Samsung une la pasión por el futbol y la IA para transformar la experiencia de disfrutar de los grandes partidos en México

Con enfoque en pantallas, barras de sonido, electrodomésticos conectados y el ecosistema SmartThings, la marca muestra cómo la tecnología amplifica la experiencia deportiva y aporta más comodidad a todos los ambientes del hogar

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En México y el mundo el futbol se vive mayoritariamente dentro de casa. Datos globales[1] indican que, mientras cerca de 3.4 millones de personas siguieron partidos deportivos en estadios durante grandes competiciones recientes, más de 1,420 millones de espectadores los vieron simultáneamente por televisión en sus hogares, lo que demuestra que la principal experiencia del deporte ocurre en casa. Este comportamiento impulsa la demanda de pantallas más grandes, audio más inmersivo y soluciones que transformen el hogar en centro de convivencia.

Esta visualización en casa récord también explica la evolución del comportamiento de los aficionados, que ha pasado a integrar diferentes dispositivos al ver partidos. Actualmente, dos de cada tres espectadores utilizan una segunda pantalla para buscar estadísticas, interactuar en redes sociales o seguir comentarios en tiempo real, mientras que el 46%[2] de los usuarios de celulares lo utilizan diariamente mientras ven la televisión. El resultado es una experiencia deportiva cada vez más conectada, social y multiplataforma.

Bajo la visión "Tu compañero para la vida con AI", presentado en la CES 2026, Samsung refuerza su compromiso integrar tecnología de punta no solo en las pantallas, sino en todo el ecosistema del hogar. Esta filosofía parte del entendimiento de que, en 2026, la experiencia deportiva no se limitará a la sala: se extenderá por todos los ambientes de la casa, acompañando a las personas dondequiera que estén.

"En 2025, la IA dejó de ser algo distante o exclusivo y pasó a formar parte de la vida cotidiana. En 2026, la IA debe dar el siguiente paso: volverse más humana, intuitiva y accesible. Es por eso que nuestra visión es clara: la IA como tu compañera perfecta. Una compañera que entiende tus hábitos, tus preferencias y tu privacidad. Una compañera que potencia el entretenimiento, simplifica la vida diaria y une más a las personas", afirma HS Jo, CEO y Presidente de Samsung para América Latina.

Esta estrategia se basa en números concretos del propio ecosistema Samsung. Hoy más de 400 millones de productos de la marca ya ofrecen experiencias con Inteligencia Artificial en todo el mundo, con soporte para 22 idiomas, lo que refleja la diversidad y madurez digital de los consumidores, incluyendo a América Latina. Solo en 2025, la región registró un crecimiento del 43% en las ventas de electrodomésticos conectados de Samsung.

La experiencia deportiva en la era de la Inteligencia Artificial: el estadio dentro de casa

Si antes la televisión era solo una ventana al juego, ahora se consolidará como el centro de control de la experiencia deportiva doméstica. En este escenario, Samsung apuesta por un robusto portafolio de pantallas y soundbars equipados con IA, capaces de ofrecer imágenes más realistas, sonido inmersivo y experiencias personalizadas; todo para transformar las salas en verdaderos puntos de encuentro para los fans.

Con funciones como Vision AI, pantallas de última generación e integración inteligente entre dispositivos, las televisiones Samsung evolucionan para convertirse en compañeros de entretenimiento; capaces de entender hábitos, adaptar configuraciones automáticamente y ofrecer experiencias más intuitivas antes, durante y después de los partidos. Además, a través del ecosistema SmartThings, la marca conecta Smart TVs, barras de sonido, smartphones, tablets y electrodomésticos para crear experiencias fluidas e integradas.

En este ecosistema, los electrodomésticos dejan de cumplir solo funciones operativas y pasan a actuar como facilitadores de la experiencia en el hogar. Los refrigeradores inteligentes sugieren ideas de recetas basadas en los ingredientes disponibles para recibir invitados; las lavadoras y secadoras optimizan los ciclos automáticamente para tener ropa y jerseys listos con menos esfuerzo, mientras que los sistemas de aire acondicionado ajustan el ambiente de forma inteligente según el movimiento en la casa. La propuesta es simple: reducir las tareas del día a día para que las personas puedan dedicar más tiempo a la convivencia y al entretenimiento.

En la práctica, la tecnología entra a la cancha en toda la casa con:

El aire acondicionado que ajusta automáticamente la temperatura ideal para recibir invitados;

La iluminación que crea escenarios inmersivos al momento del partido;

Refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos conectados que ayudan a optimizar la rutina antes, durante y después del juego, permitiendo que el consumidor se enfoque únicamente en la experiencia y la socialización.

"Nuestra misión para 2026 es simple, pero poderosa: crear una IA que realmente entienda a las personas y brinde experiencias significativas a través de cada dispositivo Samsung. Samsung está lista para redefinir cómo los aficionados viven los deportes y cómo las familias viven el día a día. Queremos que cada aficionado en América Latina sienta el rugido de la multitud, no solo que lo escuche", concluye el CEO.

Con un portafolio basado en datos concretos de comportamiento y adopción tecnológica, Samsung reafirma su misión de poner la Inteligencia Artificial al servicio de las personas, expandiendo el concepto de pantallas a toda la casa y transformando los grandes partidos deportivos en experiencias más inmersivas, conectadas y alineadas con el estilo de vida del consumidor latinoamericano.

[1] Official data from the organizers of the FIFA World Cup

[2] Statista study

