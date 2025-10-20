Sinocare presenta sus soluciones integrales para el manejo de la diabetes en EASD

VIENA , 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La 61ª Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD 2025) se celebró con éxito en Viena, Austria. Durante la conferencia, Sinocare organizó un simposio internacional del sector y una cena exclusiva para networking, demostrando plenamente la experiencia profesional de la compañía en el control de la diabetes.

Expertos internacionales aplauden el excepcional rendimiento clínico de iCan CGM

Professor Lori Laffel

El lunes de apertura de la EASD 2025 en Viena, la profesora Lori Laffel, el doctor Guido Freckmann y la profesora Julia Mader fueron invitados a compartir sus investigaciones en colaboración con iCan™ CGM. El simposio destacó los temas clave "Rendimiento, practicidad y pediatría" y presentó datos prometedores de estudios recientes en Alemania y Estados Unidos con poblaciones adultas y pediátricas. Además, la sesión ofreció información sobre la implementación de sistemas CGM en entornos reales, con la experiencia de un centro líder en diabetes pediátrica. El debate también exploró el posible impacto de la tecnología para la diabetes en los viajes y las oportunidades laborales para las personas con diabetes apasionadas por volar.

Lanzamiento global de iCan i6 CGM: Monitorización más inteligente, experiencia superior

El sistema iCan i6 CGM de última generación acaparó todas las miradas en el expositor de Sinocare. Además de una precisión de 15 días y un uso cómodo, iCan i6 ofrece múltiples mejoras en la experiencia del usuario: aplicación en un solo paso con un sensor más pequeño y ligero; compatibilidad con 27 idiomas para accesibilidad global; algoritmo integrado de compensación de altitud para lecturas fiables a gran altitud; integración mejorada con la aplicación móvil, lo que permite una experiencia de monitorización sencilla y accesible globalmente.

Al mismo tiempo, A.Menarini Diagnostics s.r.l., socio exclusivo de Sinocare, presentó el sistema GlucoMen® iCan CGM de marca compartida en la EASD. Menarini destacó las últimas características y beneficios clínicos del sistema iCan a través de una experiencia inmersiva en el expositor, que despertó un gran interés y la participación de los profesionales médicos presentes.

De la prevención al control: Construyendo un ecosistema de diabetes de circuito cerrado

El 15 de septiembre, Sinocare organizó una cena-seminario privada para presentar su nuevo Ecosistema de Prevención y Control de la Diabetes "A+C" a socios clave. Este modelo integra la detección no invasiva AGEscan con CGM para permitir la detección temprana de riesgos y una intervención precisa. Sinocare también presentó su solución de gestión de la glucosa hospitalaria, que conecta a la perfección los escenarios ambulatorios y hospitalarios, logrando una gestión digital integral de la diabetes y mejorando tanto la eficiencia como la calidad de la atención.

Desde la investigación clínica de vanguardia en CGM hasta las soluciones integradas de prevención y gestión hospitalaria, la presencia de Sinocare en la EASD 2025 fortaleció las colaboraciones globales con expertos y socios, y demostró su profunda integración de la innovación tecnológica con las necesidades clínicas y de los pacientes.

