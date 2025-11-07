"The Experience By UAG": espacio único para impulsar la innovación Universidad Autónoma de Guadalajara 07 nov, 2025, 16:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo Más de 4 mil estudiantes son protagonistas del evento académico más grande del año que inició con "The Expo", una exposición con presentaciones, talleres, paneles, conferencias y más actividades enfocadas en la innovación. GUADALAJARA, México, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de su 90 aniversario, arrancó "The Experience By UAG", el gran evento académico del año organizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), donde los estudiantes de la institución de todos los niveles, desde primaria hasta posgrado, participan en diversas actividades enfocadas en la innovación. El arranque del magno evento se realizó con "The Expo", una exposición con presentaciones, talleres, paneles, conferencias y más actividades realizadas de manera simultánea en Ciudad Universitaria. Continue Reading

Actividades de The Experience by UAG. Alumnos recorriendo The Experience by UAG. Conferencista participante en The Experience by UAG. Lic. Antonio Leaño Reyes, rector de la UAG durante la inauguracion. The Experience es el magno académico del año en la UAG.

Gran participación

En la inauguración, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó la magnitud del evento en el que participan mil 200 alumnos como expositores, desde preescolar hasta doctorado, quienes presentaron más de 400 proyectos de innovación, ciencia, investigación y emprendimiento.

"Se espera que alrededor de 4 mil estudiantes visiten la exposición; el programa incluye 6 conferencias, 8 talleres de innovación, 9 presentaciones de startups, cortometrajes y experiencias de realidad virtual", afirmó el Lic. Leaño Reyes.

"Los invito a disfrutar y participar activamente para que sigan adquiriendo herramientas, vivencias y experiencias que les servirán en su camino para convertirse en líderes innovadores de clase mundial".

El objetivo del evento es crear un espacio único donde los estudiantes demuestren su talento y conocimientos con la presentación de propuestas creativas y proyectos innovadores.

Inicia la experiencia

En el mismo arranque, el Vicerrector Académico y de Ciencias de la UAG, Dr. Alfonso Petersen Farah, aseguró que la universidad es mucho más que un simple espacio para adquirir conocimientos profesionales.

"La universidad es una de las instituciones más importantes de la historia de la humanidad. La universidad se define como intercambio académico, convivencia, diversión y ambiente", explicó.

En su mensaje, recordó que "The Experience By UAG" tendrá una duración de tres días, el primero con "The Expo", donde se presentaron proyectos; en el segundo día "The Talks", donde se presentan conferencias con líderes de opinión y referentes de las redes sociales; y, por último, "The Fest", donde se realizan actividades deportivas, recreativas y se cerrará con un espectáculo musical.

Tras estas palabras de las autoridades, el Rector de la UAG, dio arranque oficial al evento. En la inauguración también participaron el Vicerrector General, Lic. Antonio Leaño del Castillo, y el Vicerrector Administrativo, Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo.

A su vez hubo invitados especiales de diversos aliados estratégicos de la UAG.

"The Expo": una ventana a la innovación

Durante "The Expo" se presentaron más de 400 proyectos en diferentes pabellones, en los cuales se montaron más de 100 pantallas donde los alumnos mostraron sus trabajos. Además, hubo presentaciones de proyectos de startups exitosas, que han desarrollado sus ideas en el ecosistema de incubación de empresas de la UAG.

Los pabellones del evento fueron:

Pabellón de Investigación y Desarrollo: Incluyó la Expo Ciencias Otoño, enfocada en Medicina y Ciencias de la Salud; la sección Generaciones en Investigación, en las que participarán alumnos del Sistema educativo UAG; así como avances de proyectos de alumnos de Licenciatura y Posgrado.

Pabellón de Innovación y Emprendimiento: en el que hubo proyectos en tres ecosistemas clave: Agroalimentos, Salud y Tecnologías de Información.

Pabellón Internacional: alumnos pudieron descubrir oportunidades académicas globales, entre ellas el stand UAG-Arizona State University (ASU) y el de Internacionalización.

Además participaron empresas invitadas, quienes mostraron avances, innovaciones, servicios y productos a los visitantes.

Una experiencia única

En el evento también se realizaron las charlas de innovación "¡Atrévete a Innovar!" y "Tecnología que cambia al mundo", con expertos del mundo de los negocios, estrategia, marketing e innovación.

Por otro lado, también hubo talleres dedicados a temas como innovación, Inteligencia Artificial, moda, y tecnología, los cuales se desarrollaron en diferentes laboratorios y living labs de la institución.

Disfrutaron de cultura

En el mismo "The Expo", los visitantes disfrutaron de presentaciones de Arte y Cultura de la UAG, como flamenco, ritmos latinos y folclórico mexicano.

Los alumnos también pudieron acceder a talleres de cultura japonesa, cata de café, cultura de Hungría y una muestra gastronómica de rollitos de sushi, mini pan de muerto, mini brownies y mini galletas estilo New York.

¡Conoce más!

Este fue el primer día de tres donde los alumnos viven toda una experiencia de innovación. El evento se realiza del 5 al 7 de noviembre.

Para conocer más del mismo, puedes ingresar a: https://www.experiencias.uag.mx/experience/

"The Experience By UAG" se suma a la variedad de actividades que la UAG ha realizado a lo largo del año para celebrar los 90 años de su fundación.

