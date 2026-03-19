San Miguel y Querétaro Sotheby's International Realty lideran el mercado inmobiliario de lujo del centro de México

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- San Miguel Sotheby's International Realty y Querétaro Sotheby's International Realty continúan liderando el mercado inmobiliario de lujo en el centro de México, representando propiedades excepcionales buscadas tanto por compradores nacionales como internacionales.

Casa Lala, Centro, San Miguel de Allende, Mexico

Bajo la dirección de los dueños Sheryl y Ezra Clark, San Miguel Sotheby's International Realty se renombró en 2024 tras la adquisición de la franquicia maestra. Querétaro Sotheby's International Realty opera bajo el mismo liderazgo, sirviendo al área metropolitana y a la región del Bajío con experiencia en propiedades residenciales, de inversión y de jubilación.

San Miguel de Allende, una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y varias veces Travel + Leisure "Ciudad #1 en el Mundo", continúa atrayendo a compradores globales que buscan bienes raíces en San Miguel de Allende, casas en venta en San Miguel de Allende y casas de lujo en venta en San Miguel de Allende.

Querétaro está experimentando un creciente interés internacional, con compradores que se trasladan desde la Ciudad de México y más allá para obtener infraestructura moderna, calidad de vida y oportunidades de inversión a largo plazo.

Propiedades destacadas

Casa Lala, Centro, San Miguel de Allende – Una residencia histórica que combina arquitectura restaurada con actualizaciones contemporáneas.





– Una residencia histórica que combina arquitectura restaurada con actualizaciones contemporáneas. Casa Nido, Jurica, Querétaro – Una propiedad moderna diseñada para viviendas de lujo y potencial de inversión.

Las oficinas han recibido reconocimiento internacional, incluido el Premio Internacional de la Propiedad 2025 a la Mejor Oficina Inmobiliaria Individual y los Premios Luxury Lifestyle – Top 100 Luxury Real Estate Brokers, junto con honores de diseño de organizaciones líderes mundiales y nacionales.

"La vida en México es como debería ser", dijo Sheryl Clark. "Con un fuerte sentido de comunidad y una arquitectura extraordinaria, estos destinos ofrecen belleza y una forma de vida significativa".

Acerca de San Miguel y Querétaro Sotheby's International Realty

Como parte de la red global de Sotheby's International Realty, las firmas se especializan en bienes raíces de lujo en San Miguel de Allende y Querétaro, representando casas históricas, propiedades contemporáneas, propiedades de inversión y residencias de retiro en todo el mundo.

Contacto para los medios

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936579/Casa_Lala.jpg

FUENTE SAN MIGUEL SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY