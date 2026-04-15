Samsung presenta su nuevo Executive Briefing Center en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung México inaugura su nuevo Executive Briefing Center en la Ciudad de México, un espacio ubicado en sus oficinas centrales que reúne las soluciones más avanzadas de la marca para diversos entornos profesionales.

La apertura contó con la presencia de destacados líderes de la compañía: Shawn Lee, vicepresidente Corporativo y presidente de Consumer Electronics Business en Samsung México; Alejandro Jaritz, vicepresidente Senior de Consumer Electronics; y Ana Lira, directora de la división de B2B. Ellos resaltaron la importancia de este centro para acercar la innovación tecnológica a clientes y aliados estratégicos.

"Este espacio refleja nuestra visión de transformar la manera en que las empresas interactúan con la tecnología, al ofrecer soluciones que optimizan procesos, mejoran la comunicación y elevan la experiencia del usuario lo cual se traduce en ahorros y ventas", afirmó, Shawn Lee, Vicepresidente Corporativo y Presidente de Consumer Electronics Business en Samsung México.

Este showroom tecnológico busca ser un acelerador comercial al convertir soluciones complejas en experiencias tangibles, incrementando la conversión, el ticket promedio y la penetración en nuevas verticales. Basado en benchmarks de digital signage, puede contribuir a incrementos de ventas de hasta el 30% en clientes impactados, gracias a que la señalización digital mejora la experiencia del cliente, incrementa la recordación del mensaje y permite influir directamente en el momento de compra.

Un recorrido experiencial por la innovación

Este showroom es un entorno inmersivo diseñado para generar una conexión humana con la tecnología a través de escenarios que muestran cómo la innovación se integra naturalmente en contextos como educación, finanzas, salud y hotelería. El nuevo Executive Briefing Center de Samsung tiene previsto exhibir sus avanzadas tecnologías de visualización y las diversas soluciones que ofrecen sus socios mexicanos, un grupo variado y altamente cualificado. Además, todas las soluciones de visualización que se muestran en el espacio se controlan y gestionan a través del nuevo VXT de Samsung, un software de gestión de contenidos basado en la nube.

El espacio se divide en siete zonas estratégicas:

Restaurantes (QSR)

El espacio dedicado a Quick Service Restaurant (QSR) refleja cómo la tecnología puede adaptarse al ritmo acelerado de los entornos de negocios de comida rápida. A través de soluciones de visualización dinámica, se muestra cómo la información puede presentarse de manera clara, contextual y en tiempo real; lo que facilita la toma de decisiones tanto para los negocios como para los consumidores.

Con tecnologías como Samsung SMART Signage, pantallas comerciales de alto brillo y sistemas de gestión centralizada de contenidos, se demuestra cómo es posible optimizar menús, promociones y procesos de pedido.

De cara a los próximos eventos deportivos y con el fin de apoyar a los negocios de restaurantes que deseen transmitir estas experiencias en sus locales, también se presenta una amplia gama de pantallas gigantes de 98, 115 y 136 pulgadas, así como soluciones de menús digitales.

Salud y hotelería

Integra a las soluciones tecnológicas de Samsung que transforman la experiencia en entornos de atención y servicio. Es un entorno que demuestra cómo la innovación contribuye a optimizar procesos, mejorar la comunicación y elevar la calidad de atención para pacientes, visitantes y personal.

En esta zona destaca la presencia de HERA Z20, un sistema avanzado de ultrasonido, que integra tecnologías de imagen de alta precisión e inteligencia artificial que permiten mejorar la calidad del diagnóstico, optimizar los flujos de trabajo clínicos y brindar una experiencia más eficiente.

Comercios minoristas

Representa cómo la tecnología puede acompañar las decisiones rápidas que definen la experiencia en entornos de alta rotación, como las tiendas de conveniencia. En estos escenarios, donde cada segundo cuenta, las soluciones de Samsung, como tótems digitales, pantallas compactas de alto brillo y sistemas de contenido contextual automatizado, permiten ofrecer información clara, relevante y oportuna sin interrumpir el flujo natural del consumidor.

