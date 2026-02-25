Samsung presenta la serie Galaxy S26: el teléfono Galaxy AI más intuitivo hasta la fecha

Con un potente hardware que trabaja en conjunto con un sistema de cámara líder en la industria y experiencias de IA intuitivas, las tareas cotidianas nunca habían sido tan fáciles y rápidas.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy la serie Galaxy S26 — impulsada por las experiencias Galaxy AI[1] más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta la fecha— y diseñada para simplificar las tareas que las personas realizan a diario en su celular. Desde la gestión de planes y la búsqueda de información hasta la captura y el perfeccionamiento de contenidos, Galaxy S26 reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas. Como teléfonos con IA de tercera generación de Samsung, los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra gestionan tareas complejas en segundo plano, lo que permite a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología.

La serie Galaxy S26 se diseñó con las capacidades más avanzadas de Samsung trabajando juntas como una sola: rendimiento increíble, un sistema de cámara líder en el sector y Galaxy AI. Esto proporciona una base sólida que brinda a los usuarios del Galaxy S26 la confianza de confiar de su teléfono durante todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Basándose en las décadas de innovación de Samsung en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra presenta la primera Pantalla de Privacidad del mundo integrada en un teléfono móvil, lo que abre las puertas a una nueva clase de experiencias de visualización y refuerza el compromiso de Samsung con la privacidad a nivel de pixeles. Galaxy S26 Ultra también ofrece un chipset personalizado y una gestión térmica mejorada que permiten una IA más rápida y potente, todo ello envuelto en el Ultra más delgado hasta el momento.

Juntas, estas opciones permiten que la serie Galaxy S26 ofrezca la experiencia Galaxy más poderosa hasta el momento.

"Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de conocimiento previo", afirmó TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, al trabajar silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que importa".

Rendimiento potente diseñado para el uso cotidiano

Diseñada para un rendimiento durante todo el día, la serie Galaxy S26 está construida sobre el hardware más potente de una serie Galaxy S, potenciado por un chipset personalizado. En toda la línea, la serie Galaxy S26 está diseñada para el rendimiento de IA, eficiencia energética y gestión térmica, lo que garantiza que las tareas exigentes se ejecuten de manera fluida y constante, para que los usuarios puedan confiar en su dispositivo cuando más importa.

En Galaxy S26 Ultra su procesador móvil personalizado, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy[2], ofrece el mejor rendimiento hasta ahora en su clase, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU para soportar experiencias más rápidas y fluidas que se mantienen durante todo el día.

Un aumento del rendimiento de la CPU de hasta el 19%[3] significa que Galaxy S26 Ultra responde más rápidamente y maneja cargas de trabajo complejas de forma inteligente, incluso cuando se ejecutan varias tareas a la vez. Una mejora del 39% en el rendimiento de la NPU potencia las funciones de Galaxy AI siempre activas, que se ejecutan sin problemas para que los usuarios puedan moverse entre tareas sin demoras ni interrupciones. Un aumento del 24% en el rendimiento de la GPU ofrece imágenes más nítidas y una experiencia de juego más fluida.

Para mantener este nivel de rendimiento, Galaxy S26 Ultra presenta una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador, permitiendo que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande. Esto mejora[4] la disipación del calor para mantener el dispositivo fresco y estable, incluso durante actividades exigentes como juegos, multitarea y grabación de video. Para soportar el uso durante todo el día, el Galaxy S26 Ultra también incorpora Super Fast Charging 3.0, minimizando el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos[5].

Integradas en el procesador, las tecnologías patentadas de Samsung mejoran el rendimiento visual. La función ProScaler[6] mejora la escala de imágenes para que las fotos y los videos se vean más nítidos y claros a simple vista al enfocar el texto y los detalles finos y suavizar las texturas. Además, el mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) de Samsung ofrece colores más sutiles y realistas gracias a un procesamiento de imágenes con una precisión cuatro veces mayor en comparación con la generación anterior.

En conjunto, estos avances brindan un rendimiento confiable durante todo el día, haciendo que cada acción parezca sencilla.

