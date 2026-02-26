Se eligió a Univar Solutions como distribuidora de Ingredion Pharma Solutions en Estados Unidos y Canadá

"Nos complace ampliar nuestra variedad de productos y, al mismo tiempo, profundizar nuestra colaboración con Ingredion", afirmó Aaron Lee, vicepresidente sénior global de Salud y Nutrición de Univar Solutions. "Mediante este acuerdo, ampliaremos el acceso a almidones farmacéuticos y otros excipientes funcionales en Estados Unidos y Canadá, con lo que ayudaremos a nuestros clientes del sector farmacéutico y nutracéutico a abordar los desafíos que plantean las formulaciones y a hacer crecer sus negocios. Esta alianza realmente destaca nuestro compromiso de conectar a los clientes con ingredientes de alta calidad y soluciones de mercado personalizadas, y confiamos en que la colaboración ayudará a mejorar las aplicaciones de comprimidos, cápsulas blandas y encapsulación".

Ingredion Pharma Solutions, parte de Ingredion, proveedor mundial de soluciones de ingredientes, produce ingredientes funcionales, incluidos almidones de grado farmacéutico diseñados para mejorar el rendimiento de la formulación y ayudar a superar los desafíos técnicos que se presentan en diversas aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas. Mediante este acuerdo, Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions distribuirá la cartera de productos farmacéuticos de Ingredion y será el distribuidor exclusivo en Estados Unidos y Canadá de los excipientes farmacéuticos a base de almidón, incluidos UNI-PURE® F, UNI-PURE® FL, UNI-PURE® GA y UNI-PURE® WG-220.

"Nos entusiasma ampliar nuestra colaboración con Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions en el área de los almidones farmacéuticos, el manitol y los excipientes especiales", afirmó Joe Rogus, director de ventas sénior del sector farmacéutico para Estados Unidos y Canadá de Ingredion. "Es una organización de primer nivel con una excelente trayectoria de suministro de productos y servicios especializados de alto valor a los mercados farmacéuticos. Estamos convencidos de que esta colaboración impulsará la innovación en materia de ingredientes y aportará un valor excepcional a nuestros clientes".

La cartera de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions, una de las empresas más confiables en innovación y distribución, ofrece los ingredientes especiales esenciales que necesitan las marcas y los fabricantes para desarrollar productos nuevos y mejorados que brinden resultados a sus clientes. La cartera está respaldada por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la calidad, así como por el soporte técnico y la experiencia en formulación para ayudar a garantizar que los clientes y proveedores estén preparados para afrontar el futuro en rápida evolución del sector con confianza y creatividad.

Descubra cómo la relación entre Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions e Ingredion Pharma Solutions mejora el rendimiento de la formulación y aborda los desafíos técnicos.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa distribuidora líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. A la vez que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y centrarse en "crecer juntos". Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions

Ingredientes + Especialidades de Univar Solutions ofrece los mejores productos, personal y resultados a los clientes y proveedores especializados que buscan impulsar la vida moderna. Al combinar ciencia, innovación y una amplia experiencia con una cartera de productos especializados líderes en el mercado, ayudamos a encontrar las soluciones necesarias para mejorar de forma segura la vida y las comunidades en todo el mundo. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Ingredion Pharma Solutions

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) es proveedor mundial de soluciones de ingredientes innovadoras. En el sector farmacéutico y nutracéutico, colaboramos con clientes que buscan materiales funcionales para mejorar el rendimiento de las formulaciones y superar sus desafíos técnicos. Nuestras soluciones incluyen aglutinantes, rellenos, superdesintegrantes, lubricantes, plastificantes, sustitutos de la gelatina para cápsulas blandas vegetales, emulsiones para encapsulación e ingredientes farmacéuticos activos (API) parenterales. Estamos en constante transformación para combinar instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP), asistencia normativa, presencia mundial y soporte técnico, con el fin de ser un socio de confianza para nuestros clientes en la resolución de problemas de formulación. Para obtener más información, ingrese a ingredionpharma.com/

Información y declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación vigente, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones anticipadas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información anticipada contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse que representa la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizar cualquier declaración prospectiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919435/Univar_Solutions_Ingredients_and_Specialties.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2919436/Ingredion_x_Univar_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352471/Univar_Solutions_LLC_Logo.jpg

FUENTE Univar Solutions LLC