SOLO LEVELING: ARISE HA SIDO CORONADO COMO LA "MEJOR HISTORIA" EN GOOGLE PLAY BEST OF 2024, E INVITA A LOS JUGADORES A PREINSCRIBIRSE PARA LA TAN ESPERADA ACTUALIZACIÓN DE "RAID DE LA ISLA DE JEJU"

SEÚL, Corea del Sur, 18 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Netmarble, desarrollador y publicador líder de juegos para dispositivos móviles de alta calidad, ha anunciado que su juego de rol de acción Solo Leveling: ARISE ha sido galardonado como la "Mejor historia" en The Best of Google Play 2024 (Lo mejor de Google Play 2024) en 13 mercados a nivel mundial, incluidos Francia, Reino Unido, Alemania, México y otros.

Los premios The Best of Google Play 2024 honran las aplicaciones y los juegos más destacados del año en varias categorías, como "Mejores juegos multijugador", "Mejor Pick Up & Play", "Mejores juegos independientes" y más. Solo Leveling: ARISE ha sido distinguido como ganador de la categoría "Mejor historia", elogiado por su narrativa cautivadora y su narración inmersiva que han resonado entre los fanáticos de todo el mundo.

Regístrese con antelación para la próxima actualización de "Raid de la Isla de Jeju"

Los jugadores de Solo Leveling: ARISE ya pueden preinscribirse para la esperada actualización de "Raid de la Isla de Jeju" en el sitio web oficial.

La nueva actualización, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre, presentará la nueva historia de "Raid de la Isla de Jeju", uno de los arcos más emblemáticos del webtoon original. Los jugadores también se encontrarán con el nuevo y poderoso jefe como parte de la actualización de diciembre.

Todos los jugadores preinscritos recibirán 10 tickets de obtención personalizada para el sorteo y se desbloquearán más recompensas según la cantidad total de preinscritos. Las recompensas adicionales incluirán valiosos elementos del juego, como el cofre de selección de arma de Sung Jinwoo SSR y un disfraz de Sung Jinwoo que conmemora la actualización.

Solo Leveling: ARISE es una adaptación del juego de acción del exitoso webtoon, Solo Leveling. Al asumir el papel de Jinwoo, los jugadores pueden experimentar su viaje a través del amado cuento webtoon de primera mano, así como subir de nivel, enfrentarse a batallas dinámicas y crear sus propios estilos de combate al seleccionar varias combinaciones de habilidades y armas. Los jugadores no solo pueden formar equipo con cazadores del webtoon, sino que también pueden invocar su propio "Ejército de las Sombras" con la frase icónica: "Levántense".

Para obtener más detalles e información actualizada sobre Solo Leveling: ARISE, visite el sitio web oficial, X, Facebook, Instagram, Discord, el canal oficial de YouTube y Steam.

