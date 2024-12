Schneider Electric renforce la transparence pour mesurer l'impact environnemental des services du bâtiment, en partageant les données de ses produits via One Click LCA

Cette initiative, la première du genre, vise à combler le manque de données sur les produits MEP nécessaires à la décarbonisation des bâtiments.

RUEIL-MALMAISON, France, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion de l'énergie et de l'automatisation et One Click LCA, principale plateforme de durabilité pour la construction et la fabrication, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à améliorer la précision des évaluations environnementales dans le domaine de l'électrification.

Étant donné que les bâtiments sont actuellement responsables de 39 % des émissions mondiales de carbone liées à l'énergie et que 50 % des bâtiments actuels seront encore utilisés en 2050, Schneider Electric propose que l'industrie se concentre sur la rénovation des bâtiments existants, ce qui peut entraîner une réduction pouvant aller jusqu'à 83 % de leurs émissions de carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie .

Ce partenariat vise à relever un défi persistant dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction : l'absence de données environnementales relatives aux installations mécaniques, électriques et de plomberie (MEP). Cette initiative, permet aux utilisateurs de One Click LCA d'accéder à des données environnementales détaillées sur les produits Schneider Electric, ce qui permet de calculer avec plus de précision les impacts environnementaux des bâtiments. C'est la première fois que des données environnementales complètes du fabricant sont accessibles à cette échelle.

« L'industrie du bâtiment a besoin de données environnementales fiables pour prendre des décisions éclairées », déclare Sorouch Kheradmand, responsable mondial du développement durable chez Schneider Electric. « En rendant nos données sur les produits MEP accessibles au public par le biais de la plateforme One Click LCA, nous souhaitons établir une nouvelle norme de transparence dans notre secteur. »

« L'accès aux données des fabricants de produits MEP a représenté une lacune importante dans les évaluations du cycle de vie des bâtiments », déclare Panu Pasanen, PDG et fondateur de One Click LCA. « Ce partenariat inédit avec Schneider Electric constitue une étape importante pour combler cette lacune. En intégrant des données détaillées sur les produits électriques dans notre plateforme, nous permettons aux entreprises d'architecture et de construction d'effectuer des calculs d'impact environnemental plus précis. »

La collaboration entre Schneider Electric et One Click LCA inclut les éléments suivants :

Intégration des données environnementales des produits de Schneider Electric dans la plateforme de One Click LCA.

Partage d'expertises pour faciliter l'évaluation des impacts environnementaux des bâtiments

Amélioration des capacités de sélection des produits pour la conception de bâtiments durables.

À propos de One Click LCA

Utilisée dans plus de 170 pays, One Click LCA est la première plateforme de développement durable de bout en bout pour la construction et la fabrication. Le logiciel alimenté par l'IA décarbonise et favorise la durabilité tout au long de la chaîne de valeur de la construction grâce à des analyses du cycle de vie (ACV) et à des profils environnementaux de produit (PEP) scientifiques, faciles à utiliser et automatisées pour calculer et réduire les impacts environnementaux des projets et des produits de construction, d'infrastructure et de rénovation. La plateforme permet également d'évaluer la circularité, le coût du cycle de vie et la biodiversité. One Click LCA est utilisée par des entreprises de premier plan telles que Skanska, WSP, Foster+Partners, LafargeHolcim, ArcelorMittal, Arcadis, ARUP, Geberit et Saint-Gobain, entre autres. Elle offre une base de données mondiale unique avec 250 000 ensembles de données ACV, prend en charge plus de 80 normes et certifications, y compris LEED, BREEAM, GRESB et d'autres réglementations nationales, et s'intègre de manière transparente avec plus de 20 des outils logiciels BIM les plus utilisés, y compris Autodesk Revit®, Tekla Structures® et Bentley iTwin®. One Click LCA a été fondé à Helsinki, en Finlande, en 2001, avec une équipe de plus de 200 personnes sur tous les continents. Pour en savoir plus, consultez le site oneclicklca.com

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de créer un impact en permettant à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable. Chez Schneider, nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être le partenaire de confiance du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous sommes un leader mondial de la technologie industrielle avec une expertise de référence dans l'électrification, l'automatisation et la digitalisation des industries intelligentes, des infrastructures résilientes, des centres de données durables, des bâtiments intelligents et des maisons intuitives. Grâce à notre profonde expertise métier, nous proposons des solutions IoT basées sur l'IA intégrant produits connectés, automatismes, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie des activités industrielles, pour créer des jumeaux numériques et générer une croissance rentable pour nos clients.

Nous sommes une entreprise humaine rassemblant un écosystème de 150 000 collaborateurs et de plus d'un million de partenaires dans plus de 100 pays au plus proche de nos clients et de nos parties prenantes. Nous plaçons la diversité et l'inclusion au coeur de tout ce que nous faisons, guidés par notre volonté profonde de contribuer à un futur durable pour tous.

