¡Se acerca la gran fiesta del fútbol! La marca CHIREY y Lewandowski: DISFRUTA DEL PARTIDO CON TU FAMILIA.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La fiesta futbolera está a punto de comenzar, y el ambiente de los emocionantes partidos sobre el césped ya ha alcanzado su punto álgido en todo el mundo. Robert Lewandowski, una de las principales estrellas del fútbol, lleva dos décadas dedicado a este deporte, encarnando el espíritu del fútbol a través de su incansable dedicación. Fuera del campo, dedica su cariño y tiempo a su familia, viviendo la vida a la que aspira. Actualmente, esta consumada estrella está colaborando de manera oficial con la marca CHERY, convirtiéndose en su embajador global y eligiendo el TIGGO 9 CSH como su vehículo exclusivo. Esta colaboración no es meramente una asociación comercial, sino una profunda fusión de pasión futbolística, calidez familiar y valores de marca.

Robert Lewandoswsky y Tiggo 9 CSH

A lo largo de su carrera deportiva, Lewandowski ha mantenido un rendimiento competitivo de primer nivel gracias a su inquebrantable autodisciplina y perseverancia. Su esfuerzo sin límites y su búsqueda de la excelencia son la base de su éxito sobre el terreno de juego. Para él, cada partido es una batalla en la que lo da todo, y esta dedicación se ha extendido sutilmente a todos los aspectos de su vida. Fuera del campo, un camino de compañerismo y apoyo se ha convertido en el «estadio» más querido de su corazón.

Fuera del ámbito competitivo, la familia es el refugio más acogedor para Lewandowski. Fuera de la cancha, pasar tiempo con su familia y disfrutar de momentos agradables es una parte indispensable de su vida. Para él, un coche es más que un simple medio de transporte; es un espacio móvil que transporta risas y vela por la seguridad de su familia. Este amor y este cuidado por su familia son factores fundamentales a la hora de elegir marca y vehículo.

La colaboración entre Lewandowski y la marca CHIREY se basa en unos valores muy afines. La marca defiende constantemente la filosofía «For Family», comprendiendo a la perfección las necesidades de los viajes en familia e integrando seguridad, comodidad y practicidad en cada detalle de sus productos. Su meticuloso diseño vela por la seguridad en los viajes de innumerables familias, una filosofía que encaja a la perfección con el estilo de vida familiar y cariñoso de Lewandowski. Al igual que en las competiciones de fútbol, el TIGGO 9 CSH se rige por los mismos principios fundamentales, perfeccionando meticulosamente su calidad general para adaptarse a los diversos escenarios de los viajes familiares.

Como modelo insignia de la marca, el TIGGO 9 CSH ofrece un rendimiento equilibrado que garantiza un viaje seguro para toda la familia. Equipado con el sistema súper híbrido CSH, el vehículo ofrece un rendimiento suave y potente, mientras que su excelente autonomía permite afrontar con facilidad tanto los trayectos largos como los cortos, eliminando cualquier preocupación durante el viaje. La flexible disposición de los asientos 5+2 se puede cambiar fácilmente para adaptarse a diversas situaciones, como los desplazamientos diarios y los viajes; el habitáculo ecológico certificado por TÜV, junto con un sistema de audio de alta calidad, crea un entorno de conducción saludable y silencioso. El vehículo está equipado con múltiples airbags y un sistema de asistencia inteligente ADAS, que combina avisos activos y protección pasiva para crear una barrera de seguridad de múltiples capas.

El espíritu luchador de Lewandowski y su estilo de vida cálido y centrado en la familia encajan a la perfección con la imagen de marca de CHERY, caracterizada por su pragmatismo, fiabilidad y cercanía. Gracias a su sólida tecnología y a su calidad constante, la marca CHERY se ha situado sistemáticamente entre los principales exportadores chinos de pasajeros, ganándose el reconocimiento de los consumidores de todo el mundo. Esta colaboración no solo permite a la marca CHERY transmitir al mundo su filosofía de viajes familiares y acogedores, sino que también le da la oportunidad de interpretar el verdadero significado de la responsabilidad y el compromiso a través del poder de los modelos a seguir.

Se acerca la gran fiesta del Fútbol y están a punto de comenzar partidos emocionantes. En el campo, perseguimos nuestra pasión con determinación; en la vida, valoramos la calidez de la compañía. La marca CHERY, junto con Lewandowski, celebra este verano bajo el lema «Por la familia, por los campeones», combinando la perseverancia en el campo con la delicadeza en la vida, acompañándonos mutuamente en un viaje hacia un futuro maravilloso.

#creernosmueve

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

FUENTE CHIREY