En el espacio también está presente Samsung Color E-Paper, que ofrece una alternativa llamativa a los carteles impresos en las operaciones diarias de los comercios minoristas. Se muestra cómo las pantallas de 13", 20" y 32" pulgadas pueden integrarse en un mismo entorno comercial, utilizando proporciones y formatos familiares que permiten que la señalización digital se combine de forma natural con los materiales impresos y las pantallas ya existentes.

En todos los tamaños, Color E-Paper utiliza tecnología de tinta digital de consumo energético ultrabajo, que solo consume energía cuando cambia el contenido. Con Samsung Color E-Paper los empleados del comercio minorista pueden gestionar el contenido local directamente desde sus dispositivos móviles, lo que reduce la carga operativa que supone la reimpresión frecuente sin alterar el aspecto y la atmósfera del espacio.

Cuarto de control

Zona que representa el centro donde todo converge, con información, señales y sistemas operando de manera continua y precisa. Es una muestra de entornos que pueden visualizar gestionar y monitorear información en tiempo real con total claridad y estabilidad.

Con soluciones como monitores profesionales de alta precisión, video walls de control y sistemas de gestión centralizada de señales se demuestra el desempeño de las tecnologías Samsung en entornos de misión crítica.

También se muestra el modelo "The Wall All-in-One" de 136 pulgadas (modelo MMF-A) con resolución 2K, diseñado para simplificar considerablemente la instalación de pantallas LED de gran formato. Reduce el tiempo y la mano de obra necesarios para la instalación in situ en comparación con las pantallas LED tradicionales; ya que la instalación puede realizarse en tan solo dos horas, dependiendo del tamaño de la pantalla.

Corporativo y Educación

Diseñado para oficinas y espacios educativos, refleja cómo la información puede organizarse de manera clara para que las ideas fluyan de forma natural. La tecnología exhibida facilita experiencias interactivas y dinámicas, adaptadas a modelos de trabajo y aprendizaje híbridos a través de soluciones como: video walls corporativos, herramientas de visualización colaborativa y Samsung Flip, pantalla interactiva que evoluciona las experiencias frente al pizarrón.

Retail

Las soluciones como Samsung LED Indoor, The Wall y displays ultradelgados muestran cómo el contenido dinámico y adaptativo puede transformar los espacios comerciales, al hacerlos más atractivos, inmersivos y alineados con la esencia de cada marca. El resultado es una experiencia que eleva la percepción del consumidor y redefine la manera en que interactúa con el retail premium.

Spatial Signage es la solución de señalización digital 3D líder del sector de Samsung que ofrece una experiencia visual envolvente. Gracias a la tecnología 3D Plate patentada por Samsung, crea una sensación de profundidad espacial situada detrás del panel LCD. El contenido conserva la nitidez de las imágenes 2D al tiempo que añade una profundidad 3D de aspecto natural, sin necesidad de equipos especializados como lentes 3D. La presentación de la pantalla atrae de forma natural la atención en entornos minoristas, de lujo, museos y lugares de entretenimiento, al ayudar a dirigir la atención hacia promociones clave, exposiciones o información importante.

La pantalla Spatial Signage de 85 pulgadas, recientemente lanzada, cuenta con una resolución 4K UHD (2160 x 3840) en formato vertical 9:16, lo que permite a las marcas y a los locales presentar imágenes que giran 360 grados y muestran vistas frontales, traseras y laterales de un producto o una escena.

Outdoor y Drive Thru

Un espacio diseñado para la señalización digital exterior con soluciones como Samsung LED Outdoor, que ofrece alta visibilidad tanto de día como de noche y resistencia a condiciones climáticas extremas. Es una zona para descubrir cómo es posible comunicar de manera efectiva a gran escala, con claridad, impacto y continuidad en cualquier entorno.

Para conocer más sobre las soluciones B2B de Samsung, visita: https://www.samsung.com/mx/business/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956675/Samsung_Executive_Briefing_Center_14.jpg

FUENTE Samsung Mexico