Samsung México lidera el crecimiento en fitness trackers según Circana

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En un mercado cada vez más competitivo, Samsung fue reconocida por Circana como la marca de más rápido crecimiento en la categoría de Fitness Trackers en México, un reflejo del impulso que ha tenido su amplio portafolio de dispositivos enfocados en el bienestar.

Los premios de Circana, que celebran su décima edición y están alineados con el Consumer Electronics Show (CES), reconocen a las marcas líderes en tecnología de consumo con base en métricas como crecimiento de participación de mercado, rotación de producto y desempeño en retail. Estos indicadores reflejan no solo la fortaleza comercial de las marcas, sino también su capacidad para conectar con las necesidades cambiantes de los consumidores.

En particular, Samsung ganó en la categoría de "fastest-turning brand per item", que evalúa la velocidad en que se venden los productos en venta en relación con su disponibilidad. Los resultados se basaron en datos de retail a nivel tienda considerando el valor de venta durante un periodo de tres meses.

"Este reconocimiento por parte de Circana refleja la confianza de los consumidores en nuestro portafolio de dispositivos enfocados en bienestar. En Samsung seguimos comprometidos con ofrecer tecnología que innova y que aporta valor real en la vida diaria de las personas", afirmó René Castillo, Vicepresidente de la división de Mobile en Samsung México

"Los premios de Circana reconocen a las marcas que no solo lideran en innovación, sino que también logran traducir ese valor en resultados tangibles en el mercado. El desempeño de Samsung en México refleja su capacidad para responder a las tendencias de consumo y mantener una oferta relevante para los usuarios", señaló Jaime Negrete, Client Development Executive Director de Circana.

Circana es una empresa global especializada en inteligencia de mercado y analítica del consumidor, que provee a marcas, fabricantes y retailers datos, tecnología y análisis para medir su desempeño, entender el comportamiento de compra y tomar decisiones de negocio con mayor precisión.

Una solución de bienestar para cada persona

La línea de wearables de Samsung les brinda a los usuarios un ecosistema integral de bienestar que incluye monitoreo de salud impulsado por inteligencia artificial. El smartwatch que mejor representa este enfoque es la serie Galaxy Watch8, que fusiona un diseño icónico con nuevos datos de bienestar personalizados para motivar diariamente en el camino hacia una mejor salud.

Este smartwatch cuenta con funciones de bienestar exclusivas en la aplicación Samsung Health, que ayudan a crear hábitos más saludables a través de información instantánea, certera y motivadora, desde el sueño hasta la nutrición y el entrenamiento. Entre ellas están:

Bedtime Guidance (Guía para irse a dormir), que puede medir el ritmo circadiano para sugerirle la hora óptima de irse a la cama para despertar con energía.

Antioxidant Index (Índice de antioxidantes), que mide los niveles de carotenoides en solo cinco segundos para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre el estilo de vida para un envejecimiento saludable.

Running Coach (Entrenador de running), que calcula el nivel de estado físico del 1 al 10 y elabora un plan de entrenamiento personalizado con indicaciones en tiempo real e ideas motivadoras con la finalidad es que el usuario pueda correr un maratón.

A la serie Galaxy Watch8 se le suman modelos como el Galaxy Watch Ultra, ideal para los amantes de las aventuras al aire libre al ser el Galaxy Watch más avanzado y duradero hasta la fecha, capaz de soportar hasta 55 °C de calor, 9,000 m de altitud, 10 ATM de presión de agua y batería que dura hasta 100 horas en modo de ahorro de energía. Para que más personas tengan acceso a este tipo de wearables, Samsung también cuenta con Galaxy Fit3, que permite realizar un seguimiento de los datos de bienestar, desde ejercicios diarios hasta el sueño tranquilo, directamente en la muñeca y las 24 horas del día.

El monitoreo y datos que realizan estos dispositivos se integra en Samsung Health, que realiza un seguimiento en datos de salud, brinda información impulsada por IA y una guía personalizada para crear buenos hábitos.

A través de su ecosistema de wearables y plataforma de salud (Samsung Health), Samsung continúa impulsando soluciones que integren tecnología e inteligencia artificial para mejorar el bienestar de las personas.

Este premio refleja cómo la evolución del consumidor está redefiniendo la industria de electrónica, donde la conectividad, el bienestar y la tecnología se consolidan como motores de crecimiento. En este entorno, las marcas que logran combinar innovación con ejecución en retail continúan marcando la pauta del mercado.

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FUENTE Samsung Mexico