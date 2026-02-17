Standard Textile expande su red de distribución en el Caribe y América Latina con A Plus y PH Interamericas

CINCINNATI, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Standard Textile Co., Inc., líder mundial en textiles para el cuidado de la salud y la hospitalidad, anunció hoy la expansión de su red de distribución en la región de CALA (Caribe y América Latina) a través de dos nuevas asociaciones estratégicas con A Plus (también conocida como Central de Uniformes) y PH Interamericas. Esta expansión fortalece la presencia de Standard Textile en la región y refuerza su capacidad para apoyar a hoteles y resorts en todos los niveles con soluciones textiles de alto rendimiento, servicio local y experiencia operativa.

PH Interamericas supervisará la distribución en Costa Rica, República Dominicana, Perú, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A Plus administrará la distribución en Panamá y Chile, con el potencial de expandirse a territorios adicionales en el futuro. Juntos, estos socios aportan una profunda experiencia regional y sólidas relaciones con los clientes que mejorarán la capacidad de Standard Textile para ofrecer soluciones textiles innovadoras con velocidad, consistencia y apoyo local en toda CALA.

La cartera de productos de hospitalidad de Standard Textile incluye una amplia variedad de ropa de cama y de baño diseñada específicamente para entornos de hospitalidad. Con más de 150 patentes, los productos de hospitalidad están diseñados para mejorar la experiencia de los huéspedes a la vez que reducen los costos operativos. Recientemente rediseñó una colección de rizo específicamente para la región de CALA. La Colección Capitol para CALA, tejida y terminada en los EE. UU., utiliza una tecnología de tejido patentada que proporciona ahorros operativos sustanciales.

"La expansión de nuestra red de distribuidores en CALA garantiza que estemos cumpliendo con nuestros clientes donde están, con los productos adecuados, el servicio localizado y el soporte dedicado", dijo Gary Heiman, presidente y director ejecutivo de Standard Textile. "A medida que el panorama de la hospitalidad evoluciona en la región, especialmente en el segmento de lujo, es fundamental que tengamos socios sólidos en el terreno. A Plus y PH Interamericas comparten nuestros valores y compromiso con la excelencia ".

Llevar el lujo italiano a las mejores propiedades de CALA

En el centro de esta expansión se encuentra Mascioni Hotel Collection, la principal marca de lujo de Standard Textile conocida por su herencia de artesanía italiana y su compromiso con el confort refinado. Con la creciente demanda de hoteles y resorts de lujo en toda CALA, Mascioni Hotel Collection ofrece una cuidada gama de ropa de cama y de baño diseñada para elevar la experiencia de los huéspedes.

Acerca de A Plus (Central de Uniformes)

A Plus Supply, una empresa que forma parte del Grupo Central de Uniformes, es un distribuidor líder de textiles para hostelería y atención médica con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá. Sirviendo a clientes de Standard Textile en Panamá y Chile, la compañía se especializa en uniformes, ropa de cama y soluciones textiles de alta calidad para instituciones y propiedades de lujo. Con un fuerte enfoque en el servicio, la calidad y las asociaciones a largo plazo, A Plus ofrece soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria hotelera latinoamericana. Obtenga más información en https://centraldeuniformes.com.



PH Interamericas (PHI) es una empresa líder en suministro y distribución de hospitalidad y miembro del Grupo Pasquí, un grupo empresarial que impulsa la logística y los servicios complementarios en Costa Rica y Centroamérica desde 1936. Con más de 20 años de experiencia sirviendo a clientes de hospitalidad en Centroamérica, el Caribe y Colombia, PHI combina la escala regional con una profunda experiencia en el mercado. La empresa ofrece soluciones integradas de consultoría, logística y suministro a medida para hoteles de lujo, propiedades boutique y desarrollos inmobiliarios. Obtenga más información en http://www.phinteramericas.com. Learn more at http://www.phinteramericas.com.

Acerca de Standard Textile

Fundada en 1940, Standard Textile ha desarrollado una cultura de innovación, calidad y servicio. Con más de 150 patentes emitidas, sus productos están diseñados para ofrecer durabilidad, longevidad y valor. Standard Textile, una empresa integrada verticalmente, es un proveedor líder mundial de soluciones totales en los mercados institucionales de textiles y prendas de vestir. Aprovechando la experiencia en diseño textil, fabricación y lavandería, y su infraestructura global, esta empresa atiende a clientes en los mercados de atención médica, hospitalidad, interiores, ropa de trabajo y consumo en todo el mundo. Para más información, visite standardtextile.com.

Contacto:

Judy Sroufe

VP Marketing & Communications

Standard Textile

One Knollcrest Drive

Cincinnati, OH 45237

(513) 238.0592

[email protected]

www.standardtextile.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/545235/Standard_Textile_Co_Logo.jpg

FUENTE Standard Textile