El sistema de cámara líder en la industria de Galaxy

La serie Galaxy S26 aporta el mismo enfoque en la interacción intuitiva a la creatividad y la productividad a través del sistema de cámara Galaxy líder en el sector. Con un enfoque que integra la captura de fotos y videos impresionantes, la edición y el uso compartido en una experiencia única y fluida, la creatividad se siente más natural y accesible, incluso sin herramientas profesionales o conocimientos técnicos.

En el Galaxy S26 Ultra las aperturas de la cámara más amplias[7] permiten que llegue más luz al sensor, lo que proporciona fotos más nítidas y con mayor riqueza de detalles en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La función Video Nightography[8] mejorada mantiene las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz, ya sea al capturar conciertos en interiores o al grabar momentos alrededor de una fogata después del atardecer.

La captura de video mejora aún más con las capacidades mejoradas de la función Super Steady[9], que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar el encuadre consistente, incluso en caminos accidentados o actividades de ritmo rápido. Galaxy S26 Ultra es el primer dispositivo Galaxy compatible con APV, un nuevo códec de video de nivel profesional diseñado para brindar una compresión eficiente para flujos de trabajo de producción de alta calidad; además está optimizado para creadores avanzados, con lo que garantiza una calidad de video visualmente sin pérdidas que se mantiene fiel incluso después de ediciones repetidas.

Las mejoras de AI ISP[10] ahora se extienden a la cámara para selfies, capturando tonos de piel más naturales y detalles más precisos en condiciones de iluminación mixta.

Editar fotos y videos es igual de fácil y sencillo, con herramientas impulsadas por IA integradas en flujos de trabajo familiares para que los usuarios puedan realizar cambios rápidamente y dar rienda suelta a su creatividad sin necesidad de conocimientos de diseño.

Con la suite Photo Assist[11] mejorada, los usuarios pueden simplemente describir con sus palabras lo que desean cambiar. Cambiar la escena del día a la noche es sólo cuestión de pedirlo. También puede añadir elementos a las imágenes y restaurar partes faltantes de objetos, como un mordisco de un pastel. Los detalles personales, como una mancha en la ropa, también se pueden limpiar con la nueva capacidad de Galaxy AI para cambiar de atuendo en las fotos. Ahora es posible realizar ediciones de forma continua, revisarlas paso a paso y ajustarlas o deshacerlas fácilmente sobre la marcha, lo que hace que el proceso parezca fluido en lugar de definitivo.

La función Creative Studio[12] aprovecha esta simplicidad al integrar la creación y la personalización en un único espacio, facilitando materializar las ideas en cuanto llega la inspiración. A partir de un boceto, una foto o un mensaje, los usuarios pueden convertir rápidamente sus ideas en elementos visuales pulidos (desde stickers e invitaciones hasta fondos de pantalla personalizados) y perfeccionarlos o compartirlos sin cambiar de herramienta ni interrumpir el flujo creativo.

La serie Galaxy S26 también simplifica las tareas visuales frecuentes con herramientas impulsadas por IA como el Escáner de Documentos, que elimina distorsiones y elementos de distracción, como arrugas o dedos, para ofrecer escaneos limpios al instante. Se pueden organizar automáticamente varias imágenes en un solo PDF, lo que facilita la digitalización de recibos, formularios o notas.

La experiencia Galaxy AI más intuitiva hasta la fecha

La serie Galaxy S26 está diseñada para hacer que las experiencias de uso frecuente sean sencillas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. Funciona de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario, adaptándose al contexto, ofreciendo el apoyo adecuado en el momento justo y automatizando tareas con una intervención manual mínima. Así, la tecnología se integra y se ocupa de las tareas en segundo plano, para que los usuarios se concentren únicamente en los resultados.

Con la función Now Nudge[13] las sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones. Así, si un amigo te pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar entre aplicaciones. Además, al recibir un mensaje sobre una reunión, Galaxy S26 puede reconocer las entradas relacionadas en el Calendario y verificar si hay conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief[14] se vuelve más proactivo y personalizado[15]. Muestra recordatorios oportunos de eventos importantes, desde reservas hasta actualizaciones de viajes, según el contexto personal, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse organizados durante todo el día.

