The Ritz-Carlton, Grand Cayman presenta el destacado lineup de The Ritz-Carlton Cayman Cookout

Eric Ripert, José Andrés, Daniel Boulud, Emeril Lagasse, Andrew Zimmern, Clare Smyth y más encabezarán el fin de semana culinario más codiciado del Caribe

Del 14 al 17 de enero de 2027, el icónico evento reunirá experiencias gastronómicas únicas, degustaciones frente al mar, programación culinaria interactiva y un paquete VIP exclusivo

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GEORGE TOWN, Grand Cayman, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman anuncia el regreso de The Ritz-Carlton Cayman Cookout, que se llevará a cabo del 14 al 17 de enero de 2027. El evento reunirá a algunos de los chefs, mixólogos, sommeliers y personalidades culinarias más reconocidos del mundo durante cuatro días de extraordinaria gastronomía, vinos, destilados e indulgencia isleña en uno de los destinos más espectaculares del Caribe.

The Ritz-Carlton Cayman Cookout reunirá a algunos de los chefs, mixólogos, sommeliers y personalidades culinarias con mayor reconocimiento en el mundo. Bajo la anfitrionía del legendario chef Eric Ripert, esta celebración de tres noches contará con un reconocido lineup. El evento reunirá experiencias gastronómicas únicas, degustaciones frente al mar, programación culinaria interactiva y un paquete VIP exclusivo.

Bajo la anfitrionía del legendario chef Eric Ripert, esta celebración de tres noches contará con un reconocido lineup que incluye a José Andrés, Daniel Boulud, Emeril Lagasse, Andrew Zimmern, Clare Smyth y más, transformando el resort en un punto de encuentro incomparable para el talento culinario y viajeros epicúreos por igual. Tras obtener recientemente la codiciada distinción "Triple Crown" de Condé Nast Traveler, The Ritz-Carlton, Grand Cayman continúa consolidando su posición como uno de los principales destinos de lujo del Caribe.

En su 18.ª edición, Cayman Cookout se ha convertido en uno de los eventos culinarios más deseados del mundo, reconocido por ofrecer acceso excepcional a chefs de renombre internacional, experiencias íntimas frente al mar y una atmósfera vibrante que celebra lo mejor de la gastronomía, el vino y la hospitalidad. A lo largo de más de 40 experiencias cuidadosamente curadas durante el fin de semana, los huéspedes disfrutarán de cenas únicas, colaboraciones entre chefs, degustaciones exclusivas, demostraciones de cocina interactivas y celebraciones frente al mar, todo con el telón de fondo de las playas de arena blanca y aguas cristalinas de Grand Cayman.

Leyendas culinarias y mixólogos que regresan y nuevos talentos participantes:

Gastronomía

Andrew Zimmern

Buddha Lo

Chutapip "Nok" Suntaranon

Christophe Bellanca

Clare Smyth

Claude Le Tohic

Daniel Boulud

Dean Max

EJ Lagasse

Emeril Lagasse

Eric Ripert

Eunji Lee

José Andrés

Michael Cimarusti

Orlando Soto

Mixología

Aldo Sohm

Bobby Stuckey, M.S.

Charles Joly

Christina Suzuki

Gary Gruver

Ivy Mix

Michael Kennedy

Como sello distintivo de la experiencia The Ritz-Carlton Cayman Cookout, el programa presentará una excepcional selección de eventos culinarios inmersivos liderados por su reconocido roster de talento, incluyendo degustaciones curadas, experiencias de vino con maridajes expertos, masterclasses prácticas y encuentros íntimos dirigidos por chefs. En los próximos meses se anunciarán detalles adicionales de la programación y activaciones destacadas.

Como novedad para 2027, la aclamada chef pastelera Eunji Lee debutará una pastelería pop-up exclusiva, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de postres de edición limitada que refleja su enfoque innovador y contemporáneo de la pastelería de autor.

"The Ritz-Carlton Cayman Cookout continúa marcando el estándar de las experiencias culinarias inmersivas de lujo, reuniendo a una extraordinaria comunidad de chefs, mixólogos y huéspedes exigentes de todo el mundo", señaló Keisha Parcells-Robb, Hotel Manager de The Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Lo que hace que Cayman Cookout sea verdaderamente especial es el nivel excepcional de acceso que los huéspedes tienen a algunos de los nombres más influyentes de alimentos y bebidas, ya sea a través de cenas íntimas, masterclasses prácticas, degustaciones colaborativas o momentos espontáneos de conexión a lo largo del fin de semana. Cada año, esperamos llevar la experiencia aún más lejos, mientras seguimos celebrando la maestría culinaria, el descubrimiento y la hospitalidad genuina".

Paquete 2027 de Cayman Cookout

Diseñado para huéspedes que buscan vivir el corazón del festival de jueves a domingo, este exclusivo paquete de habitación incluye una selección curada de eventos insignia. La experiencia inmersiva contempla boletos para dos huéspedes a Barefoot BBQ el jueves, Grown in Cayman el viernes y After Glow el sábado, así como cinco demostraciones culinarias, desayuno diario para dos y traslados redondos al aeropuerto. Las estancias de tres noches comienzan en $3,200, incluyendo resort fee. Aplican impuestos y cargo por servicio adicionales.

Los boletos individuales y paquetes para Cayman Cookout 2027 estarán disponibles para reservar en línea aquí.

Acerca de The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Renovado en 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman se extiende a lo largo de 144 acres entre las aguas de North Sound y la icónica Seven Mile Beach, y es el primer y único hotel del Caribe con la distinción Triple Five-Star de Forbes Travel Guide, además de contar con One MICHELIN Key. El resort ofrece 369 habitaciones diseñadas por Champalimaud Design, un Ritz-Carlton Spa de cinco estrellas, seis propuestas gastronómicas destacando Blue by Eric Ripert (AAA Five Diamond), un campo de golf de nueve hoyos diseñado por Greg Norman, simulador con tecnología Trackman, así como amplios espacios para eventos, incluyendo el ballroom más grande de la isla y un estudio culinario interactivo. Su programa familiar Ambassadors of the Environment de Jean-Michel Cousteau, Starfish Cay water park y diversas instalaciones deportivas complementan la experiencia, mientras que Seven South, su enclave de suites de lujo, ofrece casi 18,000 pies cuadrados con vistas panorámicas del Caribe y servicio personalizado.

Contacto de medios:

Melissa Peña, Director of Public Relations

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FUENTE Marriott International