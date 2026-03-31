Samsung potencia el 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' con Galaxy

Con Galaxy S26 Ultra capturando la experiencia del concierto, Samsung invita al mundo que asista a la próxima gira mundial de BTS y a sumergirse por completo en el espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy una asociación global con el 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'', al revelar una nueva experiencia de concierto impulsada por la tecnología móvil de Galaxy que acerca a los artistas y a la audiencia.

BTS y ARMY construyeron un movimiento cultural que une a todos para celebrar la expresión personal y la conexión a través de la música. Esto ha dado lugar a un impacto global que fomenta auténticas experiencias compartidas, valores que coinciden profundamente con la filosofía de Galaxy de Samsung. Al aprovechar el poder de la música y la tecnología, Samsung y 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' están por darles el poder a las personas para capturar momentos especiales y compartirlos con el mundo.

"Samsung cree que la tecnología enriquece las experiencias cotidianas", dijo Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora del Centro de Marketing de Mobile, Negocio de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. "A través de esta colaboración, Galaxy servirá como un puente que conectará a los artistas y a la audiencia, al permitir que las personas vivan los momentos de los conciertos de manera más significativa y preserven y compartan esos recuerdos por más tiempo".

Basándose en la visión de Galaxy de crear experiencias conectadas y significativas, Samsung está reinventando la experiencia tradicional de visualización de conciertos al permitir que la audiencia se involucre emocionalmente con los artistas y sus actuaciones de formas más inmersivas. En particular, la cámara de Galaxy S26 Ultra captura momentos memorables de las presentaciones en vivo, lo que permite que la audiencia de todo el mundo reviva y comparta la experiencia, llevando la energía y la emoción del concierto a su vida diaria.

"Los fans están en el corazón de todo lo que hacemos, dando forma a nuestra música y trayectoria junto con nosotros", dijo Lee Jae-sang, CEO de HYBE. "A través de esta alianza con Samsung Electronics, esperamos que los fans puedan experimentar los conciertos de manera más vívida y crear recuerdos duraderos".

'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' comenzará en Goyang, Corea del Sur, y continuará en las principales ciudades del mundo hasta 2027. Como parte de la gira mundial, se llevará a cabo el exclusivo 'BTS THE CITY ARIRANG SEOUL' en Seúl del 20 de marzo al 19 de abril, que incluirá una serie de experiencias inmersivas impulsadas por Galaxy en los principales puntos de la ciudad.

Los fans podrán explorar la serie Galaxy S26 a través de actividades interactivas, incluyendo un stamp rally en la tienda de Samsung en Gangnam y la creación de stickers personalizados utilizando el Creative Studio impulsado por Galaxy AI. Los participantes que completen las actividades podrán recibir premios, incluyendo mercancía de edición limitada de 'BTS THE CITY ARIRANG SEOUL'.

Después de Seul, 'BTS THE CITY' se expandirá a otras paradas de la gira. Samsung participará en todo el recorrido de 'BTS THE CITY', al impulsar la innovación que anima a los fans a expresarse, capturar momentos significativos y ampliar las experiencias cotidianas con Galaxy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947207/Samsung_Mobile_Galaxy_S26_Ultra_BTS_BTS_WORLD_TOUR__AR_IRANG__Thumb1000F.jpg

FUENTE Samsung Mexico