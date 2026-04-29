Vantage Markets y Liga1 Te Apuesto se conectan a través del espíritu del fútbol

PUERTO VILA, Vanuatu, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets se ha unido a Liga1 Te Apuesto como Patrocinador Oficial para la temporada 2026, reuniendo a una marca global y a la principal competencia de fútbol profesional del Perú en una alianza marcada por la ambición, la disciplina y una visión de largo plazo.

El fútbol ocupa un lugar singular en la vida peruana, uniendo comunidades, inspirando lealtad y creando momentos que trascienden mucho más allá de la cancha. En este contexto, la alianza ofrece a Vantage Markets una forma significativa de fortalecer su presencia de marca y conectar con la cultura futbolística peruana. También refleja la creciente relevancia comercial y cultural de Liga1 Te Apuesto.

Marc Despallieres, Chief Executive Officer de Vantage Markets, dijo:

"Patrocinar Liga1 representa un hito estratégico para Vantage. Refleja nuestra mentalidad innovadora y la sólida confianza que hemos construido como una marca global en crecimiento. Vemos a Liga1 Te Apuesto como una plataforma sólida y moderna, con una conexión genuina con millones de personas. Esta alianza es una valiosa oportunidad para acercar nuestra marca a una audiencia apasionada y en crecimiento".

Jesús Gonzales, Gerente General de la Liga de Fútbol Profesional, dijo:

"La llegada de Vantage Markets es una clara señal del momento que está viviendo Liga1 Te Apuesto. Cuando nuevas industrias depositan su confianza en el torneo, esto habla de su atractivo, su alcance y el valor que genera como plataforma tanto deportiva como comercial".

A lo largo de la temporada 2026, esta alianza tendrá visibilidad en las transmisiones oficiales de los partidos, los protocolos en estadios, los canales digitales y las plataformas de contenido, acercando la marca Vantage a los aficionados y celebrando la energía del fútbol peruano.

Acerca de Vantage Markets

Vantage Markets es un bróker de CFD multi-activos que ofrece acceso a una gama de productos de trading en los mercados financieros globales, sujeto a las aprobaciones regulatorias y a la disponibilidad en cada jurisdicción. Con más de 17 años de experiencia en el mercado, la compañía continúa expandiendo su presencia global a través de alianzas en los ámbitos del deporte y la cultura.

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FUENTE Vantage