Sinocare presenta sus soluciones integrales para el control de la diabetes en EASD

VIENA, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La 61.ª Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD 2025) se celebró con éxito en Viena, Austria. Durante la conferencia, Sinocare organizó un simposio internacional del sector y una cena exclusiva para establecer contactos, lo que demostró plenamente la experiencia profesional de la empresa en el control de la diabetes.

Expertos internacionales aplauden el excepcional rendimiento clínico de iCan CGM

La profesora Lori Laffel

El lunes de la inauguración de la EASD 2025 en Viena, la profesora Lori Laffel, el Dr. Guido Freckmann y la profesora Julia Mader fueron invitados a compartir sus investigaciones en colaboración con iCanTM CGM. El simposio destacó temas clave como "rendimiento, practicidad y pediatría", y presentó datos prometedores de estudios recientes realizados en Alemania y Estados Unidos con poblaciones tanto adultas como pediátricas. Además, la sesión proporcionó información sobre la puesta en marcha de sistemas de MCG en entornos reales, con la participación de expertos de un centro pediátrico líder en diabetes. El debate también exploró el impacto potencial de la tecnología para la diabetes en las oportunidades de viaje y empleo de las personas con diabetes que sienten pasión por volar.

Lanzamiento mundial del iCan i6 CGM: monitorización más inteligente, experiencia mejorada

El sistema iCan i6 CGM de última generación fue el centro de atención en el stand de Sinocare. Además de una precisión de 15 días y una gran comodidad, iCan i6 ofrece múltiples mejoras en la experiencia del usuario: aplicación en un solo paso con un sensor más pequeño y ligero; compatibilidad con 27 idiomas para una accesibilidad a nivel mundial; algoritmo de compensación de altitud integrado para lecturas fiables a gran altura; integración mejorada con la aplicación móvil, lo que permite una experiencia de "monitoreo sin esfuerzo y accesible a nivel mundial".

Al mismo tiempo, el socio exclusivo de Sinocare, A.Menarini Diagnostics s.r.l, presentó en la EASD el sistema GlucoMen® iCan CGM de marca compartida. Menarini destacó las últimas características y ventajas clínicas del sistema iCan a través de una experiencia inmersiva en su stand, lo que despertó un gran interés y compromiso por parte de los profesionales médicos presentes en el evento.

De la prevención al manejo: creación de un ecosistema cerrado para la diabetes

El 15 de septiembre, Sinocare organizó una cena seminario privada en la que presentó su nuevo ecosistema de prevención y control de la diabetes "A+C" a sus socios clave. Este modelo integra el diagnóstico no invasivo AGEscan con la monitorización continua de glucosa (CGM) para permitir la detección temprana de riesgos y la intervención precisa. Sinocare también presentó su solución para el control de la glucosa en hospitales, que conecta a la perfección los escenarios ambulatorios y hospitalarios, lo que permite un control digital integral de la diabetes y mejora tanto la eficiencia como la calidad de la atención.

Desde la investigación clínica de vanguardia en MCG hasta las soluciones integradas de prevención y gestión hospitalaria, la presencia de Sinocare en la EASD 2025 reforzó las colaboraciones a nivel mundial con expertos y socios, y demostró su profunda integración de la innovación tecnológica con las necesidades clínicas y de los pacientes.

