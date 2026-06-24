Se abre la inscripción para la única conferencia oficial de la industria de cruceros en el Caribe y América Latina

MIRAMAR, Florida, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La industria de cruceros ya está abierta, ya que las inscripciones están oficialmente abiertas para la Conferencia y Feria Comercial de Cruceros de la FCCA, la única conferencia de cruceros que tiene lugar en el Caribe y América Latina, así como para el evento principal y único de inscripción abierta de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), que permite a cualquier asistente dirigirse a unos 100 ejecutivos de cruceros de alto nivel durante una agenda con talleres, funciones de redes, reuniones individuales y más.

"Este es el único evento en la región que pone a cualquier asistente en contacto directo con los ejecutivos de cruceros que pueden impulsar los negocios", dijo Micky Arison, presidente de Carnival Corporation & plc y FCCA.

Teniendo lugar en San Juan, Puerto Rico, del 12 al 16 de octubre, los preparativos están aumentando, incluidos muchos de los ejecutivos de toma de decisiones ya confirmados, y ahora es el momento de registrarse y aprovechar oportunidades como reuniones individuales y tarifas con descuento.

"Estamos orgullosos del éxito continuo de este evento para los asistentes y tantos en todo el Caribe y América Latina", dijo Michele Paige, directora ejecutiva de FCCA. "Ha sido el lugar de nacimiento de todo, desde nuevos tours hasta desarrollos de destinos completos, por lo que estamos entusiasmados con lo que este año puede traer para todos".

El núcleo de la Conferencia se basa en reuniones individuales entre delegados y ejecutivos de cruceros, con sesiones de 15 minutos para presentar productos y recibir aportes individualizados de quienes deciden dónde hacen escala los barcos, qué se vende a bordo y cómo invertir en destinos e infraestructura.

Cualquier persona que se registre antes del 31 de agosto tiene derecho a programar estas reuniones, ya que el evento busca romper otro récord después de cinco años consecutivos desde que el formato renovado puso las reuniones en el centro de atención, y el récord del año pasado con 1.030 espacios para reuniones.

Un "descuento por reserva anticipada" también se aplica hasta el 31 de agosto, lo que da más razones para reservar con anticipación. La preinscripción estará disponible hasta el 11 de octubre. Se ofrecerá el registro en el sitio, pero la tarifa tendrá una prima debido a los posibles costos adicionales de comida, transporte y otra logística del evento.

Para más información y registro, visite www.FCCAConference.com.

Acerca de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

FCCA representa los intereses mutuos de la industria de cruceros y el Caribe y América Latina. Construye relaciones bilaterales con las partes interesadas del destino y proporciona foros para interactuar con ejecutivos de las Líneas Miembro de la FCCA que comprenden más del 95 por ciento de la capacidad de cruceros. Para más información, visite F-CCA.com.

FUENTE Florida-Caribbean Cruise Association