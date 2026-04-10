Los mercados inmobiliarios de lujo de San Miguel de Allende y Querétaro inician 2026 con una sólida actividad en el primer trimestre

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México y QUERÉTARO, México, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- San Miguel Sotheby's International Realty y Querétaro Sotheby's International Realty reportaron un sólido primer trimestre en 2026, con una demanda continua tanto de compradores nacionales como internacionales que buscan segundas residencias, propiedades de inversión, casas para retiro y viviendas principales en la región del centro de México.

Equipo de San Miguel Sotheby's International Realty en la oficina - Marzo 2026 (PRNewsfoto/SAN MIGUEL SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY)

El primer trimestre marcó uno de los inicios de año más activos en la historia de la firma, impulsado por el interés sostenido en bienes raíces en San Miguel de Allende, casas de lujo en venta en San Miguel de Allende y residencias de alta gama en Querétaro.

San Miguel de Allende continuó atrayendo compradores internacionales, particularmente aquellos en busca de segundas residencias, propiedades para retiro y oportunidades de inversión para renta. Por su parte, Querétaro también registró uno de sus trimestres más sólidos hasta la fecha, con una creciente demanda tanto de compradores nacionales como de un número cada vez mayor de compradores internacionales. El interés por parte de personas que se mudan desde la Ciudad de México se mantiene fuerte, mientras que compradores internacionales están descubriendo más que nunca la fortaleza económica de Querétaro, su infraestructura moderna y su alta calidad de vida.

Si bien la incertidumbre global ha influido en el ritmo de algunas decisiones de compra en las últimas semanas, la actividad general del mercado en ambas ciudades se mantiene sólida y por encima de las expectativas estacionales.

Aspectos destacados del primer trimestre:

Uno de los primeros trimestres más activos en la historia de la empresa

Fortaleza continua en compras de segundas residencias y propiedades para retiro en San Miguel de Allende

Creciente demanda de reubicación en Querétaro desde la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas

Mayor actividad de compradores internacionales en Querétaro

Interés sostenido en propiedades de lujo y de inversión en ambos mercados

"México central continúa ofreciendo una combinación única de estilo de vida, valor a largo plazo y riqueza arquitectónica", comentó Sheryl Clark, copropietaria de la firma. "Iniciamos 2026 con uno de nuestros primeros trimestres más sólidos hasta la fecha, y tanto San Miguel de Allende como Querétaro continúan registrando un fuerte interés por parte de compradores nacionales e Internacionales".

San Miguel de Allende, ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO y reconocida en múltiples ocasiones por Travel + Leisure como la mejor ciudad del mundo, continúa atrayendo la atención global de compradores de lujo, mientras que Querétaro se consolida cada vez más como uno de los mercados residenciales y de inversión más atractivos de México.

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FUENTE SAN MIGUEL SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY