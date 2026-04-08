She Trades by Vantage: comunidad, educación y desarrollo profesional de las mujeres en el sector financiero

Una iniciativa que impulsa una mayor participación femenina en el ecosistema de las operaciones

SINGAPUR, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En los últimos años, las mujeres han ido ampliando de una forma progresiva su presencia en sectores históricamente dominados por los hombres, lo que ha creado nuevas vías para su desarrollo profesional y participación en el sector financiero. Sin embargo, en el sector financiero, uno de los principales desafíos sigue siendo la limitada disponibilidad de espacios que combinen educación, orientación estratégica y sentido de comunidad.

Con esta visión en mente, She Trades by Vantage fue desarrollada en enero de 2025 por miembros del equipo de desarrollo empresarial de Vantage, incluidas Isabella Acosta y Daniela Dávila. La iniciativa se diseñó para aumentar la participación de las mujeres en el ecosistema de las operaciones y puede incluir la participación en los programas de socios y de recomendación de Vantage.

She Trades no está dirigida solo a mujeres que operan activamente en los mercados financieros. Por el contrario, da la bienvenida a perfiles diversos que buscan ingresar al sector a través de la creación de una comunidad, la educación financiera general y la exposición al desarrollo empresarial. Gracias a la estrecha colaboración y la experiencia de sus fundadores, la iniciativa tiene como objetivo ayudar a los participantes a crear redes profesionales y a obtener visibilidad en el sector.

El programa combina sesiones virtuales, encuentros presenciales y contenido educativo estructurado destinado a fomentar el aprendizaje y la participación dentro del sector. Con una visión regional, She Trades busca consolidar una red femenina activa que fomente la colaboración, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades comerciales dentro del sector.

She Trades by Vantage se basa en una premisa clara: el acceso a las herramientas adecuadas y a una sólida red de apoyo profesional puede favorecer el aprendizaje continuo y la participación en el sector financiero. Más que una iniciativa aislada, representa un esfuerzo estratégico para ampliar el debate en torno a la participación de las mujeres en el sector financiero y para fomentar condiciones más inclusivas que permitan una participación a largo plazo.

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Descargo de responsabilidad: Este contenido se proporciona solo con fines informativos y no constituye una asesoría financiera ni de inversión. No está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contrario a la legislación o normativa locales. Este contenido puede incluir referencias a los servicios de Vantage. La participación en estos programas no constituye asesoría financiera ni de inversión, y es posible que los participantes hayan llegado a través de acuerdos de colaboración o de recomendación.

FUENTE Vantage