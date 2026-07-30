Santuarios de Marriott International: El arte de vivir el ultra lujo en Latinoamérica

A través de sus exclusivas Residential Suites y Villas, Marriott International invita a descubrir los destinos más extraordinarios de Latinoamérica desde una perspectiva privilegiada.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la nueva era del lujo, la exclusividad ya no se define por la ostentación, sino por valores más íntimos y silenciosos: el tiempo sin interrupciones, la privacidad absoluta y una conexión genuina con el entorno. Esta filosofía cobra vida en las Residential Suites y Villas de Ritz-Carlton Reserve, una extensión de la experiencia Reserve diseñada para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano y sumergirse plenamente en el destino. En estos refugios naturales de extraordinaria amplitud, la privacidad y las amenidades cuidadosamente seleccionadas crean una experiencia inmersiva que invita a conectar con algunos de los destinos más extraordinarios del Caribe y Latinoamérica y redefine los estándares de la hospitalidad de lujo.

Siari, a Ritz-Carlton Reserve

Esta propuesta cobra forma en cuatro enclaves icónicos de México, Costa Rica y Puerto Rico, destinos que están marcando el rumbo de la alta hospitalidad en el continente y que han sido concebidos para albergar momentos significativos a través de un concepto residencial único.

Siari, a Ritz-Carlton Reserve (Nayarit, México)

Escondido entre las montañas de la Sierra Madre y el Pacífico, Siari nace como un tributo a la biodiversidad y a la cultura Huichol. Aquí los espacios de descanso se presentan como un refugio de introspección, donde los huéspedes disfrutan de habitaciones que parecen flotar sobre la selva, una propuesta gastronómica que entrelaza ingredientes y técnicas ancestrales con una visión contemporánea, así como los espacios de spa diseñados para el cuidado personal.

Hospedarse en una de sus Residential Suites y Villas permite que los viajeros disfruten de una comunidad exclusiva, con la amplitud, la seguridad y el servicio de altura que reflejan a Marriott International.

Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve (Península de Papagayo, Costa Rica)

Creado para quienes buscan una reconexión íntima y sensorial en un espacio donde la naturaleza costarricense es el principal protagonista. El resort invita a descubrir la sofisticación silenciosa a través de suites donde la estética y el confort son clave. Asimismo, sus exclusivas tiendas de campaña tipo glamping combinan la sofisticación en un entorno natural en perfecta armonía.

Como una de las opciones de hospedaje más destacadas del portafolio para estancias de formato amplio, sus Residential Suites y Villas brindan un paraíso con accesos independientes, servicios residenciales dedicados y el legendario estándar de atención de Marriott International, ideal para sumergirse en la península con total libertad.

Zadún, a Ritz-Carlton Reserve (Los Cabos, México)

En el extremo de la península de Baja California Sur, el paisaje desértico y el Mar de Cortés configuran el escenario de una propuesta que desafía los estándares de la hospitalidad convencional. En Zadún, las suites de diseño orgánico emergen de la topografía con una naturalidad casi orgánica, enriquecido con texturas locales que transmiten la identidad de la región.

La experiencia de los huéspedes es coreografiada por los tosoanis —vocablo náhuatl para "guardianes de la experiencia"—, quienes anticipan cada necesidad de manera personalizada, complementando la estancia con rituales de bienestar ancestrales en su spa.

Para aquellos que buscan extender su experiencia bajo este formato de descanso, sus Residential Suites y Villas ofrecen vistas privilegiadas al Mar de Cortés, áreas exteriores privadas, servicios distintivos del santuario, incluido la entrada a su club de golf. Diseñadas para integrarse al entorno natural, permiten disfrutar la riqueza cultural, paisajística y gastronómica del destino con total privacidad.

Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve (Puerto Rico)

Un ícono que transmite el encanto del lujo caribeño de raíces, combinando elegancia y naturaleza. Un hotel de completa privacidad donde las suites frente al mar se envuelven en vegetación tropical y los huéspedes disfrutan de una gastronomía de clase mundial, así como de uno de los spas más innovadores y premiados de la región.

Por su parte, las Residential Suites y Villas frente a la playa reflejan una sofisticada alternativa para estancias prolongadas, donde los huéspedes disfrutan de la amplitud de su propio espacio con los privilegios de un club privado, servicios de administración las 24 horas y acceso directo a las maravillosas playas del destino.

La verdadera sofisticación radica en la versatilidad de la experiencia. Al integrar el formato de residencias y villas dentro del ecosistema de sus propiedades Reserve, Marriott International permite a los viajeros disfrutar de la calidez, la seguridad y la distribución de un hogar durante su viaje, bajo el amparo de un servicio impecable. Se trata, en esencia, de una experiencia diseñada para inspirar, donde cada espacio y cada detalle se anticipan a los deseos del viajero global que busca hacer de su estancia un capítulo memorable de vida global.

FUENTE Marriott International