Buscar información también es más fácil que nunca. Circle to Search con Google[16] en la serie Galaxy S26 se actualizó con un reconocimiento de múltiples objetos mejorado, permitiendo a los usuarios explorar más profundamente varias partes de una imagen a la vez. Si los usuarios ven un estilo que les encanta, esta función también identifica todo, desde la chamarra hasta los zapatos, todo en una sola búsqueda.

La serie Galaxy S26 incorpora un Bixby[17] mejorado como agente conversacional del dispositivo, lo que hace que interactuar con los dispositivos Galaxy sea más intuitivo y fácil que nunca. Los usuarios pueden navegar por sus dispositivos y ajustar la configuración utilizando lenguaje natural, sin necesidad de terminología o comandos específicos.

Además de Bixby, la serie Galaxy S26 también integra una selección de agentes, incluyendo Gemini y Perplexity. Una vez configuradas, las tareas se pueden completar con solo presionar un botón o mediante una indicación de voz. Galaxy S26 también puede gestionar tareas de varios pasos en segundo plano, agilizando el proceso en nombre del usuario. Por ejemplo, con Gemini, reservar un taxi[18] es tan sencillo como preguntar, revisar los detalles y pulsar confirmar. Estos agentes respaldan tareas como la búsqueda y la ejecución de tareas complejas sin interrupciones entre aplicaciones mediante una interacción natural.

En conjunto, estas experiencias proactivas, personalizadas y adaptativas sientan las bases para experiencias con agentes de IA, preparando el terreno para que los dispositivos Galaxy se conviertan en compañeros de confianza que comprendan y anticipen las necesidades del usuario.

Capas de protección en la Era de la IA

A medida que las experiencias móviles se vuelven más personalizadas gracias a la IA, proteger la privacidad del usuario se vuelve aún más crítico. Por ello, Samsung incorpora protección en cada capa de Galaxy S26, manteniendo los datos personales seguros y brindando a los usuarios transparencia y control sobre cómo se utiliza su información.

Galaxy S26 Ultra introduce la privacidad a nivel de pixel con la primera Pantalla de Privacidad [19] integrada de la industria móvil, un avance en la tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que se puede proteger la privacidad en un teléfono. Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos, la función de Pantalla de Privacidad va más allá de todo lo disponible anteriormente en dispositivos móviles: hardware y software trabajando al unísono para proteger la privacidad sin comprometer la experiencia de visualización.

Al controlar cómo los pixeles dispersan la luz, la pantalla mantiene el contenido claro, brillante y cómodo para el usuario en el uso cotidiano, al tiempo que limita lo que otros pueden ver. A diferencia de las películas adhesivas de privacidad tradicionales, la Pantalla de Privacidad integrada de Galaxy mantiene una calidad de visualización completa desde todas las direcciones cuando está desactivada, y limita la visibilidad para otras personas desde ángulos laterales cuando se activa, incluso al cambiar entre orientación vertical y horizontal.

Los usuarios pueden personalizar cuándo se enciende (por ejemplo, al ingresar PIN, patrones y contraseñas o abrir aplicaciones seleccionadas) y ajustar los niveles de privacidad según la situación. La Privacidad de Pantalla Parcial limita de manera inteligente la visibilidad de las ventanas emergentes de notificación, mientras que la Protección de Privacidad Máxima oscurece aún más las vistas laterales para mayor discreción, todo con un impacto mínimo en la energía o la usabilidad.

La serie Galaxy S26 también incorpora protecciones de software más inteligentes que funcionan silenciosamente en segundo plano. Call Screening[20] con tecnología de IA identifica a las llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada, lo que facilita la gestión segura de las llamadas. Las Alertas de Privacidad utilizan el aprendizaje automático para notificar de forma proactiva a los usuarios en tiempo real cuando las aplicaciones con privilegios de administrador del dispositivo intentan acceder innecesariamente a datos confidenciales, como la ubicación precisa, los registros de llamadas o los contactos. Estas alertas ayudan a los usuarios a comprender rápidamente cuándo las aplicaciones buscan un acceso más profundo, para que puedan administrar los permisos con mayor claridad y control.

La función Álbum privado, integrada directamente en la Galería, permite a los usuarios ocultar fácilmente fotos y videos seleccionados sin crear una carpeta separada o iniciar sesión en una cuenta Samsung. Para mantenerse a la vanguardia de las amenazas emergentes, Galaxy S26 también extiende la innovación de Samsung en criptografía post-cuántica (PQC) a los procesos críticos del sistema, incluyendo la verificación de software y la protección del firmware, fortaleciendo así la integridad del dispositivo para el futuro.

Las nuevas actualizaciones de Knox Matrix fortalecen aún más la protección en los dispositivos Galaxy conectados, agregando cifrado de extremo a extremo habilitado por PQC para más servicios, como transferencias de eSIM y una visibilidad más clara del estado de actualización del firmware en todo el ecosistema a través del Security Status of Your Devices (Estado de Seguridad de tus Dispositivos).

Estas experiencias están respaldadas por Samsung Knox, la plataforma de seguridad multicapa que protege los dispositivos Galaxy desde el nivel del chip. Para Galaxy AI en el dispositivo, Personal Data Engine (PDE) permite experiencias de IA personalizadas y sensibles al contexto. Para mantener este proceso seguro, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) cifra los datos de cada aplicación, mientras que Knox Vault agrega una capa física de protección que aísla los datos confidenciales dentro de su propio hardware seguro. Junto con configuraciones que permiten a los usuarios elegir cómo funcionan las funciones de IA, Galaxy S26 combina hardware y software para ofrecer un enfoque integral a nivel de sistema diseñado para mantener protegidos los datos personales.

Estas actualizaciones se basan en al portafolio de seguridad y privacidad existente de Galaxy, que incluye Bloqueador automático, Protección contra robo, Uso compartido privado, Wi-Fi seguro y más. Estas capas de protección están diseñadas para brindar a los usuarios mayor transparencia, elección y control a través de la continua innovación en seguridad móvil de Samsung en la era de la IA. Y con seis años de actualizaciones de seguridad, Galaxy S26 ayuda a mantener estas capas resistentes a lo largo del tiempo, permitiendo un uso más prolongado y seguro en los próximos años.

La facilidad de uso de Galaxy S26 continúa incluso cuando el teléfono está fuera de alcance. La nueva serie Galaxy Buds4 es el complemento perfecto para Galaxy S26, extendiendo las experiencias cotidianas más allá del teléfono y ofreciendo un audio Hi-Fi intenso e inmersivo. Cuando Galaxy S26 se vincula con los Galaxy Buds4, las interacciones pueden continuar de forma natural en momentos en los que no es práctico usar las manos. Los usuarios pueden activar agentes de IA[21] con su voz, gestionar llamadas mediante simples Gestos con la Cabeza[22] en los Buds4 Pro y mantenerse conectados sin interrumpir su flujo.

Disponibilidad

Galaxy S26 Ultra, S26 y S26 se podrán reservar a partir del 25 de febrero. La serie Galaxy S26 presenta un lenguaje de diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Negro y Azul Cielo, junto con Pink Gold (RosaDorado) y Silver Shadow (Plata)[23] exclusivos de Samsung.com[24].

La preventa ya está disponible en México y estará disponible hasta el 17 de marzo, en www.samsung.com/mx y a través de Samsung Shop App con el doble de memoria al estrenar tu nuevo S26; también se encuentra disponible en carriers, retailers y tiendas departamentales.

Además, en www.samsung.com/mx y Samsung Shop App también está disponible Galaxy Canje, que permite ahorrar en la compra de un nuevo Galaxy S26 al entregar tu teléfono actual, para más información visita www.samsung.com/mx/offer/we-take-your-smartphone.

Para mayor tranquilidad, Samsung Care+[25] ofrece una cobertura integral optimizada según las necesidades de los dispositivos de los usuarios, incluyendo reparaciones rápidas por daños accidentales, garantía extendida y soporte experto certificado disponible tanto en el país como en el extranjero. Esto garantiza un estilo de vida móvil sin interrupciones y proporciona una protección duradera que salvaguarda el valor de los dispositivos Galaxy.

