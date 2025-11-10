Se inauguran los 15.º Juegos Nacionales de China en Guangzhou

Las 37 delegaciones participantes proceden de todas las provincias, regiones autónomas y municipalidades bajo administración central de China, así como de las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao, del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang y de tres federaciones deportivas del sector industrial. Durante la ceremonia intervinieron Huang Kunming, secretario del Comité del PCCh de la provincia de Guangdong; John Lee Ka-chiu, jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; Sam Hou Fai, jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macao; y Gao Zhidan, director de la Administración General de Deportes de China. Chen Aisen, Iao Chon-in y Ken Yuen prestaron juramento en representación de los atletas, entrenadores y árbitros, respectivamente.

La ceremonia de apertura comenzó con un espectáculo cultural y deportivo titulado «Soñando con el futuro». La presentación se desarrolló en tres capítulos —«Raíces compartidas, origen compartido», «Corazones compartidos, lazos compartidos» y «Sueños compartidos, logros compartidos»—, integrando de forma creativa elementos deportivos, actuaciones artísticas y tecnologías de vanguardia para dar vida al lema de los Juegos: «Juegos Nacionales apasionados, Gran Área de la Bahía vibrante». Los elementos de la cultura de Lingnan ocuparon un lugar destacado: además del motivo de la «prosperidad del agua», el programa incluyó ópera cantonesa, pop cantonés, danzas del dragón y del león, así como la danza Yingge, destacando el carácter local de Lingnan, el atractivo de la Gran Área de la Bahía, la grandeza de China y un nivel de clase mundial.

A continuación tuvo lugar el emocionante relevo de la antorcha dentro del estadio y la ceremonia de encendido del pebetero. Desde el 2 de noviembre, la antorcha de los 15.º Juegos Nacionales se relevó simultáneamente en Guangdong, Hong Kong y Macao, hasta su llegada al Centro Deportivo Olímpico de Guangdong. Entre una gran expectación, 12 portadores de la antorcha —Ma Lin, Chen Ruolin, Wong Kam-po, Fang Wenhao, Guo Jingjing, Wang Xinyu, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Liang Weikeng, Lai Xuanzhi, Xian Dongmei y Rong Zhixing— se fueron pasando la llama. Los últimos relevistas, Su Bingtian, Cheung Ka Long y Li Yi, encendieron conjuntamente el pebetero de los Juegos.

A las 21:27 horas, la ceremonia de apertura concluyó en medio del entusiasmo generado por la canción oficial «Hearts as One».

A la ceremonia asistieron la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, el presidente honorario vitalicio del COI, Thomas Bach, y otros invitados internacionales que acudieron a observar los Juegos.

Se prevé que los 15.º Juegos Nacionales de China concluyan el 21 de noviembre. Más de 14.000 atletas participan en las competiciones oficiales, mientras que alrededor de 11.000 personas toman parte en las actividades de carácter masivo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818482/Guangdong_Province_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818483/Guangdong_Province_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2599425/5612362/Guangdong_Province_Logo.jpg

FUENTE Guangdong Province