgos para la salud durante la fabricación y el desecho de los televisores.

Por esta razón, también es importante verificar que las pantallas QLED, como las de Samsung, están completamente libres de cadmio, lo que garantiza una calidad de imagen superior sin generar impactos negativos en el medio ambiente.

