-Seclore y Glean se alían para ofrecer a las empresas controles de seguridad y sensibilidad persistentes y adaptados al contexto

La integración combina la plataforma de IA empresarial y los datos corporativos de Glean con la capa de inteligencia de seguridad de datos de Seclore ARMOR, lo que proporciona a las organizaciones sujetas a normativa una clasificación de sensibilidad adaptada al contexto y los controles de corrección necesarios para actuar en consecuencia

SANTA CLARA, Calif., 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seclore, la empresa especializada en inteligencia de seguridad de datos corporativos, ha anunciado hoy una integración entre ARMOR DSPM y Glean, la plataforma líder de IA para empresas. ARMOR DSPM utiliza los datos contextuales de Glean como base para la clasificación de la sensibilidad, ofrece a los clientes un conjunto de herramientas de corrección unificado para actuar sobre lo identificado y escribe etiquetas directamente en los archivos de origen, donde permanecen y siguen siendo legibles para Glean. Para los clientes de Glean en los sectores de servicios financieros, sanidad, servicios jurídicos y administración pública, la integración se basa en la base segura de Glean y ofrece una vía más rápida hacia la identificación y el control de datos preparados para la IA en todo su entorno.

Sensibilidad al contexto: una clasificación que refleja cómo utiliza realmente la empresa los datos

El 'Enterprise Graph' de Glean indexa los datos de todos los sistemas que utiliza una organización, representando cómo se relacionan entre sí el contenido, las personas y el trabajo. ARMOR DSPM trabaja con el contenido y los metadatos de los documentos, utilizándolos como entrada para su motor de clasificación y asignando el nivel de confidencialidad, el tipo de información y el riesgo de exposición en función de lo que cada archivo contiene realmente. Ese mismo contexto de clasificación permite la correspondencia con el RGPD, la HIPAA, la Ley DPDP de la India y otros marcos normativos. Los clientes de Glean obtienen una clasificación que se aplica a toda la amplitud de datos que Glean ya ha indexado, y no un proceso de detección paralelo en un subconjunto de sistemas.

Aplicable: corrección y gestión de la postura integradas

La identificación es el punto de partida, no el final. Una vez que ARMOR DSPM ha clasificado los datos sensibles, los clientes toman medidas al respecto mediante el conjunto de herramientas de corrección de ARMOR: entre ellas, un EDRM integrado de forma nativa que permite un cifrado persistente a nivel de archivo y controles de uso que acompañan al archivo a través de usuarios, sistemas y destinatarios externos; así como un control de acceso que ajusta quién puede abrir, compartir o modificar los datos en función de su sensibilidad y contexto. Para los clientes de Glean, el contenido al que se accede a través de la plataforma segura y con gestión de permisos de Glean puede seguir estando regulado por ese mismo marco de control persistente.

Persistente: etiquetas que acompañan a los datos

ARMOR DSPM escribe las clasificaciones directamente en los archivos de origen. Las etiquetas persisten con el archivo independientemente de cualquier plataforma: se mantienen a lo largo de los ciclos de indexación, siguen a los datos entre sistemas y permanecen intactas tanto si el archivo se abre en su aplicación de origen como si se muestra a través de Glean. Dado que la etiqueta reside en el propio archivo, cualquier sistema que lea el archivo ve la misma clasificación.

Qué significa esto para los clientes de Glean en sectores regulados

Para los clientes de Glean en los sectores de servicios financieros, sanitario, jurídico y público, la integración ayuda a las organizaciones a avanzar más rápido con la IA, al tiempo que se mantienen los controles que exigen los entornos regulados.

Clasificación acelerada a escala empresarial. ARMOR DSPM utiliza los datos indexados de Glean para iniciar la clasificación de sensibilidad en todos los sistemas que Glean ya cubre, lo que reduce el tiempo necesario para lograr la cobertura. Los conectores de ARMOR se implementan allí donde se requieren medidas correctivas.

La identificación se traduce directamente en acción. La clasificación, la gestión de la postura de seguridad y la protección basada en EDRM funcionan como un único modelo de control: los datos sensibles no solo se detectan, sino que se protegen.

Prueba de cumplimiento a escala empresarial. La correspondencia continua con los marcos normativos aplicables proporciona a los clientes una postura defendible en toda la amplitud que Glean ha establecido.

"Glean ha creado la plataforma de IA empresarial más completa del sector, y el gráfico de contexto empresarial que constituye su núcleo indexa los datos de todos los sistemas de los que depende la empresa. Con ARMOR, los clientes de Glean obtienen una clasificación de la sensibilidad que abarca todo ese espectro, una protección basada en el modelo EDRM que acompaña al archivo y una postura de cumplimiento justificable que se mantiene ante cualquier organismo regulador. Para los sectores regulados, eso supone un camino más rápido desde la identificación hasta el control", afirmó el Dr. Vishal Gauri, consejero delegado, Seclore.

"Los sectores regulados quieren avanzar más rápido con la IA, pero también necesitan tener confianza en cómo se gestiona la información sensible. Al combinar la capa de contexto empresarial de Glean con Seclore ARMOR, los clientes pueden identificar datos importantes con más contexto, vincular esa información a los controles adecuados e incorporar la IA en flujos de trabajo más regulados con mayor confianza. Es un claro ejemplo de cómo el ecosistema de Glean ayuda a los clientes a incorporar una IA fiable en flujos de trabajo más regulados y de gran valor," dijo Zubin Irani, vicepresidente de asociaciones, Glean.

Disponibilidad

La integración ya está disponible para las organizaciones que utilizan ARMOR DSPM y Glean.

Acerca de Seclore

Seclore es la empresa de inteligencia en seguridad de datos para la era de la IA empresarial. A medida que los sistemas de IA leen, generan y actúan sobre los datos cada vez más sin supervisión humana directa, las organizaciones necesitan algo más que visibilidad: necesitan inteligencia, control y pruebas. Seclore ARMOR aúna el descubrimiento de datos, la inteligencia contextual, la protección persistente, la aplicación continua de políticas y el análisis del uso en un único modelo de control. Al proteger los propios datos y garantizar que la protección los acompañe en todo momento, Seclore permite a las organizaciones adoptar la IA con confianza, demostrar el cumplimiento normativo de forma continua y mantener la confianza entre las personas, los socios y los sistemas de IA. Para obtener más información, visite https://www.seclore.com/glean/

Contacto para medios:

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