ESPECIFICACIONES

Galaxy S26 Ultra Pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster (Intensificador de Visión)

*Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 Ultra es de 6,9 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,7 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 78.1 x 163.6 x 7.9mm, 214 g * El peso puede variar según el país o la región. Cámara Cámara ultra gran angular de 50 MP F1.9 Cámara gran angular de 200 MP Zoom de calidad óptica 2x, F1.4 Cámara con teleobjetivo de 50MP Zoom óptico de calidad 10x, zoom óptico 5x, F2.9 Cámara con teleobjetivo de 10 MP Zoom óptico 3x, F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. Las distancias 3x y 5x corresponden al zoom óptico. Las distancias 2x y 10x corresponden al zoom óptico de calidad. AP Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria y Almacenamiento 16GB + 1TB 12 + 512GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado. *La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 5,000 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.855 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. ** La duración real de la batería varía en función del entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la frecuencia de llamadas y mensajes, el número de veces que se ha cargado y muchos otros factores. Carga* Carga con cable*: Hasta a un 75% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 60W** Carga inalámbrica super rápida *** PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16 One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 6.0 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.

Galaxy S26 Galaxy S26+ Pantalla FHD+ de 6.3 pulgadas* QHD+ de 6.7 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz) Vision Booster (Intensificador de Visión) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 es de 6,3 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,1 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el tamaño de la pantalla de Galaxy S26+ es de 6,7 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,5 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 71.7 x 149.6 x 7.2mm, 167 g (Sub6) 75.8 x 158.4 x 7.3mm, 190 g (mmWave/Sub6) * El peso puede variar según el país o la región. AP Exynos 2600 *El tipo de AP puede variar según el dispositivo y el mercado. Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP F2.2 Cámara gran angular de 50 MP Zoom de calidad óptica 2x, F1.8 Cámara con teleobjetivo de 10MP Zoom óptico 3x, F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. La distancia 3x corresponde al zoom óptico. La distancia 2x corresponde a un zoom de calidad óptica. Memoria y Almacenamiento 12 + 512GB 12 + 256GB 12 + 512GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado. *La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 4,300 mAh 4,900 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.175 mAh para Galaxy S26 y 4.755 mAh para 26+. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 55% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25W** y cable 3A USB-C*** Carga inalámbrica rápida 2.0**** PowerShare inalámbrico**** Carga con cable*: Hasta a un 69% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W** Carga inalámbrica superrápida *** PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente y el cable de datos se venden por separado. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 45 W para el Galaxy S26+ y el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 25 W para el Galaxy S26. ***Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 25 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S26 y un adaptador Travel de 45 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S26+ mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16 One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 6.0 *Los servicios 5G solo se admiten en ubicaciones habilitadas para redes 5G. Requiere una conexión de red 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario. **La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. ***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.













* Las especificaciones pueden variar según el mercado.

Todas las funciones, características, especificaciones y demás información sobre el producto proporcionada en este documento, incluidas, entre otras, las ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

[1] Es posible que haya que iniciar sesión en la cuenta Samsung para utilizar ciertas funciones de IA. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador telefónico.

[2] Los productos de la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated.

[3] Las mejoras de rendimiento de AP se muestran en comparación con Galaxy S25 Ultra. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

[4] Mejoras en el rendimiento de la cámara de vapor mostradas en comparación con el Galaxy S25 Ultra. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

[5] Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal es de 4.855 mAh para Galaxy S26 Ultra.

[6] La función ProScaler es compatible con los modelos Galaxy S26+ y 26 Ultra. La calidad de imagen se puede mejorar hasta QHD+, en función de la configuración de resolución de pantalla del dispositivo.

[7] 47% más de luz en la cámara gran angular de 200 MP y 37% en la cámara teleobjetivo de 50 MP (zoom óptico 5x) en Galaxy S26 Ultra. Las mejoras de brillo que se muestran se comparan con el modelo Galaxy S25 Ultra.

[8] Los resultados pueden variar según las condiciones de iluminación y/o de la toma, incluyendo varias personas, tomas desenfocadas o personas en movimiento.

[9] Los resultados de Super Steady pueden variar según el método de edición y/o las condiciones de grabación.

[10] Los resultados pueden variar según las condiciones de iluminación y/o de la toma, incluyendo varias personas, tomas desenfocadas o personas en movimiento.

[11] La función Photo Assist puede requerir conexión de red e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. Photo Assist puede generar una foto redimensionada. Una marca de agua visible se superpone en la salida de la imagen al guardarla para indicar que la imagen ha sido generada por IA. No se garantiza la precisión y fiabilidad de los resultados generados.

