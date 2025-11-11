Siete líderes innovadores inspiran a alumnos para transformar el mundo Universidad Autónoma de Guadalajara 11 nov, 2025, 16:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo "The Experience By UAG": The Talks fue una jornada de inspiración donde destacados líderes en temas como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la libertad financiera y el propósito de vida, compartieron sus experiencias y conocimientos con los estudiantes de la UAG GUADALAJARA, México, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- "The Talks", fue una jornada de inspiración, aprendizaje y liderazgo donde reconocidos ponentes compartieron sus experiencias con estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en el marco de "The Experience By UAG", el evento académico del año con motivo del 90 aniversario de esa casa de estudios. Una inauguración llena de inspiración Continue Reading

Andrés Martínez Farid Dieck Juan Carlos Leaño del castillo y Moris Dieck Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG Oso Trava en la UAG Regina Carrot Robegrill Siete líderes en innovación participaron en The Talks

Wario Duckerman

El evento comenzó con la ceremonia de apertura encabezada por autoridades universitarias, quienes resaltaron la importancia de impulsar la innovación, el pensamiento crítico y la inspiración entre los jóvenes.

El Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG, dio la bienvenida a los asistentes.

"The Experience by UAG es una oportunidad para convertir la inspiración en acción. Queremos que nuestros estudiantes sean agentes de cambio con una brújula moral clara, capaces de liderar con propósito y visión de futuro", afirmó.

Este encuentro integró conferencias sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, libertad financiera y propósito de vida, con el objetivo de motivar a los jóvenes a desarrollar su potencial personal y profesional.

Liderazgo y emprendimiento con propósito

El primer bloque inició con la conferencia de Oso Trava, una de las figuras más influyentes del ecosistema emprendedor en Latinoamérica, quien invitó a los estudiantes a crear valor con propósito y cultivar una mentalidad de crecimiento.

Después, Roberto Morales "Robegrill", fundador del Grupo Robegrill, compartió su historia de éxito al construir una marca desde cero hasta convertirse en un fenómeno digital con más de 26 millones de seguidores.

Su mensaje giró en torno a la autenticidad, la familia y la pasión como motores del emprendimiento.

La innovación y la voz como herramientas de transformación

En la ponencia "No es ciencia ficción: es IA", el especialista Wario Duckerman explicó cómo la inteligencia artificial está transformando industrias y redefiniendo la creatividad humana.

Invitó a los jóvenes a perder el miedo a innovar y a participar activamente en la construcción de un futuro tecnológico ético y responsable.

Por su parte, la conferencista internacional y autora best seller Regina Carrot continuó la jornada con un mensaje de empoderamiento y liderazgo personal.

Reconocida por Forbes y Google como una de las Mujeres Disruptivas y CEOs más inspiradoras del mercado hispano, Regina invitó a los asistentes a creer en su historia, encontrar su voz y transformar sus ideas en impacto positivo.

Compartió su experiencia como fundadora de Speaker Magnética Academy y animó a los jóvenes a liderar con autenticidad, propósito y empatía.

Innovación, finanzas y propósito de vida

El cierre de "The Talks" estuvo marcado por un bloque lleno de reflexión e inspiración.

Moris Dieck, experto en educación financiera, habló sobre la importancia de la la cultura financiera en México, motivando a los asistentes a tomar el control de su futuro económico, tomando como base los conceptos de costo de oportunidad e interés compuesto.

Posteriormente, Andrés Martínez, asesor especial de Arizona State University, ofreció la charla "¡Más rápido, más alto, más fuerte! La innovación en el deporte y en la vida", donde destacó cómo la tecnología y la mentalidad de superación pueden impulsar el desarrollo personal.

Finalmente, Farid Dieck cerró el evento con la conferencia "Construyendo un sentido", en la que invitó a reflexionar sobre el propósito de vida, la salud mental y el bienestar emocional como pilares para generar un impacto positivo en la sociedad.

Una jornada que impulsa el futuro

Cada ponencia de "The Talks" ofreció una dosis única de motivación, conocimiento y visión.

Este encuentro reafirmó que The Experience by UAG es mucho más que un evento: es una plataforma de inspiración que impulsa a las nuevas generaciones de la UAG a liderar, crear y transformar el mundo con pasión, propósito y compromiso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818928/Andr_s_Mart_nez.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818929/Farid_Dieck.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818930/Juan_Carlos_Lea_o_del_castillo_y_Moris_Dieck.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818931/Lic__Antonio_Lea_o_del_Castillo__Vicerrector_General_de_la_UAG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818932/oso_trava_en_la_uag__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818933/Regina_Carrot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818934/Robegrill.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818935/Siete_l_deres_en_innovaci_n_participaron_en_The_Talks.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818936/Wario_Duckerman.jpg

FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara