SACRÉ « MEILLEURE HISTOIRE » DANS GOOGLE PLAY BEST OF 2024, SOLO LEVELING: ARISE INVITE LES JOUEURS À SE PRÉINSCRIRE POUR LA MISE À JOUR TANT ATTENDUE « RAID DE L'ÎLE DE JEJU »

SÉOUL, Corée du Sud, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de haute qualité, annonce que son RPG d'action Solo Leveling: ARISE a reçu le prix de la « Meilleure histoire » dans le cadre du Google Play Best of 2024 sur 13 marchés dans le monde, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Mexique.

Les Best of 2024 Awards de Google Play récompensent les applications et les jeux les plus remarquables de l'année dans diverses catégories telles que « Meilleur multijoueur », « Meilleur Pick Up & Play », « Meilleur jeu indépendant » et bien d'autres. Solo Leveling: ARISE a remporté la catégorie « Meilleure histoire », récompensée pour son récit captivant et sa narration immersive qui ont trouvé un profond écho auprès des fans du monde entier.

Pré-inscription à la prochaine mise à jour « Raid de L'île de Jeju ».

Les joueurs de Solo Leveling: ARISE peuvent désormais se préinscrire pour la très attendue mise à jour « Raid de L'île de Jeju » via le site officiel.

Prévue pour décembre, la nouvelle mise à jour présentera la nouvelle histoire du raid de l'île de Jeju, l'un des épisodes les plus emblématiques du webtoon original. Les joueurs rencontreront également le puissant nouveau boss dans le cadre de la mise à jour de décembre.

Tous les joueurs préinscrits recevront 10 tickets de tirage personnalisé, et d'autres récompenses seront débloquées en fonction du nombre total de préinscrits. Les récompenses supplémentaires incluront des objets en jeu de grande valeur, tels que le coffre de sélection d'arme de Sung Jinwoo SSR et un costume de Sung Jinwoo commémorant la mise à jour.

Solo Leveling: ARISE est une adaptation en jeu d'action du webtoon à succès, Solo Leveling. En incarnant Jinwoo, les joueurs peuvent vivre son périple dans le webtoon à succès, monter en niveau, participer à des batailles dynamiques et créer leur propre style de combat en sélectionnant diverses combinaisons de compétences et d'armes. Les joueurs peuvent non seulement faire équipe avec les chasseurs du webtoon, mais aussi invoquer leur propre Armée des ombres en prononçant l'emblématique : « Arise ».

Pour plus de détails et les dernières informations sur Solo Leveling: ARISE, veuillez visiter le site officiel, X, Facebook, Instagram, Discord, la chaîne YouTube officielle et Steam.