[12] La función Creative Studio requiere conexión de red e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. No se garantiza la precisión y fiabilidad de los resultados generados. Los conjuntos de pegatinas solo son compatibles con el teclado Samsung y solo se pueden compartir a través de la función Quick Share con otros dispositivos Galaxy que tengan instalado One UI 5.0 o posterior y la versión 13.8.50.x o posterior de la aplicación Quick Share.

[13] La función Now Nudge necesita el inicio de sesión en una Cuenta Samsung. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Los mensajes de texto están disponibles con ciertas aplicaciones de mensajería de terceros, incluidos Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages y KDDI Messages. Compartir fotos en Now Nudge funciona analizando el contenido de imágenes disponible. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[14] La función Now Brief necesita el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma, el modelo de dispositivo y las aplicaciones. Algunas funciones pueden requerir conexión a la red. Las descripciones de las fotos proporcionada por momentos pueden no coincidir con la intención del usuario. Las notificaciones deben estar activadas para que puedan usarse como datos recuperados. Los datos recuperados están disponibles a partir de notificaciones de aplicaciones compatibles, Mensajes, Gmail y Samsung Wallet, y los datos recopilados de Gmail solo son aplicables si el usuario consiente el permiso de lectura de Gmail de Personal Data Intelligente. Los datos recuperados para los detalles de la reserva solo están disponibles en los mensajes de confirmación de la reserva.

[15] En comparación con los modelos anteriores.

[16] Circle to Search es marca comercial de Google LLC. Resultados sólo con fines ilustrativos. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a Internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. Verifica la exactitud de las respuestas.

[17] La disponibilidad del servicio Bixby requiere iniciar sesión en la cuenta Samsung y disponer de conexión de datos. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Bixby solo reconoce determinados acentos y dialectos del inglés (Reino Unido), inglés (EE. UU.), inglés (India), francés (Francia), alemán (Alemania), italiano (Italia), japonés (Japón), coreano (Corea del Sur), chino mandarín (China), portugués (Brasil), español (España) y español (Latinoamérica). Es posible que en el futuro se agreguen otros idiomas compatibles. Es posible que no se reconozcan todos los acentos, dialectos y expresiones, y el rendimiento real puede variar según la pronunciación, el nivel de voz y el entorno circundante. El uso de Bixby puede estar limitado en determinadas situaciones, como al grabar contenido multimedia (video/juego/voz), durante llamadas, en el modo de ahorro máximo de energía, en el modo de emergencia y en Samsung Kids. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el proveedor de servicios, el idioma, el modelo de dispositivo o la versión del sistema operativo. Bixby controla aplicaciones seleccionadas; otras aplicaciones también serán compatibles. Para controlar dispositivos habilitados para SmartThings con Bixby, primero conecte los dispositivos a la aplicación SmartThings. Para obtener más información, visite el sitio web de SmartThings (www.samsung.com/smartthings).

[18] La disponibilidad puede variar según el país, la región, el idioma, el modelo del dispositivo y la versión del sistema operativo/One UI.

[19] La función de Pantalla de Privacidad controla el rango de visión de la pantalla para limitar la visión periférica. Es posible que se produzcan algunos cambios en la calidad de la imagen fuera del rango de visión. Cuando está activada, cierta información aún puede ser visible para otras personas según el entorno de visualización, como el ángulo o el brillo. Se recomienda precaución al exponer información confidencial.

[20] La función de Call Screening (Filtro de Llamadas) para Call Assist (Asistente de Llamadas) puede variar según el país, la región y el idioma. Es posible que sea necesario activar manualmente esta función en determinadas regiones.

[21] Las funciones de IA requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible.

[22] La configuración predeterminada está desactivada. El usuario puede activar Gestos con la Cabeza a través de la aplicación Galaxy Wearable.

[23] La disponibilidad del color puede variar en función del país o el operador.

[24] Disponible exclusivamente en Samsung.com.

[25] Se aplican términos y condiciones. La cobertura, tipo de servicio y detalles de promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y pueden aplicarse deducibles (cuota de servicio). Para poder beneficiarse de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visite https://www.samsung.com/samsung-care-plus/.

