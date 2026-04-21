Samsung presenta "El Anfitrión de la mejor Visión del Juego" una campaña con los porteros más icónicos de Latinoamérica

Con Marcos, Oswaldo Sánchez y René Higuita como protagonistas, la marca inicia el "calentamiento" para el gran torneo de fútbol de 2026 y rinde homenaje a los ídolos del deporte en la región

CIUDAD DE MEXICO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Si en la cancha la mejor visión del juego es la de los porteros, fuera de ella está en las pantallas de Samsung. Este es el concepto de la campaña "El Anfitrión de la mejor Visión del Juego", que Samsung acaba de lanzar en América Latina con tres de los guardametas más grandes en la historia de la región: Marcos (Brasil), Oswaldo Sánchez (México) y René Higuita (Colombia).

"En un año de grandes eventos deportivos, millones de aficionados siguen los partidos en los estadios, mientras que miles de millones lo hacen a través de la televisión en sus hogares. Nuestra campaña está dedicada a esa gran afición que desea y merece tener la mejor visión del juego para apoyar a sus equipos desde la comodidad de su casa", afirmó Renato Shiratsu, Director Senior de Marketing de Samsung América Latina.

Creada por Samsung en colaboración con la agencia Leo y los propios futbolistas, la primera fase de la campaña destaca la correlación entre la visión privilegiada de los porteros y las infinitas posibilidades de entretenimiento que las pantallas y productos de la compañía ofrecen en el día a día, especialmente para seguir el deporte favorito de los latinoamericanos: el fútbol.

Entre las estrellas elegidas, la marca presenta a Marcos, uno de los mejores porteros en la historia del fútbol brasileño y pieza clave en la conquista mundial de 2002*. "San Marcos", como es conocido, destacó por su liderazgo, reflejos impresionantes y grandes atajadas en tandas de penales.

Otra figura central es René Higuita, uno de los porteros más audaces de la historia. El colombiano saltó a la fama mundial no solo por sus lances, sino por su estilo arriesgado de jugar con los pies fuera del área. Su jugada más famosa, el "escorpión" —una atajada espectacular realizada contra Inglaterra en 1995— quedó grabada en la historia del deporte.

Para cerrar el equipo con broche de oro, la campaña cuenta con el mexicano Oswaldo Sánchez, referente histórico del fútbol en México. Sánchez brilló en clubes como el Club Deportivo Guadalajara y Santos Laguna, donde se convirtió en ídolo de la afición. Conocido por su agilidad y seguridad, tuvo una larga trayectoria defendiendo la portería de la Selección Nacional en múltiples torneos mundiales.

La campaña cuenta con una segunda fase, desarrollada en conjunto con la agencia Peralta, que invita al aficionado a vivir la temporada deportiva de 2026 con un ambiente de estadio. La conexión entre el fútbol y la vida cotidiana se logra a través del ecosistema de Samsung, ya sea en casa con Smart TV y barras de sonido (categorías donde la marca ostenta 201 y 122 años de liderazgo global, respectivamente), o fuera de ella con smartphones, smartwatches y tablets.

IA: el "número 10" de Samsung

Con un calendario deportivo saturado en 2026, Samsung proyecta un año histórico con potencial para alcanzar cifras récord en ventas de pantallas en la región, especialmente en modelos de gran formato.

Un diferencial clave es la función Vision AI Companion, que utiliza inteligencia artificial generativa conversacional para ofrecer una interacción fluida. Gracias a los asistentes de voz integrados, como Bixby, el usuario puede simplemente preguntar: "¿Cuál fue el marcador final?" mientras ve una repetición, sin necesidad de navegar por menús.

Enfocada en la pasión latina, la campaña resalta funciones que optimizan la experiencia del fútbol, como el Modo Fútbol AI que se lanzará gradualmente en la región este año. El sistema utiliza procesadores inteligentes para reconocer partidos en tiempo real y puede calibrar colores o, incluso, aislar la narración del sonido de la tribuna.

Otras funciones impulsadas por IA que refuerzan esta experiencia inmersiva incluyen:

Claridad de movimiento: AI Motion Enhancer Pro analiza la trayectoria del balón y el movimiento de los jugadores, eliminando el desenfoque en jugadas rápidas.

analiza la trayectoria del balón y el movimiento de los jugadores, eliminando el desenfoque en jugadas rápidas. Inmersión Sonora: La tecnología Q-Symphony sincroniza las bocinas de la TV con la Soundbar , amplificando la vibración de la afición mientras mantiene la nitidez de la crónica.

La tecnología sincroniza las bocinas de la TV con la amplificando la vibración de la afición mientras mantiene la nitidez de la crónica. Calidad de Imagen Redefinida: El AI 4K/8K Upscaling revitaliza los contenidos, brindando colores más vibrantes al césped y una definición que permite sentir la energía de la grada.

La campaña "El Anfitrión de la mejor Visión del Juego" se lanzará de forma simultánea en todos los países de América Latina.

1https://news.samsung.com/mx/samsung-electronics-cumple-20-anos-consecutivos-como-la-marca-de-televisores-numero-1-del-mundo

2https://news.samsung.com/mx/samsung-electronics-se-corona-como-numero-1-en-ventas-mundiales-de-soundbars-por-duodecimo-ano-consecutivo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962203/SAM0195PRG001_SAMSUNG_FOOTBALL_CAMPAIGN_KV_3_GOLEIROS_RGB_ESP_1920x1080_subc.jpg

FUENTE Samsung Mexico