Seclore y Glean se asocian para ofrecer a las empresas controles de seguridad y de confidencialidad persistentes y adaptados al contexto

La integración combina la plataforma de IA empresarial de Glean y sus datos corporativos con la capa de Inteligencia de Seguridad de Datos de Seclore ARMOR, lo que proporciona a las organizaciones sujetas a normativa una clasificación de la sensibilidad basada en el contexto y los controles de corrección necesarios para actuar en consecuencia

SANTA CLARA, California, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seclore, la empresa especializada en Inteligencia de Seguridad de Datos para empresas, ha anunciado hoy la integración entre ARMOR DSPM y Glean, la plataforma líder de IA para empresas. ARMOR DSPM utiliza los datos contextuales de Glean como base para la clasificación de sensibilidad, ofrece a los clientes un conjunto de herramientas de corrección unificado para actuar sobre lo identificado y escribe etiquetas directamente en los archivos de origen, donde permanecen y siguen siendo legibles para Glean. Para los clientes de Glean de los sectores de servicios financieros, sanitarios, jurídicos y de la administración pública, esta integración se basa en la sólida base de seguridad de Glean y ofrece una vía más rápida para la identificación y el control de datos preparados para la IA en todo su entorno.

Adaptado al contexto: una clasificación que refleje cómo la empresa utiliza realmente los datos

El Enterprise Graph de Glean indexa los datos de todos los sistemas que utiliza una organización, mostrando cómo se relacionan entre sí el contenido, las personas y el trabajo. ARMOR DSPM procesa el contenido y los metadatos de los documentos, utilizándolos como datos de entrada para su motor de clasificación y asignando el nivel de confidencialidad, el tipo de información y el riesgo de exposición en función del contenido real de cada archivo. Ese mismo contexto de clasificación sirve de base para la correspondencia con el RGPD, la HIPAA, la Ley DPDP de la India y otros marcos normativos. Los clientes de Glean obtienen una clasificación que abarca toda la variedad de datos que Glean ya ha indexado, y no un proceso de búsqueda paralelo en un subconjunto de sistemas.

Accionable: funciones integradas de corrección y gestión de la postura

La identificación es el principio, no el final. Una vez que ARMOR DSPM ha clasificado los datos confidenciales, los clientes toman las medidas oportunas mediante el conjunto de herramientas de corrección de ARMOR, incluyendo el sistema EDRM integrado de forma nativa, que permite un cifrado persistente a nivel de archivo y controles de uso que acompañan al archivo a medida que pasa por distintos usuarios, sistemas y destinatarios externos; así como un control de acceso que determina quién puede abrir, compartir o modificar los datos en función de su sensibilidad y del contexto. Para los clientes de Glean, los contenidos a los que se accede a través de la plataforma segura de Glean, que respeta los permisos, pueden seguir estando sujetos a ese mismo marco de control permanente.

Persistente: etiquetas que acompañan a los datos

ARMOR DSPM escribe las clasificaciones directamente en los archivos fuente. Las etiquetas permanecen asociadas al archivo independientemente de la plataforma: se mantienen a lo largo de los ciclos de indexación, siguen los datos entre sistemas y permanecen intactas tanto si el archivo se abre en su aplicación de origen como si se muestra a través de Glean. Dado que la etiqueta se encuentra en el propio archivo, cualquier sistema que lea el archivo ve la misma clasificación.

Qué significa esto para los clientes de Glean en los sectores regulados

Para los clientes de Glean de los sectores de servicios financieros, sanidad, servicios jurídicos y administración pública, la integración ayuda a las organizaciones a avanzar más rápido con la inteligencia artificial, al tiempo que se mantienen los controles que exigen los entornos regulados.

Clasificación acelerada a escala empresarial. ARMOR DSPM utiliza los datos indexados de Glean para iniciar la clasificación de sensibilidad en los sistemas que Glean ya cubre, lo que reduce el tiempo necesario para lograr la cobertura. Los conectores ARMOR se instalan en aquellos lugares en los que es necesario llevar a cabo medidas correctoras.

La identificación se traduce directamente en acción. La clasificación, la gestión de la postura y la protección basada en el modelo EDRM funcionan como un único modelo de control: los datos confidenciales no solo se detectan, sino que también se protegen.

Prueba de cumplimiento a nivel de toda la empresa. La alineación continua con los marcos regulatorios aplicables brinda a los clientes una postura defendible en la misma amplitud que Glean ha establecido.

"Glean ha creado la plataforma de IA empresarial más completa del sector, y el gráfico de contexto empresarial que constituye su núcleo indexa los datos de todos los sistemas de los que depende la empresa. Con ARMOR, los clientes de Glean obtienen una clasificación de sensibilidad que abarca ese mismo espectro, una protección basada en el EDRM que acompaña al archivo y una postura de cumplimiento justificable que se mantiene ante cualquier organismo regulador. Para los sectores regulados, esto supone un proceso más ágil desde la identificación hasta el control", afirmó el Dr. Vishal Gauri, director ejecutivo de Seclore.

"Los sectores regulados quieren avanzar más rápido con la IA, pero también necesitan tener confianza en cómo se gestiona la información sensible. Al combinar la capa de contexto empresarial de Glean con Seclore ARMOR, los clientes pueden identificar los datos importantes con más contexto, vincular esa información a los controles adecuados e integrar la inteligencia artificial en flujos de trabajo más regulados con mayor confianza. Es un claro ejemplo de cómo el ecosistema de Glean ayuda a los clientes a incorporar una IA fiable en flujos de trabajo más regulados y de gran valor", afirmó Zubin Irani, vicepresidente de Asociaciones de Glean.

Disponibilidad

La integración ya está disponible para las organizaciones que utilizan ARMOR DSPM y Glean.

Acerca de Seclore

Seclore es la empresa especializada en Inteligencia de Seguridad de Datos para la era de la IA empresarial. A medida que los sistemas de inteligencia artificial leen, generan y actúan cada vez más sobre la base de datos sin supervisión humana directa, las organizaciones necesitan algo más que visibilidad: necesitan inteligencia, control y pruebas. Seclore ARMOR aúna la detección de datos, la inteligencia contextual, la protección persistente, la aplicación continua de políticas y el análisis del uso en un único modelo de control. Al proteger los datos en sí mismos y garantizar que la protección los acompañe en todo momento, Seclore permite a las organizaciones adoptar la IA con confianza, demostrar el cumplimiento normativo de forma continua y mantener la confianza entre las personas, los socios y los sistemas de IA. Para obtener más información, visite https://www.seclore.com/glean/

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Isaac Roybal

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FUENTE Seclore