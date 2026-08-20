STARPRIME finaliza las pruebas beta del modelo "Market-Maker"

El modelo está diseñado para ayudar a los corredores a gestionar los costos de liquidez, la ejecución y la exposición al mercado en los distintos tipos de flujos de clientes.

PORT LOUIS, Mauricio, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- STARPRIME (www.starprime.com) ha completado las pruebas beta de "Market-Maker", su modelo de creador de mercado, con una selección de clientes, tras evaluar la calidad de la ejecución, la fijación de precios y los resultados de la gestión de riesgos en diferentes condiciones de mercado.

El modelo aborda un reto al que se enfrentan lo que se dedican al corretaje minorista: decidir cuándo gestionar el flujo de clientes internamente y cuándo externalizarlo a bancos, redes electrónicas de comunicación (ECN) u otros proveedores de liquidez.

STARPRIME Completes Beta Testing of Market-Maker Model

La externalización del flujo puede reducir la exposición directa al mercado de un intermediario, pero los diferenciales, los requisitos de margen y otras condiciones que ofrecen los proveedores institucionales pueden diferir de las que se ofrecen a los clientes minoristas. En ocasiones, esto puede hacer que la externalización de determinadas operaciones resulte menos rentable.

El modelo "Market-Maker" de STARPRIME ofrece otra opción de ejecución, con precios más cercanos a las condiciones del mercado minorista, mientras que STARPRIME se encarga de gestionar las relaciones de liquidez externas.

El modelo refleja los cambios en el comportamiento de las ventas minoristas. Con un mayor acceso a la información de mercado y a las herramientas basadas en la IA, es posible que los corredores tengan que replantearse cuándo retener el flujo de clientes y cuándo externalizarlo.

Durante la fase de pruebas beta, los clientes identificaron segmentos en los que la externalización de los flujos reducía la exposición al mercado y favorecía una gestión eficiente del riesgo y de los flujos. Los resultados variaron en función del volumen de clientes, las condiciones del mercado y los requisitos de ejecución.

En comparación con la ejecución con procesamiento directo (STP) en condiciones similares, STARPRIME registró actualizaciones de precios más rápidas, diferenciales más ajustados en momentos de volatilidad, una ejecución más eficiente de las órdenes de mayor volumen y un menor impacto en el mercado. Estos resultados se refieren específicamente a situaciones de pruebas beta y pueden variar en función de las condiciones del mercado, el flujo de órdenes y los requisitos de ejecución.

"La tendencia del sector hacia una reducción de los costos de ejecución se está acelerando. Nuestro objetivo es ofrecer a los corredores otra forma de gestionar el flujo de órdenes de los clientes, manteniendo al mismo tiempo la transparencia en cuanto a precios, liquidez y ejecución". — Jay Mawji, director general de STARPRIME.

STARPRIME tiene previsto ampliar los datos de ejecución y los casos de uso disponibles a través de su sección de precios para ofrecer a los posibles clientes más información a la hora de evaluar el modelo. (https://www.starprime.com/spread/)

Acerca de STARPRIME

STARPRIME (www.starprime.com) se creó partiendo de una idea clara: Los clientes institucionales necesitan algo más que acceso a liquidez. Necesitan un socio que comprenda su negocio, que se adapte a sus necesidades cambiantes y que les proporcione la infraestructura y los conocimientos especializados en los que puedan confiar a medida que crecen.

Hoy por hoy, STARPRIME es un proveedor de liquidez y creador de mercado institucional consolidado en el ámbito de los contratos por diferencia (CFD), que combina una amplia liquidez en múltiples activos con tecnología avanzada de fijación de precios, ejecución de baja latencia y atención personalizada al cliente. Sus soluciones se adaptan al volumen de operaciones, la envergadura y las necesidades de mercado de cada cliente, con especial atención a la transparencia, el rendimiento constante y las colaboraciones duraderas.

FUENTE STARPRIME