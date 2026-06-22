S&P Global Ratings eleva la calificación de Bladex a 'BBB+'

CIUDAD DE PANAMÁ, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anuncia que S&P Global Ratings elevó a 'BBB+' su calificación crediticia de largo plazo en escala global de BBB, y afirmó la calificación de corto plazo en 'A-2'. La perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. Asimismo, la agencia mejoró la calificación de las notas senior no garantizadas del Banco a 'BBB+' y sus notas híbridas de capital primario (AT1) a 'BB'.

Bladex headquarters in Panama city, Panama

Según el informe publicado por la agencia, la mejora refleja la fortaleza del perfil de riesgo de Bladex, respaldado por una sólida calidad de activos, una cartera diversificada, una consistente generación de resultados, sólido nivel de capitalización, adecuado fondeo y liquidez.

S&P Global Ratings destacó la resiliencia de su modelo de negocio acompañada por su gestión prudente de riesgo y su capacidad para ajustar activamente sus exposiciones crediticias en función de las condiciones económicas de los mercados donde opera.

La agencia también resaltó la diversificación de la cartera de Bladex por geografías, sectores económicos y tipos de clientes, así como su historial de bajas pérdidas crediticias y una calidad de activos que se mantiene favorable en comparación con la de otros participantes del sector financiero regional.

Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, comentó: "Esta acción de S&P Global Ratings reconoce la disciplina con la que hemos ejecutado nuestra estrategia, sosteniendo una administración prudente del riesgo, una base de capital robusta y un modelo de negocio enfocado en calidad y resiliencia".

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Bladex continúa desempeñando un papel relevante en el financiamiento del comercio exterior y la integración económica de América Latina, conectando a la región con los mercados globales a través de soluciones financieras para instituciones financieras, corporaciones y entidades soberanas.

El comunicado completo de S&P Global Ratings está disponible en el siguiente enlace: https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3583440

Acerca de Bladex

Originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

CONTACTO:

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Vice President - Financial & Regulatory Reporting

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FUENTE Bladex