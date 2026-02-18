Dacor presenta soluciones premium de cocina, incluidos nuevos dispensadores de vino

Bespoke AI mejora la experiencia del usuario con AI Vision, control por voz Bixby y gestión remota HRM

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy que presentará su visión de una cocina conectada e impulsada por inteligencia artificial en la Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2026, que se llevará a cabo en Orlando, Florida, del 17 al 19 de febrero. Al integrar su línea Bespoke AI con Dacor, su marca premium de electrodomésticos empotrados, Samsung introduce una propuesta de cultura premium del vino que redefine el estilo de vida moderno a través de almacenamiento inteligente, diseño sofisticado e innovación basada en IA [1]. Esta combinación establece un nuevo referente para hogares inteligentes y confiables.

Samsung presenta innovaciones de Bespoke AI y electrodomésticos de cocina Dacor en KBIS 2026

"La cocina evoluciona para convertirse en el centro de la vida en el hogar, y Samsung continúa desarrollar soluciones inteligentes que conectan de manera natural electrodomésticos, servicios y experiencias cotidianas", afirmó Sang Jik Lee, Vicepresidente Ejecutivo y Head del equipo de Ventas y Marketing del negocio de Digital Appliances de Samsung Electronics. "En KBIS mostramos cómo Dacor redefine el estilo de vida moderno al combinar funcionalidad, estética y tecnología inteligente, y marca el rumbo hacia una cocina donde cada detalle eleva la forma y la función".

Cultura Premium del Vino de Dacor y el diseño innovador de la "cocina oculta"

En la exhibición, una pared dedicada presenta las propuestas de Dacor enfocadas en los amantes del vino. Entre los productos destacados se encuentran la cava de vinos bajo encimera de 24 pulgadas, la Wine Column y el dispensador de vino empotrado, que permite almacenar hasta cuatro botellas. El sistema incorpora zonas duales de temperatura que conservan los vinos en condiciones óptimas, con rangos independientes para tintos y blancos. Con un solo toque, el usuario puede seleccionar y servir la cantidad adecuada.

Dacor también presenta diseños de cocina elegantes y organizados que se integran de forma armónica con el entorno cuando no están en uso. Estos espacios resaltan el concepto de "cocina oculta", que se integra en columnas curvas o mobiliario y abarca una línea completa que incluye refrigerador, cubierta de cocción y el lavavajillas de 24 pulgadas, ganador del LUXE RED Design Award 2025, con un enfoque en practicidad y funcionalidad.

Además, los electrodomésticos premium de Dacor son compatibles con SmartThings [2], lo que permite a los usuarios gestionar funciones clave a través de un ecosistema conectado.

Bespoke AI: innovación inteligente, conectada y confiable para la cocina

En KBIS 2026, Samsung también presenta la familia de refrigeradores Bespoke AI con Family Hub, que incorpora la tecnología AI Vision, impulsada por reconocimiento avanzado basado en cámaras. Esta función permite a los usuarios visualizar con facilidad el contenido del refrigerador y gestionar sus listas de ingredientes de forma más eficiente. Hasta ahora, el sistema reconoce hasta 37 tipos de alimentos frescos y 50 tipos de alimentos procesados previamente registrados en el dispositivo [3]. Samsung prevé ampliar esta capacidad para permitir el reconocimiento de una gama aún mayor de productos.

La exhibición incluye además una amplia variedad de electrodomésticos Bespoke AI, como lavavajillas, hornos y soluciones de lavandería, disponibles para que los visitantes experimenten su funcionamiento. La conectividad a través de SmartThings representa un elemento diferenciador, ya que facilita el monitoreo y control de los dispositivos desde el smartphone. Esta integración se complementa con el control por voz mediante Bixby [4], lo que simplifica aún más la interacción. Por ejemplo, el usuario puede situarse frente al refrigerador y preguntar: "Hola Bixby, ¿puedes recomendarme una receta según mi lista de alimentos?". El sistema responde con sugerencias y guía paso a paso para su preparación [5].

La confiabilidad constituye un pilar esencial para fortalecer un ecosistema conectado. Por ello, Samsung dedica parte de su exhibición a reafirmar su compromiso con la calidad y el soporte continuo de los productos y servicios Bespoke AI tras la compra. Además de actualizaciones periódicas de software, la compañía ofrece Home Appliance Remote Management (HRM) [6], un servicio que ayuda a los consumidores a supervisar y gestionar el estado de sus electrodomésticos mediante funciones de monitoreo [7], diagnóstico y soporte remoto.

Samsung en KBIS 2026

KBIS 2026 se celebra desde hoy y hasta el 19 de febrero, y la exhibición de Samsung se encuentra en el stand W2073, ubicado en el West Hall del Orange County Convention Center..

1 Las funciones impulsadas por IA están disponibles únicamente en los modelos Bespoke AI.

2 Es necesario descargar la aplicación SmartThings, disponible para dispositivos Android e iOS. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung. Ambos dispositivos deben iniciar sesión con la misma cuenta Samsung.

3 A abril de 2025, AI Vision puede reconocer 37 tipos de alimentos, como frutas y verduras frescas. Si el alimento no es reconocible, puede aparecer como un elemento desconocido. AI Vision no puede identificar ni listar alimentos ubicados en los compartimentos de la puerta del refrigerador ni en el congelador. Reconoce los alimentos mediante modelos de deep learning, que pueden actualizarse periódicamente para mejorar la precisión. AI Vision también reconoce alimentos empaquetados que hayan sido guardados por el usuario, permitiendo registrar hasta 50 elementos con nombres designados. Los productos empaquetados se limitan a aquellos que conservan una forma de empaque específica.

4 Bixby es la marca de asistente de voz para Internet de las Cosas (IoT) de Samsung. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, idioma y dialecto.

5 Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung para acceder a AI Home, nuestro servicio basado en red que incluye aplicaciones y otras funciones inteligentes disponibles a través del refrigerador. Es posible que se necesite un dispositivo adicional, como una laptop, computadora de escritorio o dispositivo móvil, para crear o iniciar sesión en una cuenta Samsung. Si decide no iniciar sesión, no podrá disfrutar de las funciones disponibles en AI Home, como los servicios de la aplicación SmartThings y las funciones de llamadas telefónicas. Las recomendaciones de recetas y Bixby accesibles a través de AI Home utilizan IA basada en modelos de deep learning, que pueden actualizarse periódicamente para mejorar la precisión. Para acceder a sus recomendaciones de recetas con IA, haga clic en el servicio "Food" dentro de la aplicación SmartThings en el menú de AI Home.

6 HRM es compatible con modelos habilitados para SmartThings lanzados después de 2019. Es necesario descargar la aplicación SmartThings, disponible para dispositivos Android e iOS. Se requiere una conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung.

7 HRM no monitorea información personal, únicamente datos relacionados con el estado de funcionamiento y el historial del dispositivo. El HRM proactivo se aplica solo a ciertos problemas del equipo, no a todos los casos.

