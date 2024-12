Schneider Electric promueve la transparencia del impacto ambiental en MEP al compartir datos de productos a través de One Click LCA

La primera iniciativa ambiental de su tipo aborda la escasez crítica de datos para los productos MEP necesarios para descarbonizar los servicios de construcción.

RUEIL-MALMAISON, Francia, 5 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, el líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, y One Click LCA, la plataforma líder de software de sostenibilidad para la construcción y la fabricación, han anunciado hoy una asociación para mejorar la precisión de las evaluaciones ambientales en la electrificación.

Como los edificios son actualmente responsables del 39 % de las emisiones de carbono relacionadas con la energía a nivel mundial, y el 50 % de los edificios actuales seguirán en uso en 2050, Schneider Electric propone que la industria se centre en la modernización de los edificios existentes, lo que puede reducir sus emisiones de carbono durante el ciclo de vida hasta en un 83 %.

La alianza aborda un desafío persistente en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción: las brechas en los datos ambientales mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP). Esta iniciativa permite a los usuarios de One Click LCA acceder a datos ambientales detallados para los productos de Schneider Electric, lo que permite cálculos más precisos de los impactos ambientales de los edificios. Es la primera vez que se hace accesible a esta escala datos ambientales MEP completos del fabricante.

"La industria de la construcción necesita datos ambientales confiables para tomar decisiones informadas", dijo Sorouch Kheradmand, director global de Sostenibilidad en Schneider Electric. "Al hacer que los datos de nuestros productos MEP estén disponibles públicamente a través de la plataforma One Click LCA, pretendemos establecer un nuevo estándar de transparencia en nuestra industria."

"El acceso a los datos de productos MEP del fabricante ha sido una brecha importante en la construcción de evaluaciones del ciclo de vida", comentó Panu Pasanen, consejero delegado y fundador de One Click LCA. "Esta asociación única en su tipo con Schneider Electric marca un paso importante para cerrar esa brecha. Al integrar datos detallados de productos eléctricos en nuestra plataforma, estamos permitiendo que las empresas AEC realicen cálculos de impacto ambiental más precisos".

La colaboración de Schneider Electric y One Click LCA incluye:

Integración de los datos ambientales de los productos de Schneider Electric en la plataforma One Click LCA

Intercambio de conocimientos para facilitar la evaluación de los impactos ambientales de los edificios.

Capacidades mejoradas de selección de productos para el diseño de edificios sostenibles

Acerca de One Click LCA

Utilizada en más de 170 países, One Click LCA es la plataforma líder mundial de sostenibilidad de extremo a extremo para la construcción y la fabricación. El software impulsado por IA descarboniza e impulsa la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la construcción con evaluaciones del ciclo de vida (LCA) automatizadas, científicas y fáciles de usar, y declaraciones ambientales de productos (EPD) para calcular y reducir los impactos ambientales de los proyectos y productos de construcción, infraestructura y renovación. La plataforma también permite la evaluación de la circularidad, el coste del ciclo de vida y la biodiversidad. One Click LCA es utilizada por empresas de primera línea como Skanska, WSP, Foster+Partners, LafargeHolcim, ArcelorMittal, Arcadis, ARUP, Geberit y Saint-Gobain, entre otras. Ofrece una base de datos global única con más de 250.000 conjuntos de datos de LCA; admite más de 80 estándares y certificaciones, incluidos LEED, BREEAM, GRESB y otras regulaciones nacionales; y se integra perfectamente con más de 20 de las herramientas de software BIM más utilizadas, incluidas Autodesk Revit®, Tekla Structures® y Bentley iTwin®. One Click LCA se fundó en Helsinki, Finlandia, en 2001, con un equipo de más de 200 personas en todos los continentes. Obtenga más información en: oneclicklca.com

Acerca de Schneider Electric

El propósito de Schneider es crear impacto al empoderar a todos para aprovechar al máximo nuestra energía y recursos, conectando el progreso y la sostenibilidad. En Schneider, lo llamamos Life Is On.

Nuestra misión es ser el socio de confianza en sostenibilidad y eficiencia.

Somos un líder mundial en tecnología industrial que aporta experiencia líder mundial en electrificación, automatización y digitalización a industrias inteligentes, infraestructura resiliente, centros de datos a prueba de futuro, edificios inteligentes y hogares intuitivos. Con el respaldo de nuestra profunda experiencia en el sector, ofrecemos soluciones integradas de IoT industrial de ciclo de vida de extremo a extremo habilitadas para IA con productos conectados, automatización, software y servicios, entregando gemelos digitales para permitir un crecimiento rentable para nuestros clientes.

Somos una empresa de personas con un ecosistema de 150.000 colegas y más de un millón de socios que operan en más de 100 países para garantizar la proximidad a nuestros clientes y partes interesadas. Adoptamos la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos, guiados por nuestro propósito significativo de un futuro sostenible para todos.

www.se.com

Síganos en:

Twitter

Facebook

Linkedin

Youtube

Descubra las perspectivas más nuevas que dan forma a la sostenibilidad, la electricidad 4.0 y la automatización de próxima generación en Schneider Electric Insights.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2567637/Schneider_Electric_One_Click_LCA_Logo.jpg

FUENTE Schneider Electric